Alba Brunet ('Sueños de libertad') se convierte en madre de su primer hijo junto a su pareja: "Nos explota el corazón"

Alba Brunet (31 años), una de las protagonistas de Sueños de libertad, está de enhorabuena. La actriz se ha convertido en madre de su primer hijo junto a su pareja, el también actor Pep Ambròs Munné (38).

La propia intérprete ha compartido la mejor de las noticias en la mañana de este miércoles, 20 de agosto, en su perfil de Instagram. "Nos explota el corazón, Rai", ha escrito Brunet. Unas palabras que ha acompañado de un par de fotografías en las que se muestra junto al recién nacido y el padre del pequeño.

Si bien ha sido este día 20 cuando la mítica Fina Valero de Sueños de Libertad ha comunicado la buena nueva, lo cierto es que el pequeño Rai llegó al mundo hace ya una semana, tal y como la propia Alba ha revelado en un story de Instagram.

Fue el pasado abril cuando la actriz mallorquina reveló que estaba esperando su primer hijo. Lo hizo también a través de su perfil de Instagram. "Entra un nuevo personaje en la temporada", escribió con tono de humor cuatro meses atrás junto a unas instantáneas en las que acariciaba su tripita de embarazada.

Tras la publicación de la noticia, el post se llenó inmediatamente de mensajes de enhorabuena por parte de numerosos rostros reconocidos. Pablo Rivero (44), Ana Arias (42), Paula Gallego (21) y Claudia Traisac (32) fueron algunos de los famosos que no dudaron en felicitar a la dupla.

Alba Brunet comenzó una discreta historia de amor junto a Pep Ambròs siete años atrás, en 2018. Desde entonces, ambos han compartido numerosos momentos juntos, como viajes y experiencias vinculadas al teatro y la televisión.

La actriz, además, ha manifestado públicamente en varias ocasiones la admiración que sentía por Pep antes de iniciar su relación, reconociendo que él fue un referente para ella cuando apenas comenzaba en el mundo de la interpretación.

No es el ámbito personal el único que hace sonreír a Alba Brunet ahora tras el nacimiento de su primer vástago. La mallorquina se encuentra en un grato momento profesional.

En 2024, Alba dio un nuevo paso en su trayectoria profesional al incorporarse al reparto de Sueños de libertad, serie en la que interpreta a Fina, consolidándose como uno de los rostros más prometedores de la ficción televisiva española.

Alba Brunet encarnando a Fina en un episodio de 'Sueños de libertad'. Atresmedia

Su carrera, no obstante, dio un giro decisivo en 2015, cuando se puso en la piel de Leonor Hidalgo en la telenovela Acacias 38, un papel que interpretó hasta 2019 y que retomó de forma especial en el episodio final de la serie, emitido en 2021. Ese mismo año protagonizó la película Barcelona 1714, dirigida por Anna Bofarull, en la que encarnó a Agnès, la heroína de esta historia ambientada en la Guerra de Sucesión.