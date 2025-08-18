Cayetano Rivera, auge y caída del torero modélico que vive su peor etapa entre líos policiales y sin poder decir adiós al ruedo

En vida, Carmina Ordóñez estaba contenta de que Cayetano (48 años) y Julián (39) no hubiesen escogido ganarse la vida como toreros, como así decidió su primogénito, Francisco (51).

Sin embargo, un año después del fallecimiento de una de las mujeres más fotografiadas por la prensa rosa acaecido el 23 de julio de 2004, Cayetano se saltó la promesa que le había hecho a su progenitora.

Debutó con picadores el 26 de marzo de 2005 en su querida plaza de Ronda, el 1 de mayo de 2006 se presentó como novillero en la Maestranza de Sevilla y el 9 de septiembre de ese mismo año tomó la alternativa en la goyesca de Ronda, donde su padrino fue su hermano Fran.

Cayetano Rivera, en una fotografía tomada en Castellón, en 2016. Gtres

Había nacido una estrella. Talento, carisma y belleza. Por ello no pasó desapercibido para el mundo de la moda ya que Armani le contrató en 2007 para ser la imagen de sus sastres a medida y se encargó de diseñar los trajes de luces de las goyescas de 2009 y 2022.

Finalmente, el 4 de junio de 2008 confirmó la alternativa en Las Ventas, siendo su padrino Morante de la Puebla (45) y el testigo José Mari Manzanares hijo (43), uno de los diestros más bellos de la historia de los ruedos que también coqueteó con casas de alta costura.

Dicen que Cayetano es mejor torero que Fran. En su estilo se fusiona la innovación con el respeto por la tradición y dicen los expertos que su forma de lidiar se caracteriza por el sentido del ritmo y la precisión.

De lo que no cabe duda es que en dos décadas se ha convertido en uno de los mejores en la arena. En noviembre de 2024 anunció su retiro paulatino como torero que tocaría a su fin este año que estamos viviendo.

Cayetano Rivera en una imagen captada en Illescas. Gtres

En su intervención el programa Espejo público hace unos meses confesó "ni a mi hijo ni a nadie a quien quiera le deseo esta profesión, el susto, la preocupación…". De esta manera se ponía en la piel de su madre, con quien no se hablaba en el momento de su muerte.

Al empezar este 2025, el que iba a ser un año bonito se está transformando en un período aciago. Comencemos por las últimas noticias. En la madrugada del pasado 29 de junio, Cayetano fue el protagonista de un altercado en un restaurante de comida rápida en la madrileña calle de Atocha que acabó con su detención y posterior traslado a comisaría donde estuvo esposado alrededor de tres horas.

Un runrún empezó a correr por las redacciones sobre lo que ocurrió realmente nada más empezar el verano.

Supuestamente, el matador se encaró con varias empleadas del local porque no le terminaban de servir el pedido. A una de ellas la empujó, gritaba, perdía la paciencia, no respetaba las normas del lugar, estaba bastante alterado y contentillo.

Dada la alta tensión acaecida, uno de los trabajadores llamó a la Policía Nacional, ante la que Cayetano no quiso identificarse. Al parecer, nuestro protagonista recalcaba: "¿No sabéis quién soy?". El madrileño fue detenido por presunta resistencia y desobediencia a los agentes. Uno de ellos cayó al suelo debido a un empujón.

El más calmado de los hijos de Carmina, quien siempre ha luchado para que Fran, Julián y Kiko Rivera (41) bajaran el hacha de guerra, empezaba a enfrentarse a una de sus peores pesadillas.

El diestro Cayetano Rivera en una de sus últimas imágenes públicas, tras su altercado policial. Gtres

Las primeras palabras del diestro tras su puesta en libertad se las otorgó a Y ahora Sonsoles donde dijo que "estoy con mis abogados porque hay un parte de lesiones porque actuaron de forma desmedida contra mí. Se excedieron, fue desproporcionada su actuación, en ningún momento me resistí, estoy con mis abogados, hay un parte de lesiones, pediremos las cámaras".

Después publicó un comunicado en X donde desmintió todos los hechos y enfatizó que "tengo el derecho de defenderme de lo que considero una profunda injusticia".

Ese mismo día, lunes 30 de junio, había acudido al hospital Gregorio Marañón para dejar constancia de sus lesiones. Según él, una prueba irrefutable de lo ocurrido en aquella fatídica madrugada.

Sus seres queridos no daban crédito porque hasta ese momento su vida era bastante sosegada a pesar de la persecución de los paparazzi en ciertos momentos.

Ante tanto revuelo no dudó en refugiarse en su casa alquilada de Dos Hermanas (Sevilla) ubicada en la exclusiva urbanización Campo de Golf de Montequinto donde siempre ha encontrado la ansiada tranquilidad. Los residentes cuentan con vigilancia privada las 24 horas, zonas ajardinadas y un campo de golf y la mayoría de las casas tienen además jardín y piscina.

El hijo de Carmina Ordóñez, en Sevilla, el pasado mes de mayo. Gtres

Tras infinitas reuniones con su abogado Joaquín G. Moeckel, finalmente se interpuso el pasado 31 de julio una denuncia penal por supuesta detención ilegal en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla de Madrid.

Este 5 de agosto el caso con Cayetano Rivera saltó por los aires al hacerse público el atestado policial donde se le describe como "agresivo, nervioso y en claro estado de embriaguez".

Profundizando aún más en el relato, se desvela que Cayetano "quería entrar en el establecimiento, golpeaba la puerta, empujó a una compañera y vociferaba intimidando a las mismas", "el varón ofrece una fuerte resistencia, empujando al agente y cayendo al suelo, donde los agentes tratan de reducirle, siendo esta acción imposible" y que un hombre con "camiseta azul y gafas al cuello está agresivo" con las trabajadoras, golpeando la "ventanilla de venta” e introduciendo la "la cabeza por la misma de manera agresiva con una de las empleadas que intentaba impedirlo".

Al torero, que había permanecido en silencio desde finales de junio, le pillaron ese mismo de 5 de agosto las cámaras de Europa Press en las calles de Sevilla ante las que manifestó que "podría estar mejor, pero bueno…"

Su racha de mala suerte y caída a los infiernos se ha visto incrementada por otros sucesos personales. El miércoles 23 de julio sufrió un percance mientras toreaba un novillo en un tentadero que le provocó la fractura de la falange proximal del segundo dedo del pie izquierdo, así como una contusión en el pectoral derecho y un hematoma en el glúteo.

Como consecuencia tuvo que cancelar una corrida en Santander en el marco de la Feria de Santiago. De momento, continúa la baja. Y también ha suspendido dos corridas más: en Ciudad Real y en Málaga, alegando que "aún no estoy físicamente preparado".

Contra todo pronóstico, a principios de este mayo el corazón también le falló. En sentido figurado, claro. Tras dos años de relación con la presentadora portuguesa Maria Cerqueira (42), ambos decidieron ir por caminos separados deseándose todo lo mejor.

Al parecer no han intervenido terceras personas. La también modelo no convivía con el diestro ya que su vida transcurría entre Lisboa y Oporto, donde viven sus dos hijas, pero eso no impedía para que los enamorados se vieran cuando sus respectivas situaciones personales lo permitían.

En las alfombras rojas donde posaron en Portugal y España siempre derrocharon buenas vibras y se profesaron diferentes muestras de cariño.

Aunque Cayetano conoció a María en 2019, su historia de amor no empezó hasta que el diestro se separó de Eva González (44) ocurrida a finales de 2022 después de siete años de casados. El matrimonio tiene un hijo de 7 años llamado Cayetano. La ruptura tuvo su parte positiva ya que, hasta ese momento, la relación entre Cayetano y su hija Lucía (26) estaba prácticamente rota.