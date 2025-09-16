La carta de amor de Kiko Hernández a Fran Antón: "Fue imposible no enamorarme perdidamente de ti"

Dos años han pasado desde una de las bodas más esperadas del año. El pasado 16 de septiembre de 2023, en Melilla, Kiko Hernández (49 años) y Fran Antón (44) se dieron el 'sí, quiero' en uno de los enlaces más comentados de la televisión.

Desde la ciudad natal del actor, rodeados de familiares, amigos y rostros conocidos, se convirtieron en matrimonio. Ahora, dos años después, el presentador ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su marido.

"Hoy celebramos nuestro aniversario de boda, y no puedo evitar mirar atrás y sonreír con todas nuestras locuras", ha escrito en su perfil de Instagram, donde quiso demostrarle su amor a Fran, quien se ha convertido en el amor de su vida.

El colaborador de televisión siempre ha sido muy discreto con su vida privada; sin embargo, desde que Antón llegó a su vida, todo cambió. "Lo nuestro no es solo amor, es aventura, es complicidad y es reírnos incluso cuando no tenemos ni idea de inglés", ha continuado.

Kiko Hernández ha querido hacer un pequeño recopilatorio de lo que ha sido este año con Fran y lo que ha significado para él. "En China cerramos karaokes como si fueran nuestros, en Nueva York casi me da un parraque por caminar 40 kilómetros seguidos, y en Buenos Aires… bueno, en Buenos Aires fue imposible no enamorarme perdidamente de ti", ha confesado abiertamente.

"Si hablo de momentos mágicos, nunca olvidaré cuando, en la playa de Melilla, me pediste casarme, ni cuando yo, tan yo, lo repetí en la azotea de mi casa con una botella de champán por el suelo… y más tarde, en el puente de Brooklyn, con ese aire de película que solo nosotros sabemos darle a la vida. Sé que soy intenso (demasiado, lo sé), pero tú siempre sabes cómo calmar a la bestia", ha manifestado ante miles de seguidores que le apoyan en sus redes.

Además, aprovechó la intensidad del momento y la emotiva carta para bromear: "Digo que tienes ganada no solo una parcela, sino un palacio entero en el cielo", ha declarado antes de volver a declarar su amor.

"Eres mi mejor amigo, mi amante, mi compañero de aventuras, mi refugio y mi hogar. Gracias por hacer de nuestra historia la más bonita que jamás podría haber soñado. Feliz aniversario, cariño", ha desvelado sobre su marido actualmente. Y añade, para concluir: "Te amo con todo lo que soy".

La gran boda de Kiko Hernández y Fran Antón se celebró en 2023 en Melilla y fue un evento de lo más emotivo, con más de 400 invitados. Entre ellos destacaban rostros conocidos de la televisión española, como Lydia Lozano (64) o Pilar Vidal (48).

Kiko Hernández y Fran Antón en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La ceremonia tuvo lugar en el ayuntamiento de la ciudad autónoma y se caracterizó por momentos llenos de emoción y detalles significativos que los novios quisieron compartir con los asistentes. Fue oficiada por Fadela Mohatar, concejala de Cultura en ese momento, y tuvo una duración de dos horas.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando el abuelo de 93 años de Hernández pronunció un discurso que conmovió a todos los presentes. Además, se rindió un pequeño homenaje a Mila Ximénez, gran amiga de Kiko, a quien le hubiera encantado estar en el enlace, aunque estuvo muy presente en el recuerdo.

Posteriormente, la celebración continuó con una gran fiesta en el hotel Melià Puerto, situado en el puerto de la ciudad. Allí no solo estuvieron familiares y amigos, sino también compañeros de televisión como Chelo García Cortés (73) o Kiko Matamoros (49).

Sin duda, 2023 fue un año muy especial para Kiko y Fran, ya que no solo se convirtieron en matrimonio, sino que sellaron su amor para siempre. Por ello, ahora, tras dos años, estas palabras del colaborador de televisión cobran más sentido que nunca.

La segunda boda

La pareja se volvió a casar el pasado 7 de marzo de 2025, aunque esta vez de una manera más especial: renovaron sus votos matrimoniales en Las Vegas. Esta segunda ceremonia tuvo lugar en el hotel Caesars de la ciudad estadounidense y fue mucho más íntima y romántica.

La ceremonia duró aproximadamente 20 minutos y se celebró en español, ya que el juez era mexicano. A diferencia de muchas parejas que optan por vestirse como Elvis Presley en Las Vegas, Kiko y Fran eligieron un estilo más elegante, con gabardinas y flores blancas en la solapa.

Tras la segunda boda, el colaborador reveló que había pasado "por el altar" cuatro veces en apenas dos años y que había sentido lo mismo en todas las ceremonias. Además, confesó que este último enlace había sido especialmente romántico: "Después nos fuimos al Circo del Sol y a cenar a uno de los mejores restaurantes que hay allí en Las Vegas".