Nacho Cano: "Temo que me peguen un tiro y he dejado dinero en una cuenta para que se pueda descubrir quién es"

Nacho Cano, en el plató de 'El Hormiguero'. El Hormiguero.

Nacho Cano (62 años) se ha convertido en el gran protagonista de la última entrega de El Hormiguero, donde ha ofrecido unas declaraciones tan rotundas como sorprendentes.

El exintegrante de Mecano ha reaparecido en el programa de Pablo Motos (60) tras el archivo de la causa judicial en la que fue acusado de delitos contra los trabajadores.

“Temo que me peguen un tiro y he dejado un dinero en una cuenta corriente para que, si lo hacen, descubran quién ha sido”, ha confesado el músico, quien asegura sentirse más seguro en México que en España.

Nacho Cano habla de su detención

El compositor ha explicado por primera vez los detalles de un proceso que arrancó en 2021, cuando recibió de Isabel Díaz Ayuso (46) una medalla de reconocimiento a la música.

“Esto les debió sentar muy mal a ciertos colectivos de artistas que parece que solo se pueden posicionar de un lado”, señalaba.

Cano ha relatado además que, cuatro días antes de las elecciones de 2023, tres individuos entraron en su casa forzando las cerraduras sin llevarse nada: “Entiendo que era un mensaje para mí. Les denuncié a la policía”. Todo quedó grabado en las cámaras.

En diciembre de ese mismo año, el artista trajo a España a un grupo de becarios mexicanos. Una de las participantes, según ha contado, “empezó a montar mucho lío, dificultaba la convivencia, y la sacamos del programa. Esta chica acabó en la comisaría… y ahí empezó todo”.

Poco después fue detenido bajo la acusación de que los jóvenes habían entrado en el país de manera ilegal.

El apoyo de Alaska y Mario Vaquerizo

Sobre el impacto personal, Cano ha asegurado que siempre se sintió respaldado por la gente de la calle: “Gracias a la gente de este país, a la gente que paga impuestos para mantener a la banda de criminales que tenemos en el Gobierno, me daban fuerza y ánimos siempre”.

Sin embargo, ha admitido que el apoyo en el mundo de la cultura ha sido limitado: “Solo los valientes, Alaska (62), Mario Vaquerizo (51) y poco más. Pero lo entiendo, es muy peligroso posicionarte en contra del gobierno o de la policía”.

Los becarios, según ha confirmado, continúan ahora su formación y trabajo en México “con resultados increíbles”.

El productor musical Nacho Cano a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla. Efe

Sus terapias con agua helada

Más allá de la polémica, Nacho Cano también ha hablado de su presente artístico y vital. Ha presentado su nuevo espectáculo, Ibiza Paradise, un recorrido musical por los años 70, 80 y 90: “Son temazos. Ahora nos hace falta pasárnoslo bien porque cada día te levantas con noticias horribles”.

Además, ha revelado uno de sus secretos para mantener el equilibrio físico y emocional: la terapia con agua helada.

“Me meto a 0º entre 5 o 6 minutos. Lo pasas muy mal, pero enseguida sales mucho más tranquilo y se te pasan todas las preocupaciones. Lo recomiendo muy especialmente a la gente que tiene lesiones”, concluía.