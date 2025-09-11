Primera aparición pública de María Pombo tras su última polémica: "Me insultan y desean que aborte solo porque no leo"

María Pombo (30 años) ha sido una de las influencers invitadas al desfile de Desigual en Barcelona. La prescriptora de moda, que se encuentra embarazada de su tercer hijo, sigue cumpliendo con su agenda profesional y no ha querido perderse las nuevas propuestas de la marca.

Pasaban las 19 horas cuando la pequeña de las hermanas Pombo llegaba al photocall para posar para los medios congregados. Era su primer evento público tras la polémica generada en redes sociales, donde confesó que no leía y que “leer no te hace ser mejor persona”.

Unas palabras que despertaron una lluvia de críticas y que se convirtió en uno de los temas más polémicos de la semana pasada llegando a aparecer en los Informativos.

Se escribieron columnas de opinión en los periódicos y numerosos rostros populares se posicionaron en dos bandos: los que entendieron las palabras de María y los que no.

EL ESPAÑOL ha podido hablar con la influencer tras todo el revuelo y la ha acompañado en su primera reaparición pública.

María Pombo en el desfile de Desigual en Barcelona. Gtres

¿Se arrepiente de haber hablado sobre la lectura en redes sociales?

Si me hubieran dicho que iba a llegar tan lejos y que abriría los telediarios, la verdad es que me lo habría pensado dos veces. Pero la realidad es que no lo imaginé. Yo sufro muchísimo, sabéis que soy muy exigente conmigo misma, y me da mucha vergüenza ajena.

Cuando me equivoco, lo paso fatal, me voy a la cama muy mal. En este caso, sufro al pensar que hay gente tan cruel… Me han enviado unos mensajes que, en mis 12 años en redes sociales, nunca había recibido. Entonces, sufro por eso, porque digo: “¡Dios mío! Hasta dónde hemos llegado”.

Encima, después de todo lo de estos días, reafirmo mi mensaje: no pienso que las personas que leen sean mejores personas. He leído comentarios estos días y he pensado: “¿Cómo es posible que te creas mejor que yo?”. Me insultan y me desean que ojalá aborte a mi bebé, solo porque no leo. Estoy un poco sorprendida.

Aun así, ha comentado que le han recomendado libros…

Sí, y yo feliz. A mí, después de 12 años, las opiniones de la gente ya no me condicionan. Que me critiquen este fin de semana por cómo iba vestida en un evento, sinceramente, me resbala. Estoy agradecida a toda esa gente que salió en mi defensa, pero no me afecta.

Eso sí: cuando critican con falta de respeto, eso sí me duele, o más que dolerme, me genera impotencia, porque yo jamás lo haría. Así que, si me das una opinión o me recomiendas un libro, yo feliz y lo voy a aceptar genial.

¿Cree que hay más polémica porque lo dice usted? ¿Cree que si lo hiciera otra persona pasaría lo mismo?

Pues no lo sé. Yo lo vivo desde dentro y siento que sí, pero no estoy segura. No sé si las polémicas de otros influencers se viven como si fueran lo más grande del mundo. Yo, desde luego, lo siento así y pienso: “¡Oh, Dios mío, cómo hemos podido llegar hasta aquí!”, y solo por ser yo. Es muy fuerte, la verdad.

A pesar de toda la polémica que le rodea, ¿qué tal está viviendo su embarazo?

Muy bien, muy bien. Soy una persona que somatiza las cosas de forma positiva y sé distinguir entre un mal día y un mal momento. Esta semana ha sido tensa, pero no mala. Estoy fenomenal, pasando un gran embarazo, y eso es lo importante. Muchas gracias por preguntarlo.

Y, a propósito de su embarazo y ya que estamos en un desfile de moda, ¿es usted una persona que compra mucha ropa premamá o prefiere darle vida a lo que ya tiene en su armario?

Pues, sinceramente, intento adaptarme y he aprendido a no comprarme ropa porque luego la acabo regalando: la uso una vez y no me la vuelvo a poner. Así que prefiero aprovechar lo que ya tengo.

La polémica

"Creo que hay que empezar a superar que hay gente [a la] que no le gusta leer, y encima no sois mejores porque os guste leer". Con estas palabras, María Pombo encendió la mecha de un fuego que aún no se ha apagado.

"A todos nos han inculcado en algún momento de nuestra vida la lectura: en el colegio, en casa... Todos hemos tenido que probar el leer un libro, haya gente que le gusta o haya gente que no", continuó la influencer.

"De verdad, hay que superarlo: no a todo el mundo le gusta leer", sentenció, despertando un aluvión de críticas.