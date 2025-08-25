Bertín Osborne, el 'latin lover' que conquistó a todos y hoy vive entre deudas con Hacienda y con una imagen en entredicho

Desde que saliera publicada su última portada en una revista del corazón, en la que posaba vía exclusiva con su último hijo, Arián David, las críticas hacia Bertín Osborne (70) no se han hecho esperar, y suman y siguen.

Es la primera vez que posan juntos, y no lo han hecho junto a la mamá, Gabriela Guillén (33), porque no quieren transmitir imagen de familia. Ella aparece en portadilla sola con su hijo. Cada uno va por su lado.

Desde que en 2023 saliera a la luz la breve relación sentimental entre el sevillano y la paraguaya, de quien renegó en diferentes ocasiones, así como de la paternidad, el daño reputacional del cantante y presentador ha ido subiendo como la espuma.

Por ello, para contrarrestar la mala imagen se vio obligado a reconocer la paternidad. A mediados de enero de 2024 confesó a su revista de cabecera que "he decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, yo ayudaré".

Unas semanas después rompieron la ventana del coche de Gabriela para robar la sillita del bebé, llegándose a especular que todo lo había planeado Bertín para hacer las pruebas de ADN y que este asunto terminara. Él lo negó visiblemente enfadado.

Y a mediados de junio ese mismo año admitía en un comunicado: "Me equivoqué, y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y desde luego por encima de nosotros está un menor que tiene que crecer en armonía, alejado de cualquier polémica. Es una responsabilidad que asumo".

Bertín y Gabriela parecían que habían llegado a un acuerdo en la manutención del bebé, pero a raíz del último reportaje ella ha comentado que aún se está trabajando en ello. Debido al peso de las redes sociales en los últimos años, las últimas jugadas del cantante andaluz solo han servido para meterse goles en su propia puerta.

Bertín Osborne, en la presentación de la firma de gafas Casa Mo en Madrid, el pasado 5 de junio de 2025. GTRES

Objeto de críticas

Puede que durante décadas se le hubieran perdonado algunos pecados, se diseminara el rumor de haberse acostado con miles de mujeres, llegando incluso a superar en número a su tocayo Julio Iglesias (81) y que sus gracias fueran bien recibidas por su legión de fans. Pero ahora ya no.

A raíz del escándalo surgido en las redes sociales, el cantante ha expresado que "no puedo entender por qué hay mentes que plantean todo de una manera tan retorcida. He tenido que oír que nos aprovechamos del niño".

Bertín Osborne en una imagen promocional de 'Tu cara me suena'.

Dicen que Bertín ha podido embolsarse 65. y que, de esa cantidad, Gabriela recibiría un mísero porcentaje. Él lo desmiente categóricamente. El runrún sobre que ha cobrado y que lo necesita por su deuda con Hacienda es incesante.

La publicación asegura que no medió dinero alguno, mientras que Gabriela desdice a ambas partes alegando que se firmó un contrato del que "no puedo dar detalles" y que "el beneficio de todo esto es para nuestro hijo".

Ante estos vaivenes informativos, el artista se vio obligado a emitir un comunicado: "Estoy indignado y quemado con los que han dicho que he utilizado al niño para cobrar. No hay derecho a todo esto. He hecho el tema de buena fe, sin pedir nada a cambio, porque creo que era de justicia hacerlo. Lo he hecho con cariño. ¿Crees que me merezco que digan lo que están diciendo? No puedo más. No he cobrado nada ni he pedido nada".

Crisis financiera

Según el último listado de morosos de Hacienda, Bertín debe 865.601 euros. Pero sus deudas son mucho más millonarias. Luis Pliego, director de Lecturas, reveló el año pasado en TardeAR que el cantante había hipotecado su finca Hacienda San José en Alcalá de Guadaira (Sevilla) por 4,5 millones de euros.

Estamos hablando de 41 hectáreas de prados, 8 hectáreas de olivares, caballerizas y establos, naves para el ganado y seis edificios principales, entre ellos, la gran casona de 2.100 metros cuadrados. Esta es la residencia principal de Bertín desde hace varias décadas, aunque haya tenido otras en Madrid para hacer frente a sus compromisos profesionales.

Sobre la finca, Lorena Vázquez, colaboradora de Y ahora Sonsoles y la mitad de las Mamarazzis junto a Laura Fa (50), adelantó hace varios días que una parte del recinto se va a convertir en un hotel rural de lujo con la ayuda del empresario José Luis López 'El Turronero (62).

Debido a todos los préstamos bancarios, Bertín ha de hacer frente a 40. que tendrá que pagar hasta el año 2050. En los medios y el círculo cercano del cantante se habla de bancarrota y de que sus hijos no heredarán nada si la deuda no se resuelve.

Bertín Osborne en su bar de tapas en Valladolid El Rincón de Bertín Facebook

Inversiones en hostelería y en ladrillo

La mala gestión de la marca Bertín Osborne debido a inversiones fallidas en el sector inmobiliario y de hostelería que, unido a la pesada deuda que arrastra desde hace tiempo, ha motivado que negociara un suculento contrato con Tu cara me suena, que se rueda en Barcelona.

Según Lecturas, las grabaciones en Canal Sur de El show de Bertín, que empezó a emitirse en 2020. Cada programa empezó con un coste de 85., incluyendo el sueldo del artista y los gastos de producción.

No hay que olvidar que TVE le pagó por En tu casa o en la mía (2015-2016) 50. que se quedaron en calderilla en cuanto fichó por Telecinco por Mi casa es la tuya (2016-2023), por 120..

Osborne se ha tenido que aferrar a esto ya que prácticamente no hace conciertos -el año pasado los anuló casi todos- y se le han caído varios contratos como imagen de marcas debido a su confrontación con Gabriela.

Bertín Osborne en 'El show de Bertín'. FORTA

De artista de éxito a la prensa rosa

Cuando Bertín Osborne lanzó su primer disco, Amor mediterráneo, en 1981 con 26 años enseguida engatusó al público. Vendió más de 300.000 unidades. Su imponente altura, sus ojos azul cristalino, una belleza poco vista en aquellos momentos y su palique hicieron que se convirtiera en el único galán en hacer sombra a Julio Iglesias.

El andaluz aparecía continuamente en la prensa rosa a pechamen descubierto, practicando algún deporte acuático o, simplemente, bronceándose en el jardín.

De hecho, al igual que el cantante 'truhán y señor', tuvo mansión en Miami e incluso vivió en un yate de 22 metros de eslora hasta que conoció a Fabiola Martínez (52) en 2001.

Dos décadas después anunciaron el fin de su convivencia alegando "distintas personalidades" y "problemas de convivencia" después de 20 años juntos y tras haber tenido dos hijos, Kike (18) y Carlos, quien en unos meses cumplirá 17.

Un 'latin lover' con mucho atractivo

Como dijo su amigo Poty Castillo (65) al recordar el debut de Bertín en televisión en el programa Aplauso, "era guapo para regalar".

La etiqueta de latin lover le vino que ni pintada. Con esa planta, los trajes sastres y el pelo engominado, el cantante se comía a sus fans a bocanadas. Cada vez que cantaba, las engatusaba.

Las melodías las componía Danilo Vaona (73), pero las letras eran casi siempre de él. Muy románticas y con un fondo de amargura.

Como ha dicho en más de una ocasión otro de sus íntimos, el extorero Martín Pareja Obregón (60) "empezó a cantar temas para las mujeres, porque él ha sido un hombre al que le escucha, sobre todo, el sexo femenino".

En Telemadrid, su otra mitad durante muchos años, el ya fallecido cómico Arévalo, afirmó que "todo lo que es melódico, con el tirón que tiene con las mujeres, es lo que mejor le va".

Bertín Osborne, junto al comediante Arévalo.

Actor de telenovelas

No ha tenido las ventas millonarias de Julio, pero a Bertín no le ha ido tan mal. Con Como un vagabundo (1982), Tal como soy (1984) y Dos corazones y un destino (1986) siguió metiéndose al público en el bolsillo.

Tras una época de sequía, volvió a reconquistar los éxitos en las listas de ventas con más de 200.000 copias de Mis recuerdos (2002) y otras 100.000 de Corazón ranchero (2013).

En México se lo rifaban. En la década de los ochenta y los noventa estuvo en lo más alto, lo que le permitió protagonizar su primera telenovela, Amor de nadie (1990-91), con la venerada Lucía Méndez (70). Luego continuó con Alondra (1995).

La panacea le llegó a Osborne con el lanzamiento de las televisiones privadas. De 1992 a 1994 presentó Contacto con tacto y tras su contrato con Antena 3 de 1994 a 2004 se puso al frente de formatos tan exitosos como Lluvia de estrellas, Menudas estrellas o Trato hecho.