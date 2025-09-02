Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez, desvela que alquilaba la casa con su madre en vida: "Se quedaba sorprendida"

El próximo 7 de septiembre se cumplirán dos años del fallecimiento de María Jiménez, una de las voces más carismáticas y rebeldes de la música española. Su recuerdo sigue muy presente entre sus seguidores y, especialmente, en la vida de su hijo, Alejandro Sancho (42 años), quien en los últimos días ha sido objeto de comentarios indeseados.

En las últimas semanas, EL ESPAÑOL descubrió que su hijo había tomado la decisión de poner en alquiler la casa de su madre en Chiclana de la Frontera. Y esto ha conllevado muchas críticas a las que ha tenido que hacer frente de la mejor forma.

Ahora, tras los comentarios recibidos, Alejandro ha explicado que su decisión de alquilar la casa no responde únicamente a motivos económicos, sino también a una manera de rendir homenaje a su madre. "Cualquiera puede alquilar la casa de María Jiménez, y súper bien. La gente se va encantada", ha comenzado.

María Jiménez en una fotografía de archivo. EP Sevilla

La vivienda, que se convirtió en refugio de la artista en los últimos años de su vida, no es una casa al uso. Se trata de una propiedad compuesta por cuatro apartamentos independientes de unos 25 metros cuadrados cada uno, situados a apenas cinco minutos de la playa. "Es bueno porque, como lo diseñó ella y tal, es una cosita bonita de poder compartir con la gente", ha continuado diciendo en el programa Fiesta, de Telecinco.

La finca cuenta con jardín y piscina, y fue decorada personalmente por la cantante, quien plasmó en cada una de las estancias un estilo muy particular, inspirándose en la estética de Frida Kahlo. Cada apartamento está pintado de un color diferente, lo que convierte el conjunto en un espacio único que refleja la personalidad y creatividad de María Jiménez.

El joven ha insistido en que este proyecto le permite mantener viva la memoria de María, al mismo tiempo que abre al público un lugar lleno de recuerdos y esencia personal. "Mucha gente hasta ahora no sabía que era su casa y, por darle un poquito eso, un homenajecito a mamá", ha confesado, emocionado.

Alejandro también ha reconocido que, a pesar de haber pasado dos años desde su fallecimiento, sigue echando profundamente de menos a la artista: "La echo mucho de menos, como si hubiera sido ayer que se murió", ha expresado.

Alejandro Sancho se defiende de las críticas por alquilar la casa de su madre, María Jiménez JALEOS

En cuanto a las críticas recibidas por esta iniciativa, Alejandro asegura que ha optado por no darles demasiada importancia. Defiende que los apartamentos se alquilan a 140 euros, un "precio económico" y que considera la propuesta muy "razonable".

"Ella estaba encantada con eso. Además, cuando ella misma hospedaba a algún cliente se quedaba sorprendida y decía: 'Madre mía, esto de estar compartiendo mi casa con algún extraño'. Pero al final acababa encantada con la experiencia", ha explicado, convencido de que su madre habría aprobado este paso que ha tomado tras su fallecimiento.

Con esta apertura, Alejandro Sancho no solo busca ofrecer a los visitantes un lugar para alojarse en la costa gaditana, sino también la posibilidad de experimentar de cerca la esencia de María Jiménez. Una casa que guarda la huella de una artista irrepetible y que, ahora, se convierte en un homenaje vivo a su memoria.