Quién es Laurent Freixe, el CEO de Nestlé que ha sido despedido por mantener una relación sentimental con una empleada

Laurent Freixe, el CEO de Nestlé que ha sido despedido por mantener una relación con una empleada, entró en la empresa en 1986.

El verano de 2025 será recordado, entre otras cosas, por ser aquel en el que destacados CEO a nivel internacional coparon los titulares de la prensa por sus conductas poco ejemplares.

El pasado 19 de julio, Andy Byron, CEO de Astronomer, dimitió de su cargo tras ser pillado con su amante, Kristin Cabot, en un concierto de Coldplay en Boston. El escándalo dio la vuelta al mundo y dejó a ambos profesionales sin trabajo. El pasado fin de semana, Piotr Szczereke, CEO polaco de Drogbruk, tuvo que pedir disculpas públicamente tras haber arrebatado a un niño la gorra que el tenista Kamil Majchrzak le había regalado firmada en el US Open.

Ahora, un importante consejero delegado se ha visto despojado de sus funciones por un asunto personal. Se trata de Laurent Freixe, de Nestlé, que ha sido despedido por mantener una relación sentimental con una empleada de la empresa.



Ha infringido el código de conducta de Nestlé

La noticia corrió como la pólvora el pasado martes, 2 de septiembre. La multinacional suiza anunció "el cese inmediato" de su número 1 por una conducta que, según ellos, había contravenido el código de conducta de la empresa.

La causa de su despido no ha sido otro que haber mantenido una relación amorosa con una subordinada. Algo que no se ve con buenos ojos en la firma.

Laurent Freixe, de origen francés, entró en la plantilla de Nestlé en 1986. En septiembre de 2024, tras un periodo siendo responsable de América Latina, empezó a liderar la empresa a nivel global.

"Junto a un equipo de más de 270.000 empleados, estamos impulsando un portafolio diverso con más de 2.000 marcas", destacaba el CEO en su perfil de LinkedIn.

"Nuestro enfoque está en lograr un desempeño excepcional en toda la cadena de valor -desde el campo hasta la mesa-, buscando siempre sorprender a los consumidores y servir a nuestros clientes", escribía en su cuenta.



Empresario de éxito y galardonado

Formado en la prestigiosa escuela de negocios EDHEC Business School, -con sedes en Lille, Niza, París, Londres y Singapur- Freixe se consideraba a sí mismo un "defensor del círculo virtuoso estratégico". Un proceso de mejora que "permite invertir y ayudar a Nestlé a ganar cuota de mercado y alcanzar un crecimiento rentable y sostenible".

A lo largo de su extensa trayectoria en Nestlé, Laurent Freixe ha logrado numerosos puestos de responsabilidad en la empresa. Entre sus cargos más destacados están: director nacional de Nestlé Honduras en 2009; líder del negocio de café y bebidas en México en 2013, responsable de la unidad estratégica de café de Nestlé en 2020; y director de la unidad Nespresso en julio de 2024, donde se unió a la junta ejecutiva el 1 de enero de 2025.

También ha obtenido reconocimientos de instituciones públicas. En 2023 recibió la Orden al Mérito del Servicio Diplomático del Perú, José Gregorio Paz Soldán, en el grado de "Gran Oficial". Un reconocimiento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú que se le otorgó por su "dedicación en la promoción del empleo juvenil y su compromiso con la integración regional".



En mayo de 2018 fue nombrado embajador Internacional de la Juventud para Iberoamérica

expedido por la Organización Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ). Una distinción que dicha entidad concede a personas que, gracias a sus méritos personales y sus iniciativas, promueven el desarrollo de los jóvenes.

Nestlé ha decidido nombrar a Philipp Navratil como nuevo máximo ejecutivo de la compañía en sustitución de Freixe. La firma detalla que la decisión es consecuencia de una investigación supervisada por el actual presidente, Paul Bulcke, y el futuro presidente de la empresa, Pablo Isla, con el apoyo de un asesor externo independiente.



Una relación con una subordinada directa

"Era una decisión necesaria. Los valores y la gobernanza de Nestlé son cimientos sólidos de nuestra empresa", recalcó Bulcke en un comunicado.

Dicha investigación, en la que también ha participado el exejecutivo de Inditex, ha derivado en el cese del consejero delegado. Gracias a sus 39 años dentro de la multinacional había adquirido un profundo conocimiento de la cultura y los valores de la empresa.

Según ha explicado la multinacional suiza, la causa de su marcha ha sido la relación sentimental con una subordinada directa que el directivo mantenía en secreto, la cual infringe el código de conducta de la compañía y las mejores prácticas de "gobierno corporativo".

Hasta la fecha se desconoce la identidad de la empleada con la que Freixe mantenía un affaire. Se conoce que no forma parte de la Dirección Ejecutiva y la investigación se inició porque representaba un conflicto de intereses, según ha podido saber la BBC.

La salida de Freixe de la cúpula directiva de Nestlé -después de solo un año en el cargo- remueve aún más un panorama ya bastante agitado en el seno de la compañía. Las acciones de la empresa han perdido un 15,7% de su valor en Bolsa, dejando el valor de mercado total de la empresa en los 194.501 millones de francos suizos (unos 207.400 millones de euros).