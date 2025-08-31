Sara, la hermana de Fernando Verdasco, y Juan Carmona presentan a su hija pequeña en una importante cita familiar

Sara Verdasco y su marido, Juan Carmona, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

La saga Carmona ha vivido recientemente un emotivo reencuentro familiar. Antonio Carmona (60 años) ofrecía un concierto hace unos días en Madrid. En su espectáculo estuvo arropado por numerosos seres queridos. Entre ellos, el miembro más joven y recién llegado al clan: la pequeña Sara Carmona Verdasco.

Al cantante lo acompañaron sus hijas, Marina, Lucía Fernanda, fruto de su matrimonio con Mariola Orellana (62). También estuvo presente su sobrino, Juan Carmona y su mujer, Sara Verdasco (37). Estos aprovecharon la cita para presentar a Sara, su tercera hija en común.

A los dos meses del nacimiento de la pequeña y durante el recital del artista en la capital, la pareja no dudó en llevar consigo a la benjamina de la casa, protagonizando un momento de lo más emotivo.

Juan Carmona, con su hija Sara, en Madrid. Europa Press

Una niña "guapísima"

Marina Carmona desvelaba tras el concierto que acababa de conocer a la pequeña y que esta, sin duda, ha heredado la belleza de sus padres: "Es guapísima, porque Sarita es guapísima y Juanito también, o sea que... las niñas, feas, no les iban a salir a ninguno de los dos".

No es la única pariente que se ha pronunciado sobre la bebé. Su tía Ana Verdasco ya se deshizo en halagos al hablar de ella el pasado mes de junio, cuando le preguntaron por la niña durante la pasarela Adlib Ibiza 2025. "La niña es para morirte. Es una bebé preciosa, y yo en modo tía, feliz, la verdad... es lo mejor", confesaba.

Cabe recordar que Sara Verdasco (37) -hermana de Fernando Verdasco (41)- y el hijo de Juan José Carmona Amaya 'Camborio' anunciaron que esperaban a su tercera hija en común en las Navidades de 2024.

Casados desde 2016, y padres de dos mellizas de cuatro años, Carmen y Valentina, la hermana del antenista y el sobrino de Antonio Carmona cumplieron su sueño de convertirse en familia numerosa el pasado 6 de junio.

Sara Verdasco y Juan Carmona, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"Bienvenida, Sara, te amamos"

Poco después de dar la bienvenida a su retoño, Sara compartía en sus redes sociales algunas imágenes de su hija acompañada de sus hermanas mayores.

"Bienvenida Sara, no sabes las ganas que teníamos de conocerte y tenerte con nosotros. Te amamos", destacaba en su cuenta de Instagram.

A diferencia de su hermano, Sara Verdasco mantiene un perfil bajo y bastante alejado del foco mediático. En la actualidad se dedica a la gestión empresarial y a la hostelería. Es la responsable y gerente de los negocios familiares, incluyendo el emblemático restaurante La Rayúa, especializado en cocido madrileño, en Madrid.

Además, administra sociedades vinculadas a la imagen de su hermano Fernando Verdasco y ha dirigido un centro de estética en Majadahonda.