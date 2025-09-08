Manu Tenorio, impotente: "Otro verano que llega a su final y yo sin poder disfrutar de mi casa por unos inquiokupas"

Un año atrás, en septiembre de 2024, Manu Tenorio (50 años) y su mujer, Silvia Casas (50), se convertían en protagonistas de la crónica social de nuestro país tras salir a la luz la difícil situación que atravesaban.

"Desde hace un tiempo tenemos inquiokupas en nuestra casa de Sanlúcar de Barrameda. Entraron con contrato y luego dejaron de pagar", apuntaron en una entrevista exclusiva a EL ESPAÑOL.

La dupla, de esta forma, confirmaba en conversaciones con este medio que llevaba meses sin poder instalarse en la vivienda ubicada en la localidad gaditana. 365 días más tarde, la situación sigue exactamente igual. Así lo ha verbalizado el propio Tenorio a través de un post en X -anteriormente Twitter-.

Verano de 2025: otro verano que llega a su final y yo sin poder disfrutar de mi casa en Sanlúcar de Barrameda, porque tengo unos inquiokupas. Y lo peor es que parece que la ley de este país los protege más a ellos que a mí, que soy el que paga religiosamente. Ese es el país en el… — Manu Tenorio (@manutenorio) September 7, 2025

"Verano de 2025: otro verano que llega a su final y yo sin poder disfrutar de mi casa en Sanlúcar de Barrameda, porque tengo unos inquiokupas", comienza el mensaje publicado en la plataforma online este pasado domingo, 7 de septiembre.

En la misma línea, el intérprete de Tu piel ha expresado su descontento con el sistema judicial español actual: "Y lo peor es que parece que la ley de este país los protege más a ellos que a mí, que soy el que paga religiosamente. Ese es el país en el que vivimos". Un post que, al cierre de este artículo, cuenta ya con cerca de 5.000 likes.

Según apuntaron Manu Tenorio y su esposa en declaraciones para este portal hace un año "son un matrimonio con niños y como se saben la ley te joden vivo y los demás a seguir pagando la hipoteca".

Fue tal el impacto mediático de la noticia que el artista se vio obligado a intervenir en distintos programas de televisión. Además, comenzó a utilizar sus redes sociales para denunciar públicamente este conflicto. Las acusaciones, así, se convirtieron en el pan de cada día.

La situación se vio especialmente agraviada cuando Manu denunció a la familia por impago del alquiler de su chalet en Sanlúcar de Barrameda. Según él, los inquilinos habían dejado de pagar y se negaban a abandonar la vivienda. Una información que desmentía por completo el matrimonio demandado, que sostenía estar al corriente.

Silvia Casas y Manu Tenorio, en un concierto del artista. Gtres

El pasado marzo, cuando habían transcurrido cerca de siete meses desde que saliera la noticia a la luz, Manu Tenorio acudió a la localidad de Sanlúcar de Barrameda con motivo del juicio contra sus inquiokupas. Si bien el artista se dio cita en la institución pública, lo cierto es que no hubo rastro alguno de los demandados.

"Hoy se ha celebrado el juicio por lo civil, no estaban obligados a comparecer y no lo han hecho", verbalizó un reportero del programa TardeAr. Los inquilinos, por su parte, expresaron públicamente su descontento con la situación, afirmando "no querer formar parte de este circo".

Cabe matizar que la situación judicial sigue igual a día de hoy. Así lo ha relatado Tenorio en la plataforma de Meta recientemente. "Han pasado ya ocho meses desde que se celebró el juicio para poder recuperar mi propia casa. Los inquilinos siguen ocupándola, y yo sigo sin poder volver a mi hogar, sin sentencia firme", ha apostillado.

Una delicada situación la que atraviesan Manu Tenorio y Silvia Casas desde hace un tiempo. Un duro trance personal que, tal y como el propio artista ha llegado a relatar, le ha afectado en su salud. También así en su imagen como artista. "Ahora tengo que invertir mucho más esfuerzo en mostrar cómo soy", confesó en una entrevista para la revista Pronto.

En mitad de este convulso trance, el artista encuentra su mayor refugio en la música. Según él mismo publicó el pasado 25 de agosto en Instagram ha vuelto a los escenarios en el marco de su gira El Origen. Así, Manu Tenorio tiene programado su próximo concierto en Molina de Segura (Murcia) el 15 de septiembre.

La historia de amor entre Manu y Silvia

Manu Tenorio y Silvia Casas se conocieron cerca de dos décadas atrás a través de unos amigos en común. Unos años más tarde, el 10 de octubre de 2008, la dupla selló su amor ante los ojos de Dios en la capilla de la Finca El Campillo, un espacio ubicado en El Escorial.

La pareja tiene un hijo en común llamado Pedro, que llegó al mundo en el año 2013. Tal y como ellos mismos han confesado en alguna que otra ocasión, es la "mayor alegría de sus vidas".