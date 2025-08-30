El ilusionante nuevo curso de Belén Esteban: a punto de estrenar programa en Ten tras extinguir su empresa

Han pasado solo cuatro años desde que Belén Esteban (51 años) inaugurara su empresa Sabores de la Esteban. Fue el 13 de abril de 2021 cuando la colaboradora constituyó su primera aventura como emprendedora.

Un mes después lanzó al mercado sus primeros productos de alimentación. Su negocio, que se abrió camino como sociedad limitada, comercializaba platos tradicionales. Desde gazpachos a salmorejos o cremas de verduras y patatas fritas.

Todo muy de la tierra. Muy made in Spain. Patrio a más no poder. Y con el inconfundible sello 'Esteban'. "Las cremas son riquísimas sin conservantes ni colorantes. Hemos trabajado mucho hasta dar con la receta que yo quería conseguir", declaraba entonces.

Belén Esteban en la cocina de 'La familia de la tele'.

Estuvo convencida desde el principio que el proyecto daría buenos frutos, puso tiempo, empeño e ilusión, pero no pudo ser. El pasado 24 de agosto, su empresa quedó "extinguida".

Sabores de la Esteban SL anunció su disolución a través del BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) y ya ha iniciado el proceso de liquidación.

La marca, que se distribuyó en grandes superficies y las cadenas de supermercados Carrefour, Día y Alcampo, arrancó con fuerza en su lanzamiento.

Pero a medida que ha ido pasando el tiempo se ha topado con muchas dificultades: desde una feroz competencia a la dificultad para acertar con las estrategias del inbound marketing. O lo que es lo mismo: el reto de implementarse entre la clientela.

La apoyaba la empresa murciana Cool Vega Company, que era la responsable de la producción y logística de los productos, a cuya cabeza se encuentra el CEO Antonio Molina.

Además, en la gestión y creación de la marca participaron su marido Miguel Marcos (37) y su amigo Rubén García. Los dos la animaron a embarcarse en el negocio alimentario, y ella siguió a pies juntillas sus consejos, pero tras cuatro años luchando Belén ha decidido cerrar un ciclo.

Belén Esteban. Gtres.

Su nuevo trabajo en televisión

Pero en la vida, dicen, cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Es exactamente lo que le ha pasado a la ex de Jesulín de Ubrique (51). Acaba de dejar atrás una importante etapa. Pero otra nueva se rinde a sus pies.

¿Cuál es su nuevo proyecto? No puede resultarle más atractiva. Próximamente se incorporará a la plantilla de No somos nadie. Un espacio en el que trabajará con María Patiño (54), quien ejercerá de presentadora, con Kiko Matamoros (68) y con Carlota Corredera (51), encargada de conducir el programa los viernes.

Huelga decir que, con tales colaboradores en el staff, este nuevo programa, -que se emitirá en el Canal Ten y en Canal Quickie-, que heredará casi en su totalidad el espíritu de los formatos en los que se inspira: Sálvame y Ni que fuéramos Shhh.

De momento falta por conocer si otros rostros de la 'factoría Sálvame ' piensan apuntarse al proyecto. Los nombres de Chelo García Cortés (73) y Lydia Lozano (64) quedan en el aire. Mientras se despeja esta incógnita, la colaboradora apura al máximo sus vacaciones de verano.

En solo unos días, el próximo 1 de septiembre a las 15:30 horas, volveremos a verla en acción. Haciendo lo que mejor se le da: ponerse delante de las cámaras.