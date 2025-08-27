Primeras palabras de Kiko Rivera tras su ruptura: "Tomar la decisión es lo más difícil, pero también lo más necesario"

Este miércoles, 27 de agosto, Kiko Rivera (41 años) e Irene Rosales (34) se han convertido en los protagonistas de la jornada en el papel couché tras anunciar su separación matrimonial. Después de más de una década juntos, concretamente 11 años, y dos hijas en común, la dupla rompe.

Lejos de recurrir a entrevistas o platós de televisión, Kiko Rivera ha optado por pronunciarse directamente desde su perfil oficial de Instagram. Lo ha hecho a través de un comunicado.

"Quiero dejar claro algo desde el principio: no voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada", ha comenzado escribiendo en su perfil.

"Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos. No es fácil. Nunca lo es. Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario", ha continuado su escrito Kiko.

A pesar de la ruptura, el DJ ha querido recalcar que lo más importante sigue siendo su familia. "Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación", ha señalado en referencia a sus dos hijas.

En su reflexión, Kiko ha reconocido que ha llegado el momento de aceptar que soltar también puede ser una forma de cuidarse. Habla desde la madurez de quien ha entendido que lo vivido forma parte de su historia, pero que lo que viene puede ser "más sano, más real y más honesto". Una visión que transmite serenidad y que deja entrever que la decisión se ha tomado con responsabilidad.

El hijo de Isabel Pantoja (69) también ha querido remarcar que cierra un capítulo con esperanza y no con rencor. "Hoy cierro un capítulo con gratitud, pero abro otro con esperanza. La vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar. Porque a veces lo que más duele es lo que finalmente nos hace más fuertes", ha asegurado en otra parte del comunicado.

Consciente del interés mediático que siempre ha rodeado su vida, Kiko pide respeto y tranquilidad para adaptarse a esta nueva etapa. Habla de transformación, de aprender del dolor y de confiar en lo que está por venir.

"Hoy no empieza un final, empieza una transformación. La vida me ha enseñado que incluso en medio del dolor hay lugar para la gratitud, y que de cada cambio nace una oportunidad", ha concluido en sus redes sociales con tono optimista.

De este modo, Kiko Rivera pone fin a 11 años de vida en común con Irene Rosales, con quien ha compartido alegrías, obstáculos y una familia en crecimiento. Ahora, la prioridad de ambos es mantener la estabilidad de sus hijas y continuar adelante desde el respeto mutuo.