Tamara Falcó y sus hermanos homenajean a su padre, Carlos Falcó, creando un vino 'eco': "Es un brindis a su espíritu pionero"

La marquesa de Griñón en un acto público en Madrid, el pasado mes de marzo. Gtres

Hoy, martes 19 de agosto, es un día especialísimo para la familia Falcó: los hijos del malogrado empresario y viticultor Carlos Falcó han hecho realidad uno de sus grandes sueños: la creación de un vino único en el seno de las bodegas Marqués de Griñón, que fundó el propio Carlos.

Este martes, Tamara Falcó (43 años) ha utilizado sus redes sociales para hacer público y oficial el lanzamiento de un nuevo vino que rinde homenaje al inolvidable Carlos Falcó, figura clave en la modernización de la viticultura española.

El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, ha emocionado a sus más de millón y medio de seguidores. En un vídeo íntimo y cargado de simbolismo, Tamara ha presentado la nueva etiqueta de la casa.

Se trata de un Rueda ecológico que, según sus palabras, "recoge la frescura de las flores blancas y la pureza de la naturaleza". Un vino que no sólo busca conquistar paladares, sino también mantener vivo el espíritu innovador de su padre.

El nuevo lanzamiento no es sólo una apuesta enológica, sino también un gesto de amor filial. Carlos Falcó, fallecido en 2020 a causa del coronavirus, fue un pionero en introducir técnicas como el riego por goteo en el viñedo español y en defender el concepto de vino de pago.

Su visión transformó el Valle del Pusa en Toledo en un referente internacional, y su legado sigue vivo en cada botella que sale de la bodega.

Ahora, sus hijos —Manolo (61), Xandra (58), Tamara, Aldara (27) y Duarte (31)— han querido dar continuidad a esa historia con un vino que mira al futuro sin olvidar sus raíces. El Rueda ecológico representa una nueva etapa: más sostenible, más consciente, pero igual de sofisticada.

Tamara Falcó junto a su padre Carlos Falcó en una imagen tomada en 2015. Gtres

Tamara Falcó ha posteado lo que sigue en su red social, acompañando el vídeo: "En 1982, él lanzó su primer vino con una visión clara: unir autenticidad y elegancia. Hoy, nosotros damos un nuevo paso".

La publicación ha generado una oleada de reacciones positivas, con mensajes de apoyo, felicitaciones y recuerdos compartidos por quienes conocieron o admiraron al marqués de Griñón.

Aunque Tamara es la cara visible del proyecto, es su hermano Manolo Falcó —banquero de prestigio y primogénito del marqués— quien lidera actualmente la gestión de la bodega.

En un contexto de recuperación tras los desafíos financieros que atravesó la empresa, este lanzamiento adquiere un valor simbólico: es la confirmación de que el legado de Carlos Falcó se reinventa.

Padre e hija, gran unión

Preysler, Carlos y Tamara en 1980. Gtres

El vínculo entre Tamara y su padre siempre fue fortísimo. Él siempre estuvo en los momentos más importantes de la vida de su hija, muy presente. La asesoró y cuidó. Era su hija más artística y mediática, alejada de los negocios que él regentaba.

Si bien su hijo mayor lo ayudaba a nivel financiero, y Sandra se involucró de lleno en el mundo de las bodegas -una de sus grandes pasiones-, Tamara siempre ha estado más "dedicada al mundo de la moda". Ella estaba hecha de otra pasta, perteneciente al club del papel couché y convertida en todo un fenómeno televisivo.

En cambio, y pese a todo, el empresario sevillano siempre consintió a Tamara. En cada entrevista que concedía por temas empresariales y personales -las menos-, el marqués siempre ensalzaba las cualidades de la última ganadora de MasterChef Celebrity.

"Tiene una cosa que se valora mucho hoy día y es esa espontaneidad, una opinión muy fresca sobre todo, y eso gusta tanto a los medios de comunicación como al público. Es así, tal cual, espontánea, habla igual cuando habla para un medio que cuando está en una conversación privada", aseguró en una entrevista, arrobado por el orgullo.

"Tamara es dulzura, transparencia, alegría y sensibilidad", dijo en otra ocasión. Tamara, por su parte, se deshacía en halagos hace su progenitor. Siempre habló de él desde la admiración y el respeto. Nunca perdió el contacto con su padre.