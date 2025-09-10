Joaquín Prat anuncia por sorpresa su boda con Alexia Pla después de tres años de relación

"Es la mejor persona que he conocido. Es la familia que he elegido", ha comentado el comunicador, emocionado, sobre su futura mujer.

Joaquín Prat, eso sí, se mantiene discreto con los detalles del enlace. Únicamente ha comentado que el 'sí, quiero' podría tener lugar el próximo año. Tampoco se ha hecho eco de cómo le pidió matrimonio a la empresaria.

¡HOLA! llega esta semana al quiosco 📍 con todas estas noticias y exclusivas-- PRIMICIA. Nieves

La noticia llega en un gran momento profesional para el presentador, pues acaba de iniciar una nueva etapa televisiva en Telecinco con El tiempo justo, un nuevo formato que mezcla entretenimiento, actualidad y la esencia de los clásicos concursos tradicionales. Alexia Pla, por su parte, continúa con sus clínicas de belleza en Castellón de la Plana e Ibiza.

Joaquín Prat y Alexia Pla se conocieron en 2022, tras la ruptura del presentador con Yolanda Bravo. Su relación, la cual han llevado con absoluta discreción, se ha consolidado con el paso del tiempo. Así lo ha mostrado el presentador, quien pese a mentener su vida privada en la más estricta intimidad, suele compartir en sus redes sociales sus planes junto a la empresaria. Ella, por su parte, tiene su cuenta privada.

Quién es Alexia Pla

La mujer que ha robado el corazón a Joaquín Prat es una enfermera valenciana, reconocida por su faceta de empresaria y especialista en medicina estética. Aunque Pla estudió Enfermería, se ha especializado en tratamientos de cosmética y estética, lo que la ha llevado a convertirse en empresaria y a gestionar varios salones de estética entre Castellón e Ibiza.

Fue en 2019 cuando, junto a una socia, decidió abrir una clínica de medicina estética en Ibiza, donde reside actualmente. Gracias al éxito de este primer centro, no dudó en ampliar su actividad con la apertura de un segundo en Castellón de la Plana. Estos logros la han consolidado como una reconocida empresaria en el sector estético y su perfil emprendedor y luchador ha sido, sin duda, uno de los aspectos que más han conquistado a Joaquín Prat.

Alexia Pla representa el ejemplo de una profesional joven que apuesta por el emprendimiento y consigue posicionarse con éxito en el sector que le apasiona. En la actualidad, con dos centros en funcionamiento y residiendo en Ibiza, atraviesa una de sus mejores etapas profesionales.