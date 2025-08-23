El ajetreado verano de Juan Ortega: imparable gira, una 'fan page' que sigue el hijo de Nuria Roca y su ilusionante proyecto

El verano sigue su curso y la llegada de septiembre es prácticamente inminente. Así, en poco más de una semana habrá que dar la bienvenida a un mes caracterizado, entre otros aspectos, por la incansable rutina y, en ocasiones, nuevos proyectos profesionales.

Muchos son los que dejarán atrás una época estival marcada por los planes y la más absoluta desconexión. Otros, sin embargo, no han corrido la misma suerte y han vivido un ajetreado verano. Precisamente así le ha sucedido a Juan Ortega (34 años).

El torero ha hecho -y continúa haciendo- frente a un mes de agosto repleto de trabajo. En cuestión de dos semanas, Ortega se ha trasladado a 10 ciudades distintas de España con motivo de su incansable agenda profesional.

Lejos de haber dado por finalizada su gira por el país patrio, el diestro visitará las ciudades de Cuenca, Almería y Bayona los próximos 27, 28 y 29 de agosto, respectivamente. "Nos esperan mucho sol y muchas moscas este verano. Nos vemos en las plazas", escribió Juan en un post de su perfil de Instagram a comienzos del mes de julio.

Una suerte de tour el que ha protagonizado el mes de agosto en la carrera profesional de Juan Ortega. El diestro, de hecho, ha logrado reunir a una enorme multitud en todas y cada una de las plazas españolas en las que se ha dado cita este verano. Es más, el propio Ortega así lo ha demostrado en sus redes: "Lo mejor del verano es veros disfrutar en cada plaza".

Septiembre también será un mes en el que los fanáticos del toro podrán vislumbrar al sevillano en diferentes ciudades. Entre ellas, cabe apuntar, se encuentran Salamanca, Murcia, Melilla o Albacete.

Que Juan Ortega es un fenómeno de masas no es secreto para nadie. De ahí que no resulte extraño que el diestro cuente con una exitosa fan page -una cuenta online en la que los fanáticos publican contenido sobre su ídolo-.

Juan Ortega, durante una corrida de toros el pasado mes de julio. Gtres

La cuenta de Instagram @soyorteguista cuenta ya con cerca de 1.500 seguidores y más de 150 publicaciones en su feed. Se definen como el club Orteguista más grande y sacan a relucir contenido de Juan Ortega en plazas del país así como informes sobre sus próximas citas.

No es asunto baladí mencionar que uno de los seguidores acérrimos de este perfil de Instagram es Pau (19), el hijo mediano de Juan del Val (54) y Nuria Roca (53). Sus stories, en la mayoría de ocasiones, están dedicados a eventos y actos en los que el toro es el protagonista.

Es más, tanto es el contenido que comparte en relación al mundo del toro que el mediano de los vástagos de Nuria Roca ha creado una carpeta destacada que recoge todas estas publicaciones.

"De Juan Ortega, de Morante y muy madridista". Así se define Pau en la biografía de su perfil de X, anteriormente Twitter. Unas palabras con las que deja claro quiénes son los profesionales del mundo del toro a los que toma como referente.

No es el mediano de los vástagos de Juan del Val y Nuria Roca el único joven español que idolatra a Ortega. También así los fanáticos más pequeños del mundo del toro siguen de cerca la estela de Juan. Es más, el diestro ha hecho frente recientemente a un importantísimo e ilusionante nuevo proyecto.

Juan Ortega vivió una mañana distinta y significativa este pasado miércoles, 20 de agosto, en Málaga, antes de su actuación en la feria.

El diestro sevillano compartió un encuentro en la Plaza de Toros de La Malagueta con los miembros de la primera peña taurina infantil de España que lleva su nombre, formada por niños de entre 10 y 14 años.

La reunión se convirtió en un espacio de cercanía, en el que los pequeños aficionados pudieron dialogar con él y mostrarle su entusiasmo.

Juan Ortega, en un 'story' de Instagram. Instagram

Durante la jornada, los niños tuvieron la oportunidad de ver de cerca el traje que Ortega usaría en la corrida, manipular los utensilios propios del toreo y llevarse un recuerdo de esta experiencia única. El matador resaltó la relevancia de que las nuevas generaciones se acerquen a la tauromaquia con interés y respeto, y expresó la ilusión que le produce contar con la peña más joven del país.

Un ilusionante y ajetreado verano el que ha vivido Juan Ortega este 2025. No obstante, no todo ha sido felicidad este año en la vida del torero. Según publicó EL ESPAÑOL el pasado mes de mayo, el profesional del toro puso fin a su historia de amor con la publicista Isabel Lozano.

Deslizaron a este periódico que los principales motivos fueron la incompatibilidad de sus agendas profesionales así como una especie de "desgaste" para el diestro. Así, su relación llegó a término tras varios meses de relación.

El 'plantón' en su boda

El torero Juan Ortega ya era conocido en los círculos taurinos por su técnica y elegancia, pero su nombre se catapultó a la esfera mediática tras protagonizar un episodio insólito: huir de su propia boda apenas media hora antes de la ceremonia el 2 de diciembre de 2023.

La víctima de ese plantón fue su entonces prometida, la cardióloga Carmen Otte, cuya identidad fue confirmada posteriormente.

A día de hoy, según conoce EL ESPAÑOL, no hay trato entre Ortega y Otte. No obstante, se quieren y se desean lo mejor.