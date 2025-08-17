Amina, la discreta hija de Cayetano Martínez de Irujo que tendrá un rol especial en la boda de su padre: sus redes 'secretas'

Quedan 48 días para la que será una de las grandes bodas del año en España: el 'sí, quiero' de Cayetano Martínez de Irujo (62 años) y Bárbara Mirjan (29) tras 10 años de noviazgo.

La pareja contraerá matrimonio en la iglesia del Cristo de los Gitanos, un templo especialmente significativo para los Alba. Tras la ceremonia religiosa, continuarán la celebración en Las Arroyuelas, la finca que el duque de Arjona posee en Sevilla y en la que vive desde hace cinco años.

En plena cuenta atrás, ya han trascendido algunos detalles. Otros, sin embargo, se mantendrán en secreto hasta el 'día de'. En los preparativos también está implicada Eugenia Martínez de Irujo (56), según informa la revista ¡HOLA! en su edición de este pasado miércoles, 13 de agosto.

Amina junto a sus padres, su hermano y Bárbara Mirjan en Sevilla. Semana Santa 2023. Gtres

"Está volcadísima desde el minuto uno", indica la cabecera rosa en un breve reportaje que confirma el acercamiento entre los hermanos.

Ese estaría siendo su rol principal. Pues si bien se barajó la posibilidad de que Eugenia ejerciera de madrina en el enlace de su hermano, todo apunta a que será Amina (24), la hija de Cayetano Martínez de Irujo, fruto de su relación con Genoveva Casanova (48), quien tendrá este significativo rol

"No, obviamente no, lo lógico es que sea Amina, su hija", expresó Eugenia Martínez de Irujo hace unos meses, ante los micrófonos de Europa Press, cuando se creía que podría ser ella la madrina de la boda.

El tema ha vuelto a ser noticia esta semana en la citada revista, donde los hermanos posan en exclusiva y de manera cariñosa durante un festival de flamenco en Sotogrande, en el que actuó Antonio Carmona (60). "Finalmente parece que va a ser la hija que el duque de Arjona tuvo con Genoveva Casanova la que ejerza de madrina", indica la revista.

Amina es la niña de sus ojos. Como él mismo confesó en un reciente reportaje con la citada cabecera en la que abría las puertas de la finca en la que congregará a familiares y amigos para celebrar su enlace con Bárbara Mirjan. La joven tiene 24 años. Nació de la relación de su padre con Genoveva Casanova y es melliza de Luis Martínez de Irujo (24).

Ambos han optado por un perfil discreto. Aunque pertenecen a la ilustre Casa de Alba, han intentado mantenerse en un discreto segundo plano. No obstante, en los últimos años han sido vistos en varias ocasiones. Generalmente en encuentros familiares que, por ser quiénes son, se han convertido en noticia.

Amina, eso sí ha tenido mucha más proyección pública que su hermano. Recientemente, de hecho, estuvo junto a su padre y a su tía Eugenia, a su vez acompañada por su hija, Tana Rivera (25), en el festival flamenco de Sotogrande en el que se produjo la imagen definitiva de la reconciliación de los hijos de la duquesa de Alba.

Las fotografías del cumpleaños y las vacaciones de Amina en Menorca. Instagram

Pero antes, Amina también fue noticia por el plan que llevó a cabo en su 24 cumpleaños, celebrado el pasado 25 de julio. Por aquellas fechas trascendieron unas fotografías de la hija de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova rodeada de su círculo de amigas en un beach club de Menorca, cuya carta ofrece platos mediterráneos, sushi y cócteles en un ambiente relajado, con terraza y vistas del atardecer.

Las imágenes las compartió la joven modelo Laura Cordón y fueron reposteadas por Katia Gutiérrez-Colomer, novia del influencer Daniel Illescas. Ambas, con un perfil característico de una it girl, forman parte del selecto círculo de amigas de Amina. A este se suma la joven modelo Inés Mora Font y Olivia Monjardín, hija de una conocida interiorista y un agente de bolsa.

Gracias a ellas pudo conocerse algunos detalles de las vacaciones de la hija de Cayetano Martínez de Irujo en Menorca, de la celebración de su 24 cumpleaños y de su entorno. Amina, si bien cuenta con un perfil público de Instagram, en el que suma casi 10.000 seguidores, no comparte post desde agosto de 2020. La joven aristócrata, eso sí, mostraría su vida privada a través de una cuenta 'secreta'.

Un perfil cerrado a 1.328 followers, entre los que destaca su padre, su tía Eugenia o Sofía Palazuelo (33). Asimismo, conocidas figuras de la sociedad patria, como Victoria Federica de Marichalar (24), Daniela Figo (26), Andrés Roca Rey (28), Manuela Sanz (24) o Íñigo Onieva (36).

Amina y Cayetano Martínez de Irujo en la hípica. Año 2023. Gtres

Fiel a su discreción, Amina no desvela detalles en la biografía de su perfil. Únicamente deja el nombre Ami, como le llamarían en sus entorno. La imagen destacada es un selfie que protagoniza con su madre, Genoveva Casanova.

La boda

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan contraerán matrimonio después de una década juntos. Se darán el 'sí, quiero' en la iglesia de los Gitanos, de Sevilla, por la que la duquesa de Alba sentía devoción. Tras la misa, oficiada por Ignacio Sánchez-Dalp, confesor de la aristócrata, los novios y los invitados se trasladarán a la finca Las Arroyuelas, en el término municipal de Carmona.

El conde de Salvatierra contraerá matrimonio por segunda vez, pues en 2001 se casó con Genoveva Casanova, con quien tiene dos hijos, los mellizos Luis y Amina. Cayetano Martínez de Irujo y la mexicana pusieron fin a su historia de amor en 2007.

El que fuera quinto hijo de la duquesa de Alba, fallecida el 20 de noviembre de 2014, conoció a Bárbara cuando ella apenas alcanzaba la mayoría de edad. Su romance empezó en 2015, pero no fue hasta un año después cuando su historia saltó a la luz pública.

Cayetano Martínez de Irujo y su pareja, Bárbara Mirjan, llevan una década juntos. GTRES

En 2016, cuando Bárbara tenía 20 años y Cayetano Martínez de Irujo, 53, el aristócrata presentó a la madrileña como su pareja. Aquello tuvo lugar en el Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos, en el Campo de Tiro y Deportes de Salamanca. Entonces, ya llevaban saliendo un año.

Desde ese momento Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan no se han separado. Solo están a 48 días de darse el 'sí, quiero', en el que Amina, la hija del duque de Arjona, tendrá un rol especial.