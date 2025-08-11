Morante de la Puebla sufre la peor cogida de la temporada: su estado de salud tras un "pronóstico grave"

Morante de la Puebla durante una corrida de toros reciente. Gtres

El torero Morante de la Puebla (45 años) ha sufrido, en la tarde de este pasado domingo, 10 de agosto, su peor cogida durante este año, tras las más leves que tuvo en Roquetas de Mar, Móstoles y Marbella, en una carrera marcada por percances.

El diestro ha recibido una cornada de 10 centímetros en la pierna derecha en la plaza de toros de Pontevedra. Morante se enfrentaba a un toro de Garcigrande cuando en un pase el animal le cogió por el muslo. Ha estado hospitalizado con pronóstico grave.

No obstante, pese a la delicada situación tras permanecer horas en observación, la feliz noticia se ha hecho pública este lunes, 11 de agosto: el matador de toros ha recibido el alta.

Morante de la Puebla, feliz, saludando desde el coso. Gtres

Tras ser corneado por el primer toro de la tarde, el diestro fue intervenido de las lesiones en la enfermería de la propia plaza de toros y, posteriormente, trasladado al hospital Quirón de Pontevedra.

Estuvo unas horas en observación en el centro médico, tras las que ha recibido el alta hospitalaria, han confirmado a EFE fuentes del centro sanitario.

El parte médico recoge que sufrió una herida por asta de toro en la cara interna del muslo derecho, de 10 centímetros, que afectó a tejido subcutáneo, fascia muscular así como un desgarro del abductor mayor.

La herida por la cornada presentaba dos trayectorias, una descendente de 10 centímetros y otra ascendente de 6 centímetros. Según el parte médico, las lesiones eran de pronóstico grave.

El diestro, durante una faena. Gtres

El diestro se enfrentaba a un toro de Garcigrande cuando en un pase el animal le cogió por el muslo. El torero se fue al suelo y, tras incorporarse, fue llevado a la enfermería de la plaza de Pontevedra para recibir las primeras atenciones.

El matador de La Puebla del Río, que tiene 45 años, no pudo continuar la lidia como consecuencia de las lesiones que se produjo.

El diestro tenía compromisos para otras ocho corridas en diferentes ciudades españolas durante el mes de agosto. Alejandro Talavante fue el encargado de acabar con el toro que sorprendió a Morante.

Otras cogidas

El diestro sevillano ya sufrió el pasado viernes, 8 de agosto, una fuerte voltereta mientras realizaba la ejecución del cuarto toro en la plaza de Marbella (Málaga) en su corrida de Candiles. Pese a ello, cuajó una gran tarde con dos orejas y un rabo.

El pasado 20 de julio, Morante tuvo una cogida en Roquetas de Mar (Almería), con una aparatosa caída, cuando lidiaba el primer toro de la tarde. Pese a la dureza del incidente, el sevillano se levantó de inmediato y retomó la muleta.

En junio pasado, Morante sufrió una voltereta y un fuerte golpe en el abdomen durante la lidia de un toro en la plaza de Móstoles (Madrid). Este percance le impidió participar luego en las citas taurinas de Zamora y Soria.

Morante de la Puebla y su mujer, Elisabeth, en una imagen tomada en abril de 2018. Gtres

A lo largo de su carrera, el de la Puebla de Cazalla ha tenido significativas cogidas de toro. En agosto 2009, durante un festejo en El Puerto de Santa María (Cádiz) sufrió una cornada en el muslo derecho junto a un fuerte golpe en el pecho. Fue llevado a la enfermería donde fue operado.

Luego, en la feria de Huesca en agosto de 2013, una cornada grave en su muslo izquierdo con tres trayectorias le requirió cirugía de reconstrucción. Permaneció hospitalizado varios días y estuvo de baja semanas.

Más recientemente, en junio de 2023, fue cogido hasta en dos ocasiones en el cuarto toro mientras toreaba de muleta en Badajoz. Sufrió un traumatismo torácico con hematoma a nivel de fosa renal izquierda.

Al mes siguiente, cuando lidiaba con el capote, otro astado lo volteó con violencia en Vila Franca de Xira (Portugal). Morante se resintió de las lesiones previas en Badajoz y resultó dolorido en las costillas.

Morante de la Puebla está considerado uno de los toreros más carismáticos, con un estilo muy personal, lento y pausado, y muy estético.

Es Premio Nacional de Tauromaquia 2021 y fue memorable su faena en la feria de abril de 2023, en la que cortó el primer rabo del siglo XXI concedido a un torero de a pie en la Maestranza de Sevilla desde hacía cinco décadas atrás.

Morante y la salud mental

Morante ha tenido que retirarse temporalmente de los ruedos en varias ocasiones, siendo las más significativas en 2004, 2017, 2023 y 2024.

En cada una de ellas, su salud mental fue el motivo principal. En 2004, incluso viajó a Miami para someterse a sesiones de electroshock, un tratamiento que él mismo describió como "duro pero necesario".

En el invierno de 2024, se trasladó a Portugal para continuar su recuperación, combinando medicación con terapia psiquiátrica. A pesar de todo, su deseo de seguir toreando nunca ha desaparecido.