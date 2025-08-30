Verónica Echegui, ésta es su verdadera historia: luchó por ser actriz, trabajó de camarera y halló a su "ángel de la guarda"

"Vivir del arte es muy difícil, pero mucho más complicado es hacerlo sin él", confesó en una entrevista hace nueve años Rafael Cachaldora. No iba mal encaminado. En un mundo sin arte -y ahora parafraseando a Nietzsche-, "la vida sería un error".

El arte lo abarca todo. Invita a la reflexión y puede llegar a denunciar una situación de injusticia a través de sus variadas disciplinas. Un mundo que, desde luego, no está hecho para todos. Requiere de vocación y compromiso. De constancia y empeño. Exige todo aquello que la actriz Verónica Echegui demostró tener en vida.

Que un padre quiere que su hijo sea médico, profesor o incluso policía es el pan de cada día. Nadie desea y anhela que su pequeño se convierta en actor. "Ya cuando sean mayores que hagan lo que quieran", suele ser el comentario más recurrente. Echegui, sin embargo, tenía claro que lo suyo era la interpretación desde niña.

Nueve años. Una edad en la que un niño -a priori- únicamente piensa en pasar la tarde jugando o dejar a un lado la tarea escolar del día siguiente. La protagonista de Yo soy la Juani, por su parte, ya había acudido a su primer casting. Un día que marcó un antes y un después en su faceta profesional -y personal- y del que habló abiertamente cerca de un lustro atrás.

"Yo lo tenía clarísimo. Pensaba 'no me haces caso' [refiriéndose a su madre] porque tengo nueve años. Ahórrame todos estos años de colegio e instituto porque yo ya tengo claro lo que quiero", confesó Verónica Echegui en una entrevista concedida para El Faro de Cadena Ser en marzo de 2021.

Decía entonces la intérprete que su madre se impuso al hecho de que ella fuera actriz. Que tenía que estudiar algo más seguro. "Al final entendieron que esto era lo mío", verbalizó en otra entrevista. El resto ya es historia.

Un Premio Goya al Mejor Cortometraje de ficción y dos Premios Gaudí -uno a Mejor Actriz y otro a Mejor Actriz secundaria- no es, en absoluto, asunto baladí. Es el sello (y legado) que respalda la imborrable huella que ha dejado en la historia de España. Sin embargo, como se suele decir, no es oro todo lo que reluce.

El éxito de Yo soy la Juani fue tal que Verónica se vio indirectamente forzada a hacer una pausa en uno de los puntos más álgidos de su carrera. Echegui, así tomó la decisión de mudarse fuera de España.

"Me pilló con ilusión y con ganas, pero me sentí muy presionada por mí, por saber que lo había hecho bien y que ahora tenía que hacerlo mejor", reconoció. "No disfrutaba porque me autoexigía mucho. Me nominaron por primera vez a los Premios Goya y ni eso pude disfrutar, el nivel era tan bestia que ni eso. Yo era muy dura conmigo misma, por eso me perdía tantas cosas", añadió.

Tal era la autoexigencia que sentía Echegui en aquella época que decidió dejarlo todo en pausa y marcharse a Londres, donde trabajó de camarera unos años. Una etapa que comenzó en torno a 2008, tras rodar El patio de mi cárcel. "Decidí que hasta que no estuviese tranquila y bien, no iba a volver", le dijo a Mara Torres (50).

"Todo estaba bien y fui a terapia unos años que me sirvieron mucho para darme cuenta de lo que hacía. A partir de ahí, todo fue a mejor", verbalizó en aquella distendida charla con la periodista en Cadena Ser.

Dada por finalizada su temporada en Reino Unido, Echegui regresó a su país natal. En pleno rodaje de Seis puntos sobre Emma -allá por el año 2010-, encontró al que ella misma ha definido como su "ángel de la guarda", el actor Álex García (43). Así, los focos y las claquetas fueron testigos del nacimiento de un sólido y discreto romance.

Más de una década se prolongó la historia de amor de Echegui y el intérprete de Kamikaze. Un romance que estuvo marcado por la discreción y alguna que otra polémica. Pese a que decidieron poner fin a su relación en 2023, Álex nunca se separó del lado de Verónica. Permaneció junto a ella durante los últimos días de su vida.

Marcó el hermetismo la relación de Verónica Echegui y Álex García. Una especie de medida que el actor quería obedecer en cualquier ámbito de su vida. De ahí que transcurrieran más de 48 horas desde el fallecimiento de la intérprete hasta que García fue finalmente inmortalizado.

Acompañado por su representante Antonio Abeledo y otro íntimo amigo, Álex se dejó ver abatido en el interior del Tanatorio de La Paz, en Madrid, sin poder ocultar su tristeza con las manos en los bolsillos.

Comentaba el cantante Dani Martín (48) -íntimo de Echegui- unos días atrás que Verónica era una mujer "libre y hermosa". Libertad y belleza. Un dúo de cualidades indispensables en el arte.

Panticosa, su refugio

Según conoce EL ESPAÑOL, era en Panticosa, una localidad de menos de 1.000 habitantes ubicada en el norte de Huesca, donde Verónica Echegui disfrutaba de su discreta vida familiar.

Más de 500 kilómetros separan Madrid y el municipio aragonés. Una distancia que para Echegui no era sino una simple cifra numérica. Y es que la actriz era una habitual en Panticosa, pues es aquí donde reside buena parte de su familia, desde su hermano, Luis, hasta su sobrina y su madre, Olga.