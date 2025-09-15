Laura Escanes, sobre su pareja, Joan Verdú: "En nuestra relación hay mucha mucha estabilidad, más que intensidad"

Tras un verano en el que la playa, el sol y la buena compañía se convirtieron en protagonistas, Laura Escanes (29 años) aterrizaba en Barcelona para presenciar el desfile de Desigual en la Ciudad Condal.

Este pasado miércoles, 10 de septiembre, la firma española ha situado su pasarela en Las Tres Chimeneas de Barcelona, donde ha desplegado una gran alfombra amarilla por la que desfilaron artistas nacionales e internacionales de la talla de Ester Expósito (25), París Jackson (27) o Nicki Nicole (25).

Y, en estos eventos, si algo que nunca falla es la presencia de las influencers y creadoras de contenido, quienes dan voz a la moda nacional dentro y fuera de nuestras fronteras. EL ESPAÑOL estuvo presente en esta pasarela de carácter internacional y tuvo la oportunidad de charlar con diferentes personalidades, entre ellas Laura Escanes.

Laura Escanes en el desfile de Desigual en Barcelona. Gtres

La catalana ha pisado la alfombra amarilla con ganas de expresarse. En una conversación con este medio ha querido destacar unas bonitas palabras a su pareja actual, Joan Verdú (30) y ha reflexionado sobre el momento vital en el que se encuentra tras vivir su primer verano juntos.

¿Cómo ha pasado usted el verano tras estar un mes y medio en Menorca de vacaciones?

Increíble, el mejor lugar del mundo, sin duda.

¿Le gustaría tener una casa en Menorca?

Sí, es el sueño de toda la vida, la verdad. Llevo muchísimos años veraneando allí con mi familia, con mis amigas y, bueno, en algún momento…

¿Ve ese sueño próximo a cumplirse?

Sí, yo creo que sí. Yo, como hormiguita, voy buscando, voy ahorrando, o sea que, en algún momento…

Tras haber pasado tanto tiempo en la isla, ¿cree que sería mejor tener casa propia?

Es que es carísimo. Empiezas a hacer números y dices: "Bueno, por un poco más tengo una hipoteca, ¿sabe?".

Ha sido su primer verano junto a Joan Verdú, su nuevo compañero de vida. ¿Cómo está con él?

¡Ay, sí! Todo fenomenal, la verdad, muy bien. Hay mucha facilidad, mucha estabilidad, más que intensidad, te diría.

Laura Escanes y Joan Verdú en una fotografía en Menorca. Instagram

Si echase la vista atrás y pensara en la edad que tiene su hija ya... ¿en algún momento le gustaría ampliar su familia?

Uy, uy, uy… No lo sé, la vida da tantas vueltas que no lo sé. De momento estoy muy feliz, con muchísimos proyectos y mi foco está en lo profesional, pero quién sabe.

Cuando su hija Roma vaya creciendo, ¿cómo enfocará el reconocimiento que pueda recibir por ser hija de Laura Escanes?

Eso ya le puede pasar en el colegio. Tampoco… Pero si puedo protegerla en redes y su imagen, la protegeré todo lo posible, evidentemente.

¿Cómo de "desigual" se considera usted en su vida respecto al resto del mundo?

Creo que cada vez es más complicado ser desigual. Tenemos tanto acceso a todo, a tantas personas… Nos inspira tantísima gente en redes, por la calle, por todos lados, que cada vez ser distinto cuesta más. Pero creo que una de las cosas que me caracterizan -no sé si me diferencian, pero sí me caracterizan- es que soy muy intensa. Y la intensidad muchas veces está mal vista, como: "Ay, esta persona es muy intensa". Pero la intensidad es maravillosa.

Usted está muy presente en el foco mediático y ocupa muchos titulares. Desde su punto de vista, ¿cómo ve España actualmente?

¡Wow! Qué cambio de preguntas. No sé… Le hablo un poco desde lo mío, desde las redes. Noto a la gente con mucha crispación, como que se enfadan muy rápido. La gente siente que tiene que elegir sí o sí un bando, y eso creo que muchas veces es un error. Nos enriquecemos mutuamente cuando aprendemos de los que no piensan igual que nosotros.

¿Siente presión al percibir la responsabilidad social de sus palabras o actos?

Lo entiendo porque, al final, nos sigue muchísima gente, pero no creo que sea nuestra responsabilidad. Creo que es más responsabilidad de los padres decidir a quién dan el móvil, a qué edad lo dan y a quién dejan que sigan. Pero sí que es verdad que, sin querer, tiene en cuenta las cosas que dice en redes porque sabe que puede haber un titular, que hay niñas menores de edad que la siguen. En mi caso, sí que intento dar un buen ejemplo.

Laura Escanes en el desfile de Desigual en Barcelona. Gtres

Usted se enfrenta con frecuencia a los haters, sobre todo cuando habla de los cuerpos ajenos. ¿Cómo vive esa situación?

Es que, al final, es mi vida. No digo que mi vida sea la… O sea, para mí es perfecta, pero a lo mejor usted la ve desde fuera y piensa: “Vaya vida de mierda”. Y puede que no le guste, pero así es el mundo, así es la vida.

En cuanto a su vida laboral, ¿empieza una nueva temporada de La Travessa?

Sí, estrenamos el 9 de octubre, así que hay muchísimas ganas. Hemos acabado de grabar todas las voces y dejar todo listo, así que con muchísimas ganas de que la gente lo vea y nos diga su opinión, porque lo hemos currado, la verdad.

En esta faceta de presentadora, se la ve muy cómoda y segura. ¿Le gustaría seguir explorando este camino?

Sí, es un mundo que me apasiona. Estoy aprendiendo muchísimo y, además, estoy muy bien rodeada: tanto en La Travessa como en el pódcast, en las campanadas, en todos los proyectos que hago. Tengo un muy buen equipo detrás y eso me ayuda a seguir aprendiendo cada vez. Ojalá siga así mucho tiempo.

¿El Premio Ondas le ha hecho venirse arriba?

Bueno, el Ondas impresiona un poco, de repente. Pero lo tengo ahí, en la mesa del comedor de mi casa. Lo visualizo todos los días de mi vida.