Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo se convierten en padres de su tercer hijo, Fernando, su primer varón

Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo en una fotografía tomada en mayo de 2024, en Madrid. Gtres

La familia formada por Fernando Fitz-James Stuart (34 años) y Sofía Palazuelo (33), duques de Huéscar, se ha convertido en numerosa este martes, 16 de septiembre, con la llegada de su tercer hijo, de nombre Fernando.

Se trata de un acontecimiento que marca un momento especialmente emotivo para el matrimonio, pues ambos han dado la bienvenida a su primer varón, tras ser padres de dos niñas, Rosario (4) y Sofía (2).

El nacimiento, avanzado por ¡HOLA!, tuvo lugar el pasado 10 de septiembre -aunque se ha conocido ahora-, y ha sido recibido con gran alegría. El nombre del bebé, Fernando, no es baladí, pues así se llama su padre y su abuelo materno, el arquitecto Fernando Palazuelo.

Los duques de Huéscar en una imagen de archivo. Gtres

Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en perfecto estado. De este modo, el pequeño Fernando se ha convertido en el quinto nieto del duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart (76), y de su exmujer, Matilde Solís (62).

Como primogénito varón de los duques de Huéscar, el pequeño Fernando representa una nueva generación dentro de una de las casas nobiliarias más emblemáticas de Europa. Fue en abril de 2025 cuando se anunció en el papel couché el tercer estado de gestación de Sofía.

Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James en una imagen de archivo. Gtres

Poco después de confirmarse la gran noticia, Sofía reapareció radiante y reveló cómo se encontraba. Presumiendo de sus primeras curvas premamá, la duquesa de Huéscar aseguró a Europa Press que estaba llevando el embarazo "muy bien".

En esa línea, manifestó que toda la familia estaba encantada con la llegada de su tercer bebé: "Bueno, muy contentos y el niño nos hace mucha ilusión también, claro que sí".

En aquel encuentro con la prensa, Sofía, además, desveló que el pequeño Fernando "se va a llevar nada, un par de meses" con el segundo hijo de sus cuñados, Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini (36).

Un extremo que le hacía especial ilusión: "Mucha ilusión porque además vayamos a coincidir, así que muy bien".

Momento delicado

El nacimiento del pequeño Fernando coincide con un momento delicado para la familia: el anuncio de que Fernando Martínez de Irujo (66), marqués de San Vicente del Barco y hermano del duque de Alba, padece cáncer.

A sus 66 años, el aristócrata ha revelado que se encuentra en fase de recuperación tras meses de tratamiento, y que ahora inicia la etapa de radioterapia, con buen pronóstico y ánimo esperanzado.

Fernando Martínez de Irujo, en una fotografía realizada en mayo de 2024. Gtres

Fiel a su carácter reservado, Fernando no ha especificado el tipo de cáncer, pero sí ha compartido que ha sido "una época mala" y que se siente “muy agradecido” por el apoyo recibido.

Su testimonio ha conmovido a quienes lo conocen como el hijo más discreto y conciliador de Cayetana de Alba, siempre alejado de los focos y las polémicas familiares