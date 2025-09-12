La fiesta sorpresa que Luis Miguel ha preparado a Paloma Cuevas por su 53º cumpleaños en un lujoso hotel de Madrid

Paloma Díaz y Victoriano Valencia junto a Gema Ruiz y su pareja en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Este pasado jueves, 11 de septiembre, la diseñadora Paloma Cuevas ha vivido un día felicísimo y cargado de emociones: el de su 53º cumpleaños. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL en primicia, ha sido Luis Miguel (55) quien ha organizado una fiesta sorpresa para Paloma.

Así, el cantante ha citado a la familia y amigos de Cuevas en un lujoso hotel de Madrid: el Four Seasons. Hasta allí se han desplazado, pues, las personas más importantes en la vida de Cuevas, desde sus padres, Paloma Díaz y Victoriano Valencia (93) -este último en silla de ruedas- hasta sus íntimos amigos.

Entre la lista de invitados, destaca la presencia de grandes amigas de Paloma como Margarita Vargas (41), Gema Ruiz (51) -acompañada de su pareja-, Juan Díaz, Patricia Cerezo (53), junto a Kiko Gámez, y Raúl González (48) junto a su mujer, Mamen Sanz (49).

Paloma Díaz y Victoriano Valencia llegando a la celebración del cumpleaño, este pasado jueves. Gtres

Cierto es que Mamen llegó primero, con Margarita Vargas, y después se incorporó a la fiesta Raúl, pero el matrimonio acudió.

Según ha podido confirmar este medio, la razón de que ni Paloma Cuevas ni Luis Miguel aparezcan en el material gráfico que ha publicado la agencia Gtres es porque ellos entraron en el hotel minutos antes, juntos y sin ser vistos por los fotógrafos.

Sea como fuere, se ha tratado de una fiesta, de una reunión con amigos y familiares, muy especial y emotiva para Paloma, que también ha podido disfrutar de la presencia de sus dos hijas, Paloma -Palomita para su familia- y Bianca.

Algunos de los invitados del cumpleaños de Paloma Cuevas. Gtres

Paloma Cuevas vive un momento dulcísimo en su vida, a todos los niveles. En lo tocante a su historia de amor, no puede estar más feliz al lado de Luis Miguel. El cantante cada día está más afincado en Madrid, al lado de su razón de amor.

La solidez en su amor es un extremo que hace especialmente feliz, además, a los padres de la diseñadora, que, por fin, ven a su hija transitando por un período sereno y más calmado. Cuentan a EL ESPAÑOL que Paloma y Luis Miguel están felices.

Ella ha sido clave, determinante, en el nuevo Luis Miguel. Quien lo conoce dice de él que es otro, que ha cambiado mucho y que Cuevas lo ha templado. El Sol de México tiene hoy una relación mucho más cercana y afectiva con sus hijos, y en esto ha tenido mucho que ver Paloma.

Eso sí, de momento, la boda se resiste. No hay casamiento. Más allá de su vida sentimental, Paloma Cuevas vive un momento de esplendor como diseñadora de moda.

Paloma Cuevas, en una imagen captada en 2023, en París. Gtres

Su colaboración con Rosa Clará en el mundo nupcial ha sido un éxito rotundo, y sus creaciones se han convertido en favoritas de celebridades y mujeres que buscan elegancia atemporal.

Gestiona, además, propiedades y negocios que reflejan su visión estética y empresarial. Cuevas ha sabido construir un imperio discreto pero sólido, donde cada proyecto lleva su sello de buen gusto y sensibilidad. La solidaridad también es un extremo que la define a la perfección.

La diseñadora mantiene desde hace años una estrecha relación con la Fundación Niños en Alegría, una organización que trabaja incansablemente por mejorar la educación de niños en situación vulnerable en México.

Cuevas no solo ha apoyado la fundación desde el plano institucional, sino que ha abierto las puertas de su vida personal para acoger, cuidar y acompañar a los niños beneficiarios del proyecto.