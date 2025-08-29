Fran, el mánager de Kiko Rivera y su fiel apoyo: tensa relación con Irene Rosales y su breve paso por el Partido Popular

La ruptura de Kiko Rivera (41 años) e Irene Rosales (34) se ha convertido en una de las noticias más destacadas de la semana en el papel couhé. La pareja, que mantenía una historia de amor desde hace más de una década, emprende ahora caminos por separado.

Aunque la noticia fue adelantada por la revista Semana en su edición de este pasado miércoles, 27 de agosto, el hijo de Isabel Pantoja (69) confirmaba la ruptura en sus redes sociales rápidamente. "Tomar la decisión es lo más difícil, pero también lo más necesario", apuntó Kiko en Instagram.

24 horas después, en la mañana de este pasado jueves, Irene ha roto su silencio en Instagram. Hay mucho cariño, hay unión, y sobre todo mucho amor por la familia que hemos formado. Eso seguirá siendo así", ha confesado Rosales en un comunicado.

Ambos han incidido en todo momento que su ruptura no tiene nada que ver con la existencia de terceras personas. No obstante, según conoce EL ESPAÑOL, la situación es delicada y el único contacto que tienen a día de hoy está centrado en el bienestar de sus hijas, que ahora comienzan su curso escolar.

La periodista Gema López (54), en la misma línea, desveló en la mañana de este pasado miércoles en Espejo Público que la convivencia entre Kiko Rivera e Irene Rosales ha sido "insoportable" en los últimos meses.

"Las guerras han sido continuas y las peleas también. Que Kiko aunque anunció su recuperación ha seguido teniendo muchos altibajos", prosiguió la respetada colaboradora.

No ha habido terceras personas sostienen Rivera y Rosales. Aunque, de acuerdo a la información que maneja la que fuera colaboradora del extinto Sálvame, uno de los factores que hizo que esta convivencia fuera de lo más tensa pasaba por el papel del representante de Kiko, Francisco Sánchez Simón, con quien se habría mudado temporalmente.

"La relación de Kiko con su representante, Fran, también habría podido pasar factura a la pareja. Fran ha ayudado en muchas cosas a Kiko pero también se ha convertido en tapadera de muchas cosas de Kiko. Esto Irene llegó un momento que no lo quiso aguantar. Hasta el punto de que se había enterado de ciertos cobros, ciertos bolos que no cuadraban pero Kiko, una vez más, habría salido en defensa de Fran".

La relación profesional entre Fran -como le apoda su entorno de forma cariñosa- y el primogénito de Isabel Pantoja se remonta cerca de una década atrás. Fue a finales de 2016 cuando Sánchez Simón comenzó a ser el mánager de Kiko, aunque su vínculo personal estaba ya consolidado.

Ambos se conocieron en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla, donde Kiko Rivera ha residido durante años en una casa de alquiler junto a Irene Rosales. Antes de convertirse en una figura profesional incondicional para el DJ, Francisco había desempeñado un papel en la localidad andaluza.

Sánchez Simón estuvo afiliado al Partido Popular, aunque su paso por la formación política fue breve. Y es que el ahora representante de Kiko Rivera se desligó del PP inmediatamente después de tomar posesión de su acta de concejal y se declaró posteriormente edil no adscrito. Una situación por la que acaparó numerosos titulares en la prensa nacional.

A pesar de que lleva cerca de 10 años siendo un rostro vital en la carrera profesional de Kiko Rivera, lo cierto es que escasos son los datos que se conocen sobre su representante. En 2019, el hermano de Cayetano Rivera (48) publicó un post en Facebook deshaciéndose en halagos hacia Francisco Sánchez.

"Para todos los que me preguntáis por mi amigo, mánager y mano derecha. Sólo quiero que sepáis que solo me ha aportado y seguirá haciéndolo cosas buenas a mi vida y mi trabajo. Te agradezco cada minuto que has invertido en mí y la confianza que siempre me has dado y das. Te quiere tu compadre", escribió Kiko.

Una relación -la de Kiko y Fran- que poco o nada tiene que ver con la que mantuvieron Irene y el representante de su expareja.

La ruptura de Irene y Kiko

