Makoke revela la nueva fecha de su boda con Gonzalo y habla del revés de salud de su familiar: "Quiero que pase esta pesadilla"

Las campanas de boda sonaron con fuerza el pasado mes de enero. Makoke (55 años) y su pareja, Gonzalo Fernández Figares (52) anunciaron su compromiso nupcial a comienzos de 2025. Ambos estaban ilusionados, felices y convencidos del importante paso que iban a dar.

Si todo salía según lo previsto, iban a convertirse en marido y mujer el próximo 12 de septiembre en Ibiza. Pero, de la noche a la mañana, una delicada situación familiar obligaba a los novios a cancelar su boda.

No hay ruptura. No hay terceras personas. La andaluza ha dejado claro que no hay crisis: el motivo por el que posponen su enlace tiene que ver con motivos ajenos a su voluntad. Un ser querido, muy cercano, está atravesando un problema de salud. Por ello no se darán el 'sí, quiero' hasta el año que viene.

Makok, con su pareja, Gonzalo Fernández, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

"Ha sido un palo"

"En cuanto me enteré que era imposible celebrar nada después de las noticias que hemos tenido en mi familia tuve que cancelar la boda", ha empezado diciendo la malagueña este sábado, 23 de agosto, en el plató de Fiesta.

"Nos casábamos en Ibiza... son billetes de avión, de hotel. Yo no tenía ganas de celebrar nada por las circunstancias en ese momento", añadía en su charla con Terelu (59).

La colaboradora no ha querido desvelar demasiados detalles del problema que afecta a alguien de su entorno. Pero reconoce que no esperaba este contratiempo.

"Ha sido un palo. Yo hasta el jueves pasado estaba feliz. Le decía a la gente que me rodeaba: 'Soy demasiado feliz, me sonríe todo en la vida'. Parece que no se puede decir muy alto. De verdad que lo he dicho a amigos y compañeros: 'Me pellizco porque no puedo ser tan feliz", ha recalcado en el plató de Telecinco.

Makoke, con su prometido, Gonzalo Fernández. Instagram

"Está controlado"

Makoke se está tomando esta inesperada adversidad con la mayor calma posible: "En la vida pasan esta cosas. Gonzalo está muy triste. Estábamos muy ilusionados". Eso sí, pese a todo, los planes de formalizar su relación siguen adelante: "La boda se pospone. Nos vamos a casar, eso seguro".

La decisión de echar el freno a su enlace es algo que "consensué con las personas con las que tenía que hacerlo. Ha sido un mazazo y no tengo ganas de celebrar".

Insiste en que ofrecer demasiadas explicaciones sobre este delicado asunto es algo que no le compete. Así, "por respeto a la persona que no quiere que se sepa, no puedo decir nada".

El familiar en cuestión está siendo atendido por profesionales: "Está controlado, estamos intentando que todo pase de la mejor manera. Quiero que pase esta pesadilla y deseo que pase pronto. Espero que el año que viene, si Dios quiere, podamos celebrar nuestra boda".

Makoke, en el plató de 'Fiesta', en Telecinco. Telecinco

"Me siento arropada y querida"

Ahora, lo que más le pesa es que se haya puesto en duda su idilio. "Siento mucho lo que está sufriendo mi pareja, los daños colaterales que le han venido", lamentaba.

"Esto nos está uniendo. Gonzalo se está portando increíblemente bien. Está más unido a mi familia que nunca. Le quiero cada día más y con más ganas de casarme con él. Lo que me duele es que se pueda pensar que Gonzalo es una persona que no es", añadía.

Con actitud positiva, la ex de Kiko Matamoros (68) está convencida de que ella y su pareja saldrán reforzados: "Vamos a superar esto y el año que viene va a ser una boda mucho más emotiva y mucho más bonita. Me siento arropada y querida y estoy deseando que todo esto pase... Ahora sí que voy a poder disfrutar de los preparativos porque voy a tener mucho tiempo".

Al final de su entrevista, Gonzalo Fernández ha intervenido en el programa para recordarle, en riguroso directo, lo que siente por ella: "Nos vamos a casar y vamos a estar unidos siempre, que lo sepa todo el mundo. Lo primero es la salud y la vida de las personas queridas".