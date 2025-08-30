Ramón Arcusa se emociona en su primera entrevista tras la muerte de Manuel de la Calva: "Éramos el agua y el aceite"

"Ha sido un golpe durísimo para todos". Con estas palabras han arrancado las declaraciones de Ramón Arcusa (88 años) en televisión tras la muerte de su otra 'mitad' en el Dúo Dinámico: Manuel de la Calva.

El cantante, visiblemente afligido, ha concedido una entrevista a Fiesta, en Telecinco, donde ha destacado la figura de su compañero: "Era un hombre bueno, afable, cariñoso, divertido, extrovertido amigo de sus amigos. No ha tenido ningún enemigo. Ha sido un hombre generoso".

"Hemos tenido una vida muy plena, con altibajos. Hicimos lo que más nos gustaba y encima nos pagaban por ello. Qué más se puede pedir", añadía. Solo pone un pero a su marcha: "Solo me molestó una cosa. Siento no haber podido hacer una última gala con él en Starlite".

A la izda, Manuel de la Calva; a la dcha, Ramón Arcusa. Integrantes de El Dúo Dinámico. Cedida por los entrevistados

"Hicimos las cosas a nuestra manera"

Ramón y Manolo, como todo el mundo llamaba a Manuel de la Calva, trabajaron a dúo durante casi 70 años. Los dos basaron su vínculo, -que inicialmente pensaron duraría "unos dos o tres años"-, en el aprecio mutuo: "Fue básicamente gracias al respeto que nos teníamos el uno al otro. Y porque, siendo como hermanos, teníamos vidas separadas".

"La verdad es que nos teníamos muy vistos", ha destacado Arcusa en tono de humor. "Hemos vivido la vida juntos durante muchos años en todos los aspectos".

No cabe duda de que se complementaban muy bien. Eran un engranaje perfecto. Sin embargo, la realidad es que eran completamente diferentes.

"Éramos como el agua y el aceite, éramos muy distintos, quizás por eso congeniamos. Nunca tuvimos intención de hacer ningún papel. Hicimos las cosas a nuestra manera, sin depender de nadie", ha detallado.

Manuel de la Calva.

"Trabajábamos por separado"

A pesar de sus diferentes personalidades, ambos supieron explotar una fórmula que dio éxitos como Quince años tiene mi amor, Quisiera ser, Amor de verano (El final del verano) o Resistiré, que se convirtió en todo un himno durante la pandemia de 2020.

También compusieron canciones para otros artistas, como La, la, la para Joan Manuel Serrat (81), aunque finalmente la interpretó Massiel (78) en Eurovisión 1968 y ganó el festival.

También firmaron juntos éxitos como Soy un truhán, soy un señor, para Julio Iglesias (81), que se convirtió en uno de sus temas más populares; Solo mía, compuesta para Camilo Sesto; o Elisabeth y Por culpa tuya, escritas para Nino Bravo.

"Trabajábamos un poco por separado. Teníamos una competencia sana. A mí me encantaba que Manolo fuera más dicharachero, mucho más divertido. Yo estaba más preocupado de que los músicos tocaran bien, de que el sonido estuviera estupendo, de que los vídeos fueran adecuados", añadía.

Massiel celebra la victoria en Eurovisión con el Dúo Dinámico. Página oficial del Dúo Dinámico

"Pintamos de color una España de blanco y negro"

Empezaron su andadura musical en 1958 y llegaron a separarse en varias ocasiones: "En el año 72 terminamos porque la cosa había bajado y pensamos que lo mejor era dejarlo. En el 78 nos volvieron a llamar y volvimos a actuar. Odiamos las despedidas. No hay que despedirse".

Durante su entrevista, Arcusa ha recordado que, junto a su compañero, "pintamos de color una España de blanco y negro... Fuimos creando un estilo a nuestro aire".

Asimismo, ha puesto en valor que supieron triunfar en sus respectivas carreras sin hacer ruido en lo relativo a su faceta personal: "Nosotros hemos sido siempre discretos en nuestra vida y hemos ido por la vida de la mejor manera".

Tras perder a su amigo y colega, Ramón Arcusa ha anunciado que no piensa regresar a los escenarios sin Manuel: "No cantaré en solitario, en la vida".