Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo junto a Chino Darín: la atípica foto y su simpático mensaje

La tarde de este martes, 9 de septiembre, ha culminado con una buenísima noticia. Úrsula Corberó (36 años) y Chino Darín (36) esperan su primer hijo en común tras cerca de una década de relación.

Ha sido la propia actriz quien ha compartido la mejor de las noticias en su perfil de Instagram. "Esto no es IA", ha escrito Corberó. Un simpático mensaje que ha acompañado de una atípica fotografía en la que se aprecia su tripita de embarazada. Una imagen en la que aparece ella en una postura poco común.

Si bien Úrsula posa en solitario en la fotografía, lo cierto es que ha etiquetado a su pareja en la imagen. Darín, por el momento, no se ha pronunciado al respecto.

Como no podía ser de otra forma, la publicación que ha compartido Úrsula Corberó ya cuenta con mensajes de enhorabuena de numerosos rostros reconocidos. Belén Esteban (51), Macarena García (37) o Belén Cuesta (41) han sido algunas de las personalidades que han felicitado a la intérprete de La Casa de Papel.

Celosa de su intimidad, Corberó no acostumbra a hablar en público de su faceta más personal. Sus redes sociales, de hecho, son la férrea prueba de ello. Y es que un simple vistazo a su perfil de Instagram sirve para comprobar que la actriz catalana prefiere mantener su vida privada en un discreto plano.

Úrsula y Chino forman una de las parejas más consolidadas del panorama de la interpretación en España. Fue cerca de una década atrás, en el año 2015, cuando se conocieron con motivo del rodaje de La embajada, la primera serie que el argentino grababa en nuestro país.

Chino Darín y Úrsula Corberó, en una fotografía de archivo. Jesús Briones Gtres

Siguiendo por la línea de la discreción que tanto les caracteriza, no fue hasta finales de 2016 cuando la propia actriz confirmó en redes sociales que estaban juntos. Una historia de amor que desde sus inicios ha estado marcada por la distancia. Ambos, cabe apuntar, han tenido que pasar tiempo alejados con motivo de su incansable carrera profesional.

Fue poco más de un año y medio después de conocerse cuando Corberó y Darín hicieron su primera aparición pública. La dupla acudió en el año 2017 a la alfombra roja del Festival de San Sebastián, consolidando su vínculo ante los medios y acaparando las miradas de todos los allí presentes.

Barcelona se ha convertido en el principal refugio de la pareja. Es en la Ciudad Condal donde Úrsula y Chino han encontrado su lugar ideal. En concreto, la dupla de actores reside desde hace un tiempo en el barrio de Vila de Gràcia.

rsula Corberó y Chino Darín, en una fotografía de 2016. Antena3

Ha premiado la discreción en la historia de amor de Úrsula Corberó y Chino Darín. No obstante en ciertas ocasiones rompen esa barrera del hermetismo para deshacerse en elogios públicos mutuos. En la entrega de los Premios Platino 2022, el actor no dudó en contestar a los reporteros que lo que más le gustaba de España era su mujer. "No puedo definirla. Si la defino, la limito", añadió Chino en conversaciones con los medios tres años atrás.

El inminente nacimiento de su primer hijo consolida sobremanera la relación entre Úrsula y Chino. La pareja, no obstante, no valora pasar por el altar por el momento.