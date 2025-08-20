Gabriela Guillén desmiente a Bertín Osborne: la exclusiva "se ha cobrado", la decisión fue conjunta y le lanza una pulla

No se habla de otra cosa este miércoles, 20 de agosto de 2025: la exclusiva en el papel couché de Bertín Osborne (70 años) posando por primera vez con David, el hijo que tiene en común con la fisioterapeuta Gabriela Guillén (33).

Un reportaje cuanto menos sorprendente e inesperado, habida cuenta de que el artista se había negado a ejercer como padre de ese niño hace algo más de un año. Reconoció que él era el progenitor, sí, pero no quería mayores vínculos afectivos. Ahora, en cambio, todo ha cambiado.

"No quiero que sea un niño escondido", dice Bertín en la entrevista. Arguye que ahí estará para todo lo que necesite el pequeño David, y que le ayudará a tener unos estudios "estupendos". En dicha exclusiva, Bertín y Gabriela posan por separado, pero, a priori, entre aparente armonía.

Gabriela Guillén en una fotografía captada durante un acto público en Madrid, hace unos meses. Gtres

Y decimos a priori porque la calma les ha durado poco. El escándalo que ha supuesto esta entrevista en la revista ¡HOLA! no sólo ha zarandeado los cimientos de los medios de comunicación y de las redes sociales -todo un hervidero de críticas-, también habría mermado el bienestar de la exdupla.

Al menos, de entrada hay un claro cruce de versiones: desacuerdos en los tiempos y en los modos -y en el trasfondo- en que se ha desarrollado este trabajo gráfico. El primero en alzar la voz, muy enfadado y molesto, ha sido el propio Bertín.

El cantante de rancheras ha dicho basta porque, según él, se han aseverado en los platós de televisión falsedades y mentiras. De entrada, dos: que él, el propio Bertín, ha cobrado su parte de la exclusiva, y que este reportaje podría tratarse de un montaje.

Vía comunicado, Bertín ha tratado de zanjar el río de desinformaciones, a su modo de ver: "Estoy indignado y quemado con los que han dicho que yo he utilizado al niño para cobrar. (...) No hay derecho a todo esto".

La portada de '¡HOLA!'.

Y añade: "He hecho el tema de buena fe, sin pedir nada a cambio, porque creo que era de justicia hacerlo. Lo he hecho con cariño. ¿Crees que me merezco que digan lo que están diciendo? No puedo más. No he cobrado nada ni he pedido nada".

La propia revista también ha secundado al exmarido de Fabiola Martínez (52), punto por punto. Además, agrega Osborne que si ha aparecido en ¡HOLA! es porque Gabriela se lo "pidió", que fue ella la que lo llamó y le pidió darle normalidad a su historia.

Y cuando parecía que ni una coma más se iba a decir, ha reaparecido la otra protagonista de la historia, Gabriela. Y su versión no encaja del todo con la de Bertín.

Tanto es así que lo ha desmentido en algunos puntos. Este miércoles, día 20, a la salida de su negocio en Madrid, Guillén ha atendido a un reportero del programa YAS Verano. Muy contundente, aclara: "No salió de mí hacer un reportaje, la revista nos contacta y nos lo ofrece a ambos".

Gran desacuerdo en las versiones. Sigue hablando Gabriela: "Lo hablamos los dos y nos pusimos de acuerdo para hacerlo. Lo hicimos para normalizar la situación, no tiene más trascendencia".

"Teníamos buena intención y no queríamos demostrar más que tenemos una relación cordial porque hay un niño de por medio". También hay tiempo en Gabriela para lanzar una suerte de pulla a Bertín por su labor como padre.

Dice que él está "cómodo" ejerciendo ese papel con David: "Porque tiene buena mano con los niños", ya que "tiene muchos -hijos-". Acerca de cómo define a Osborne como padre, Guillén se muestra cauta: "Yo no soy quién para calificarlo, cada uno hace lo que puede y ya está".

En lo tocante a la relación que tienen en la actualidad, Gaby sostiene: "Todo seguirá bien entre nosotros si vosotros (la prensa) no retorcéis las cosas".

En cuanto a la exclusiva y la vertiente monetaria, la empresaria desliza: "No voy a dar más detalles sobre el acuerdo con la revista porque, por contrato, no puedo hablar de ello". Eso sí, en Gabriela no hay duda y reconoce que sí, se ha cobrado el reportaje: "Obviamente que se ha cobrado y todo el beneficio es para el niño".