Carmen Ballesteros, nieta de Emilio Botín, madre de su primer hijo: un nacimiento "salvaje y mágico"

Carmen Ballesteros, hija de Severiano Ballesteros, ha anunciado a través de sus redes sociales la llegada de su bebé. Instagram

Carmen Ballesteros Botín (31) está de enhorabuena. La hija menor del legendario golfista Severiano Ballesteros y de Carmen Botín O'Shea acaba de dar la bienvenida a su primer hijo. Un niño al que llamará Seve, en memoria de su padre.

La joven, que también es nieta del banquero Emilio Botín y sobrina (y ahijada) de Ana Patricia Botín (64), -actual presidenta del Banco Santander-, ha anunciado a través de sus redes sociales la llegada de su bebé.

En su feliz post adjunta una foto en la que aparece junto a su vástago recién nacido desde la cama del hospital. Y acompaña la instantánea con un breve mensaje: "Salvaje y mágico". Asimismo, destaca la fecha en la que este ha llegado al mundo: "08.08.25 ".

Carmen Ballesteros anunció su embarazo públicamente en marzo de 2025, coincidiendo con el Día del Padre, cuando ya estaba de cinco meses de gestación.

Aquel anuncio fue especialmente emotivo porque homenajeó a su padre, Severiano Ballesteros, indicando que el niño se llamaría Seve en su honor.

Desde entonces, ha compartido la evolución de su embarazo en redes sociales, haciendo público el sexo y el nombre del bebé en julio de 2025, cuando se encontró en la recta final del embarazo.

La joven, con casi 18.000 seguidores en su perfil de Instagram, es conocida por su discreción y su implicación con la tradición familiar y social de los Botín.

Muchos la consideran la heredera del legado familiar, tanto en el ámbito social como en el laboral filantrópico. De casta le viene al galgo. Y es de su abuela, Paloma O'Shea (89), filántropa y responsable de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, ha heredado su carácter reservado y su gusto por lo elegante.

"Mi abuela materna es mi referente de estilo. Me encanta la elegancia que tiene, siempre va bien vestida para la ocasión. Pero, por supuesto, mi tía y madrina Ana, ella es la persona que más admiro en el mundo", confesó en una entrevista en ¡HOLA! al hablar de las mujeres de su familia.

Nacida en los años 90, Carmen Ballesteros se educó entre Cantabria y Madrid. En el ámbito profesional, ha trabajado en el sector del marketing y como gestora de estilo de vida en Yûgen Group, una empresa de servicios de lujo.

En la actualidad compagina su carrera con la gestión de la Fundación Seve Ballesteros, de la que es vocal junto a sus hermanos. Ella y sus familiares dedican esfuerzos a la recaudación de fondos para la investigación contra el cáncer, en homenaje a su padre, fallecido en 2011 por un tumor cerebral.

En mayo de 2024 contrajo matrimonio en la localidad de Puente San Miguel, en Reocín, Cantabria, con el farmacéutico Juan Diego García. Apenas 10 meses después anunciaron que esperaban su primer hijo.

Con la llegada de este niño, Carmen Ballesteros aumenta la familia que ha formado con Juan Diego García. Y rinde un bonito homenaje a su padre, al que siempre estuvo muy unida.

El golfista falleció hace ya 14 años tras una dura batalla contra el tumor cerebral que le fue diagnosticado en 2008 y que le obligó a someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas. Su desaparición, con solo 54 años, marcó el inicio de la leyenda de uno de los grandes nombres de la historia del golf.

A lo largo de su carrera conquistó dos Masters de Augusta, tres Abiertos Británicos, cinco Ryder Cup y, en 1989, fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Catorce años después de su adiós, la figura de Seve, como lo conocían dentro y fuera del green, continúa más presente que nunca. Más aún en su familia, donde reciben con enorme alegría la llegada de este nuevo miembro.