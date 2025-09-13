Tamara Falcó se sincera sobre las memorias de Isabel Preysler: "Me ha sorprendido descubrir cosas que no sabía de ella"

Isabel Preysler junto a sus hija en la gala de los 'Elle Style Awards' 2025. Gtres

El pasado 4 de septiembre, una noticia paralizaba la jornada de todos los medios de crónica social de nuestro país. Mi verdadera historia, el libro que recoge las memorias de Isabel Preysler (72 años), ya está terminado y se encontrará disponible para todo el público el próximo 22 de octubre.

La noticia -avanzada por la revista ¡HOLA!- fue confirmada inmediatamente por la propia reina de corazones en sus redes sociales. Una grata realidad para Preysler así como para su círculo más cercano.

Cerca de dos semanas después de salir a la luz la noticia, Tamara Falcó (43) ha compartido en un story de Instagram sus primeras palabras sobre las memorias de su madre.

"Solo me ha dejado leer algunos capítulos y me ha sorprendido descubrir tantas cosas que no conocía de ella. Han sido más de dos años de trabajo incansable, con noches sin dormir y una dedicación absoluta para contar su propia verdad", ha escrito Falcó junto a la portada del libro.

Tamara Falcó, en un 'story' de Instagram.

Además, ha añadido: "Estoy deseando que salga para que todos podáis conocerla de verdad. Te quiero mucho, mami".

Según lo previsto, las memorias de Isabel verán la luz el próximo 22 de octubre. En poco más de un mes, la editorial Espasa publicará Mi verdadera historia. No obstante, tal y como la propia Tamara ha desvelado ya es posible acceder a la preventa del tomo.

Escasos son los detalles que se conocen por el momento con respecto al contenido del libro de Preysler. Sin embargo, reveló unos días atrás la cabecera rosa que con este libro la madre de Ana Boyer (36) quiere "romper de una vez por todas con los falsos mitos".

La editorial Espasa, por su parte, ha afirmado que la autobiografía se caracteriza por un tono sincero y autocrítico, en el que la autora revisa los grandes amores que marcaron su destino y las decisiones que definieron su independencia personal.

Será dentro de poco más de un mes cuando las memorias de la filipina vean la luz. Aunque no es asunto baladí mencionar que ya existe una obra que recoge la historia de Preysler.

Isabel Preysler y Tamara Falcó en una imagen de archivo. Gtres

Se trata de Isabel Preysler: Reina de corazones, escrita por Paloma Barrientos en 1991 -y reeditada en 2024-. En ella, la periodista recoge las distintas etapas de la vida de la expareja de Julio Iglesias (81).

La inminente publicación de Mi verdadera historia sucede en un momento especial para Preysler. Tras un tiempo de silencioso retiro -del que EL ESPAÑOL dio buena cuenta-, la socialité ha regresado paulatinamente a la vida pública en los últimos meses.

Su hija Tamara ha sido especial testigo de esta especie de reincorporación. De hecho, la marquesa de Griñón y Preysler disfrutaron el pasado agosto de un viaje a las islas Maldivas.

Una escapada que tenía su fundamento en un compromiso publicitario. Así, la reina de corazones comenzaba a retomar sus proyectos como embajadora de marca.