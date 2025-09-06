Rocío Flores recuerda la peor etapa de Antonio David: "Pensé que se iba a suicidar, tenía que estar pendiente las 24 horas"
En 'De viernes', la joven ha hablado del peor momento del malagueño: "Si no me cogía el teléfono, sentía pavor. Es lo más duro que he vivido".
Rocío Flores (28 años) se ha abierto como nunca. En una entrevista concedida al programa ¡De viernes!, la hija de Rocío Carrasco (48) y Antonio David Flores (49) ha hablado de su inexistente relación con su madre, así como de la difícil etapa que atravesó su padre tras quedarse sin trabajo.
La joven, visiblemente emocionada, ha relatado que mantiene una relación muy cercana con su progenitor. Lo define como "un padre súper presente" que "nunca ha soltado a sus hijos de la mano", algo que considera digno de admirar: "Para mí, como hija, es de valorar".
Sin embargo, también ha señalado un defecto en su carácter: "Mi padre no es una persona que yo tendría como enemigo. Es muy mal enemigo. Cuando le tocan lo suyo, responde. Siempre ha sido un padre muy presente. Nunca jamás en la vida ha soltado a sus hijos de la mano".
Vio a su padre "destruido"
En su testimonio, Rocío ha recordado la etapa más complicada para Antonio David, cuando permaneció tres años sin trabajar y prácticamente recluido en casa, señalado por la opinión pública tras años de guerras fuera y dentro de los tribunales con su exmujer y madre de sus dos hijos mayores.
"Hemos sufrido mucho. Yo pensé que de ahí no salía. Ver a mi padre destruido, sin apenas salir a la calle, señalado constantemente… A mí esa época me marcó", ha recordado.
La nieta de Rocío Jurado llegó a temer seriamente por la vida de su padre: “Sinceramente, pensaba que se iba a suicidar. Que, cualquier día, algo iba a pasar".
"Mi madre ha decidido no estar"
Según ha relatado, vivió con una angustia constante: "Llegó un punto en el que tenía que estar pendiente de él a todas horas. Si no me cogía el teléfono, sentía pavor. Es lo más duro que he vivido, ese miedo prolongado y verlo tan hundido. Eso se me ha quedado grabado".
Su temor era aún mayor porque sentía que solo contaba con él como figura de referencia: "Me daba miedo quedarme sin padre".
Y es que, según ella, su madre es una figura casi ausente en su vida. De hecho, ha asegurado no tener apenas recuerdos de ella: "Porque mi madre… ella ha decidido no estar. Se respeta, pero al final la única figura que tengo es él. Ese era mi mayor miedo".
"Mi madre me ha destrozado la vida"
La entrevista también ha dejado espacio para hablar de su relación con Rocío Carrasco, a quien definió con dureza: "Me ha destrozado la vida".
Ha reconocido que, como hija, necesita a su madre, pero ha afirmado tener los "sentimientos bloqueados" hacia ella.
“No guardo ni buenos ni malos momentos”, ha dicho, sincera. Pese a todo, ha aclarado que tanto ella como su hermano David estarían a su disposición si en algún momento su madre los necesitara.