Ainoa, la sobrina de Yolanda Ramos que le acompaña en su último proyecto profesional: su salto a la fama y un sueño

Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa en el aeropuerto de Madrid este pasado lunes, 18 de agosto. Gtres

El verano sigue su curso. Sin embargo, y aunque a muchos les cueste asumirlo, lo cierto es que la cuenta atrás para dar la bienvenida a septiembre ya ha comenzado. Un mes caracterizado, entre otros aspectos, por la vuelta de la rutina.

Las principales cadenas de televisión, conscientes de que la llegada de septiembre es inminente, ya han comenzado a presentar sus principales apuestas para el nuevo curso. Televisión Española, así, ha sacado a la luz recientemente la primera promo de Hasta el fin del mundo, un reality en el que seis parejas de famosos viajarán por toda América Latina sin usar ni aviones ni teléfono.

Rostros tan reconocidos como Alba Carrillo (39 años) y Cristina Cifuentes (61) o Rocío Carrasco (48) y Anabel Dueñas (39) ya han puesto rumbo a la aventura. También así Yolanda Ramos (56), quien vivirá la experiencia de la mano de su sobrina, Ainoa Olivares Ramos, hasta ahora una completa desconocida para el gran público.

"Ainoa es una joven divertida y con mucha personalidad, muy activa en redes sociales y que sueña con ser actriz, como su tía. Es una chica creativa y extrovertida con muchas ganas de comerse el mundo". Así define la propia cadena pública a la sobrina de Yolanda Ramos. Unas palabras que se confirman con un simple vistazo en las redes sociales de la joven.

Poco más de 1.000 personas siguen el contenido que Olivares Ramos publica frecuentemente en Instagram. La joven apenas tiene 14 posts en su perfil y la mayor parte de ellos son fotografías posadas y luciendo estilismos de lo más llamativos. Una serie de instantáneas dignas de toda una influencer.

Es en TikTok donde Ainoa muestra una parte más cercana con los usuarios de redes sociales. El humor y la naturalidad son llevados por bandera en la mayoría de los vídeos que comparte en la plataforma. Así, bailes con amigos o en solitario y trends virales componen buena parte del feed de la joven.

No todo el mundo puede presumir de ser familiar de una persona tan carismática como Yolanda Ramos. De ahí que todo aquel vídeo que Ainoa Olivares cuelgue en TikTok termine haciéndose viral y se convierta en toda una revolución.

Hasta en cuatro ocasiones ha compartido Olivares contenido con su tía. Uno de estos vídeos, cabe apuntar, tiene cerca de medio millón de visualizaciones. En él, ambas se muestran bailando al son de Guay, de Bad Gyal. Un clip que sirve para confirmar la inmensa complicidad que existe entre las dos y que cala inmediatamente en los usuarios online.

La participación de Ainoa Olivares Ramos en un formato como Hasta el fin del mundo es, sin lugar a dudas, un absoluto salto a la fama para la joven. Una especie de escaparate con el que poder darse a conocer, y más teniendo en cuenta que uno de sus sueños, tal y como ella misma ha confesado, es convertirse en una actriz de renombre como su tía Yolanda.

Yolanda Ramos, junto a sus hermanos, Silvia y Sergio, en el programa 'Samanta y la vida de...' de Samanta Villar. Mediaset España

Escasos son los detalles que se conocen al respecto de la vida privada de Ainoa. La joven es hija de su hermana Silvia, con quien guarda un enorme parecido. A diferencia de Yolanda, siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano.

Fue en el año 2020, con motivo de una entrevista de Samanta Villar (49) en el programa de Cuatro Samanta y la vida de..., cuando Silvia Ramos rompió la barrera del hermetismo para deshacerse en elogios públicamente hacia su hermana.

"Mi relación con ella mejoró cuando fui creciendo, especialmente cuando me convertí en mamá. Tiene una manera de ser que transmite humor cuente lo que cuente", apostilló entonces.

Yolanda Ramos, discreta en lo personal

Aunque conocida gracias a su innegable sentido del humor, Yolanda Ramos ha preferido mantener siempre su faceta privada en un discreto plano. Está actualmente divorciada de Mario Matute, con quien mantiene una relación cordial y continúa siendo socia en su bar-restaurante en Madrid. Juntos tienen una hija llamada Charlotte, nacida en 2012.

Yolanda Ramos y Mario Matute, en el Festival de Málaga de 2021. GTRES Gtres

La humorista ha hablado abiertamente sobre las dificultades para ser madre, ya que tuvo que someterse a varios tratamientos de fertilidad y sufrió mucho miedo durante el embarazo de su hija Charlotte. También ha enfrentado problemas de ansiedad y depresión, llegando a medicarse y explicando que, a pesar de su estado emocional, tuvo que seguir trabajando porque es autónoma.

Recientemente, ha revelado que fue diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), lo que le ha ayudado a entender muchas cosas de su vida.