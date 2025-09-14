La hermética vida de Fernando Martínez de Irujo, el hijo de Cayetana de Alba que reside en Liria y nunca se ha casado

Fernando Martínez de Irujo (66 años) se ha convertido en uno de los protagonistas del papel couché esta última semana. El cuarto hijo de Cayetana de Alba y Luis Martínez de Irujo anunció unos días atrás que padece cáncer.

"He pasado el verano entre Marbella y Sotogrande. Llegué a Madrid hace unos días. Me hicieron la analítica y el resultado ha sido muy bueno. Estoy prácticamente recuperado y ahora me queda la radioterapia", reveló en Vanitatis este pasado lunes, 8 de septiembre.

Una ardua realidad la que afronta el hermano de Cayetano Martínez de Irujo (62), aunque se muestra el aristócrata "esperanzado" y "optimista". También así agradecido con el equipo médico que le ha tratado. No obstante, escasos son los detalles que se conocen respecto al estado de salud de Fernando. Y es que la discreción y el hermetismo han sido llevados por bandera en todos los ámbitos de su vida.

Fernando Martínez de Irujo, en una fotografía de archivo. Gtres

El marqués de San Vicente del Barco es probablemente el más desconocido de todos los vástagos de la malograda Cayetana Fitz-James Stuart. Siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano y nunca ha formado parte directa de ninguna polémica. Sin embargo, muchos de los conflictos que han sucedido a su alrededor le han salpicado de forma indirecta.

Fernando ha optado siempre por la unión y el diálogo en medio de los entramados familiares. De hecho, junto con su sobrina Tana Rivera (25), fue el responsable de que sus hermanos Cayetano y Eugenia (56) volvieran a hablarse tras un tiempo distanciados.

No se ha visto envuelto el cuarto de los hijos de Luis Martínez de Irujo en polémica alguna. En esta misma línea de la discreción, tampoco se ha casado ni se le ha conocido pareja alguna. Así, Fernando es el único de todos sus hermanos que nunca ha pasado por el altar.

Fernando y Eugenia Martínez de Irujo, en una fotografía realizada en Madrid en 2022. Gtres

Cuentan quienes le conocen que el marqués ha preferido centrarse en su faceta profesional. Fernando Martínez de Irujo, cabe recordar, se formó en los estudios de Derecho en la Universidad CEU de San Pablo, que entonces se encontraba vinculada a la Universidad Complutense de Madrid.

Aunque jurista por vocación, actualmente se sabe que trabaja en el reconocido Banco Santander. Además, colabora de forma activa en la gestión de la Fundación Casa de Alba, una institución dedicada a promover el patrimonio artístico e histórico de la familia. En vida, la relación entre la duquesa y su cuarto hijo fue siempre de mutuo respeto y admiración.

Tras el trágico deceso de su madre en noviembre del año 2014, el marqués de San Vicente del Barco recibió, entre otras propiedades, Las Cañas, una prestigiosa residencia ubicada en Marbella. Un lugar emblemático para toda la familia, pues fueron muchos los veranos que pasaron allí todos juntos. En los últimos tiempos, no obstante, ha dado un importante giro la vivienda.

Fernando Martínez de Irujo junto a su sobrina Cayetana Rivera, en Marbella en 2021. Gtres

Poco más de un año atrás, en junio de 2024, Fernando Martínez de Irujo se convertía en noticia después de que saliera a la luz que alquilaba la residencia marbellí Las Cañas por un valor de 35.000 euros. El aristócrata, no obstante, negó tener problema económico alguno.

"El 97% de los españoles no estamos sobrados. Vivo sin agobios, además yo soy una persona austera, nunca he alardeado de nada", verbalizó en conversaciones con Libertad Digital. "Lo mismo ha pasado con Liria. Ahora se puede visitar y alquilar para eventos", añadió.

Es precisamente en el Palacio de Liria donde reside Fernando Martínez de Irujo por expreso deseo de la malograda Cayetana. En concreto, vive en un área reservada del emplazamiento. Gracias al respaldo de su hermano Carlos Fitz-James Stuart (76), actual duque de Alba, ha conseguido mantener la vivienda.

Carlos Martínez de Irujo, Alfonso Díez, Carlos Martínez de Irujo y Solís, Fernando Martínez de Irujo y Cayetano.

Su estado de salud así como la enorme discreción que le caracteriza han hecho que sus apariciones públicas se vean fuertemente reducidas en los últimos tiempos. Una de las últimas ocasiones en las que se pudo ver a Fernando fue una semana atrás en el desfile del quinto aniversario de IQ Collection, la firma de moda que regenta Inés Domecq (43) desde hace un lustro.

Se prevé que Fernando Martínez de Irujo reaparezca en la boda de su hermano Cayetano. El empresario, cabe apuntar, contraerá segundas nupcias con Bárbara Mirjan el día 4 de octubre.