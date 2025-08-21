Laura Sánchez declara su amor a Manuel Escribano en un día especial: "Es el que está cuando importa, el que no huye"

Laura Sánchez (44 años) y el torero Manuel Escribano (41) comenzaron su relación sentimental a finales de 2023, poco después de que la modelo anunciara su separación de David Ascanio (50) en junio de ese mismo año. Desde entonces se han convertido en inseparables.

En tan solo dos años juntos han logrado que su idilio sea sólido, y así lo ha dejado claro la modelo. Con motivo del 41 cumpleaños del matador de toros, esta lo ha felicitado con una carta en la que le declara abiertamente su amor.

"Querido amor, hoy te celebro", empieza diciendo en la carta que ha compartido a través de su cuenta de Instagram. "Celebro a un buen hombre... Te celebro despertando y estando a tu lado".

Más allá de su escrito, su misiva cuenta con "41 imágenes para felicitarte". Fotografías que acompaña "de la voz" de Antonio García Barbeito.

El escritor y periodista sevillano es el encargado de recitar el texto con el que Sánchez ha rendido un homenaje a su pareja. Un amigo íntimo "que ha sido mi cómplice Cyrano". Y al que agradece su colaboración con estas palabras: "Gracias amigo, en su voz van mis palabras para ti. Te amo".

La carta que ha redactado la modelo empieza con una introducción de Barbeito: "Querido amigo, ¿cómo estás? Así, con estas cuatro palabras, ha mirado Manuel. Empieza una carta que me acaba de llegar. Y fíjate, Manuel, aunque yo no soy Cyrano de Bergerac, ni tú eres Cristian, ni espere la bella Rosana, algo de aquella historia tiene todo esto. Y me dice: 'Amigo Antonio, tu voz puso melodía en boca de mi hombre. Ese hombre que hoy celebro'. Esto lo pone en mayúscula, Manuel, conste".

"Me inspira a ser mejor"

Es entonces cuando se expone la declaración de amor de Sánchez: "Celebro a un hombre valiente, no solo por cómo afronta la vida. Porque valiente es y cada tarde en el ruedo lo demuestra. Pero la valentía de él brilla en la forma en que se atreve a sentir, a amar con el alma abierta, a mostrarse auténtico, sin miedo".

"Su valentía me deja sin aliento", añade," porque es el que abraza con fuerza, el que está cuando importa, el que no huye cuando el mundo se pone difícil. Es una de esas raras personas que vive según sus valores, que no dice una cosa y hace otra, que tiene principios firmes y un corazón suave".

Y destaca: "Me inspira a ser mejor, simplemente por verlo caminar por la vida. Me da confianza, no porque prometa, sino porque cumple".

Laura Sánchez y Manuel Escribano llevan dos años de feliz relación. Instagram

En su texto, Sánchez pone en valor todo lo bueno que representa Manuel Escribano en su vida. Desde los valores hasta su atractivo físico: "Y además de todo eso, es muy guapo".

"Su presencia es hogar"

"No lo digo solo por sus ojos, por su sonrisa, por la manera en que su presencia llena el espacio, aunque todo eso me hace suspirar, sino porque su belleza también está en sus gestos, en cómo me toma de la mano y hace que el mundo me parezca más seguro", subraya.

"No hay nada más atractivo que un alma que se rige por el amor, la justicia y la bondad. Con él todo tiene sentido. Es la brújula que me recuerda hacia dónde quiero caminar. Y por encima de todo, me cuida; no solo a mí, cuida de los suyos, de los que ama, de los que considera sagrados. Su presencia es hogar", prosigue.

"Antonio, no digas nada, pero estoy agradecida cada día por caminar a su lado, donde nos lleve, hasta donde lleguemos, como dice él en las tardes duras. Hasta donde llegue el tío, porque la vida hay que vivirla y compartirla con las personas que te hacen ser mejor y más feliz."