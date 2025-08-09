Retrato íntimo del cantante Jaime Anglada, ingresado en estado crítico en la UCI: fan de Serrat, presentador y actor

El cantante Jaime Anglada en una imagen compartida en sus redes sociales. Foto de Victoria Muñoz. Victoria Muñoz Instagram

Difíciles y angustiosos momentos los que viven el cantante Jaime Anglada (52 años) y su entorno. En la madrugada de este viernes, 8 de agosto, el artista mallorquín ha sufrido un gravísimo accidente.

Ha sido arrollado por un coche mientras conducía su moto por la avenida Joan Miró de Palma de Mallorca. Según las últimas informaciones, permanece ingresado en la UCI del Hospital Son Espases, a donde fue trasladado tras el siniestro.

Anglada es una figura muy conocida, respetada y querida en la isla balear. Ha construido una sólida carrera en la industria de la música y es uno de los íntimos amigos del rey Felipe VI (57). Jaime, no obstante, es un artista íntegro.

Jaime Anglada en una imagen de archivo. Gtres

Ha probado suerte como actor y presentador. Además, ha destacado por su fuerte compromiso por las causas sociales.

Su historia se cuenta en cientos de canciones y 10 discos. De niño, como indica su biografía, Jaime Anglada "se encerraba en la habitación para escuchar vinilos de Sam Cooke o Lou Reed". El primero, cantante de música góspel, rhythm and blues, soul y pop. El segundo, músico de rock. Fue así como el cantante mallorquín empezó tocando el saxofón y descubrió la guitarra.

Springsteen (75), Bob Dylan (84), Neil Young (79) y Van Morrison (79) también forman parte de su lista de referentes. Anglada, en su biografía, los menciona en el apartado 'inspiración'. En el mismo renglón -y si cabe el más importante- se cuela Joan Manuel Serrat (81). Y es que el cantante mallorquín se siente identificado con la música del legendario compositor catalán.

"¡Springsteen me salvó la vida! Dylan, Neil Young y Van Morrison me obligan a escribir canciones. Pero cuando escucho Mediterráneo de Serrat, digo 'soy así'", asegura Jaime Anglada en su dossier promocional.

Tras forjarse como músico en los locales más míticos de su ciudad, un encuentro casi fortuito con el productor Juanjo Arzubialde le sirvió de detonante para la grabación de su primer disco.

Jaime Anglada ha forjado una exitosa carrera en solitario, aunque con la mira en establecer alianzas con músicos que siguen su misma filosofía. Los guitarristas David Gwynn y Toni Jurado o la violinista Marta Elka son algunos de los que se han sumado a sus shows.

Jaime Anglada y Carolina Cerezuela en un acto en Mallorca en 2021. Gtres

En los últimos años, además, ha compaginado su carrera en solitario con Anglada Cerezuela, un dúo musical junto a la actriz y presentadora Carolina Cerezuela (45).

"Una amiga en común me pidió que escribiera una canción para Carolina por una causa benéfica. Fui a su casa a cantársela y de manera espontánea se puso a cantar conmigo. Me preguntó si tenía más canciones. La primera que le presenté fue Manzana de Caramelo el tema punto de partida de esta historia", ha relatado Anglada sobre su relación con la actriz y presentadora.

Jaime Anglada y su mujer, Pilar Anglada, saludando a los Reyes y a sus hijas en Marivent. Gtres

La última vez que subieron juntos a un escenario fue en enero de este año, durante un festival en Palma de Mallorca, donde Anglada invitó a su compañera para recordar sus grandes éxitos.

Palma, su ciudad, se ha convertido en su escenario de confianza. Es allí, sobre todo, donde se ha palpado su estrecha relación con Felipe VI. Jaime Anglada es una de las pocas personas que logra reunir al jefe del Estado con su círculo más íntimo en un contexto más social.

Así ocurrió el pasado viernes, 1 de agosto, una semana antes de que sufriera un fatídico accidente mientras conducía su moto. El cantante se subió al escenario descalzo y con guitarra en mano, creando una atmósfera cercana y relajada.

Su interpretación de Échame a mí la culpa logró que Felipe VI se animara a bailar, levantando los brazos y tarareando la canción entre los asistentes. Aquel concierto tuvo lugar en el penúltimo día de la Copa del Rey Mapfre de Vela, en la terraza del Real Club Náutico.

Además de la música, Jaime Anglada -al igual que el monarca- es un apasionado del mar. Por ello no resulta extraño verle en este tipo de actividades que tanto gustan a Felipe VI.

Los reyes Felipe y Letizia, en un concierto de Jaime Anglada en Palma de Mallorca en el año 2004. Gtres

Tres días más tarde, el 4 de agosto, Jaime y su mujer, Pilar Aguiló, acudieron a la recepción a las autoridades baleares y destacadas figuras de las islas, ofrecida por los Reyes en el Palacio de Marivent. Allí también quedó constancia de la buena sintonía entre el matrimonio, Sus Majestades, la princesa Leonor (19) y la infanta Sofía (18).

"Felipe y Letizia también son rockeros, lo demuestran viniendo a mis conciertos. También son fans de Luz Casal y de otros. ¡Pero si es que tienen nuestra edad, no van por su casa con una corona escuchando música clásica! Tienen una gran sensibilidad hacia la música. Hablamos mucho de música y nos recomendamos discos", confesó el artista hace unos años en conversaciones con el Diario de Mallorca.

Actor y presentador

Entretanto proyecto, el cantante mallorquín también se ha atrevido con la industria televisiva. A finales de la década de los 90, Jaime Anglada trabajó como actor en la serie de TVE A las once en casa. Emitida entre enero de 1998 y junio de 1999, aquel espacio contaba la historia de Ángel, un hombre separado que vivía con su segunda mujer y sus hijos.

Jaime Anglada también se ha desempeñado como presentador de programas de la televisión local. Entre ellos, Nit d’èxits, en IB3 Televisió.

La historia de este íntegro artista, gran amigo de Felipe VI, también se puede encontrar en dos libros dedicados, sobre todo, a su carrera musical. Uno de ellos, Jaime Anglada. El corredor de fondo, 20 años de Rock&Roll (1995-2015), de Miguel Horrach Muna, en la que se cuentan las primeras dos décadas del mallorquín en la industria de la música.

"Jaime Anglada es uno de los pocos intérpretes de rock que, a base de tesón, ha conseguido mantenerse en activo durante 20 años peleando cada letra, cada melodía, hasta configurar una carrera singular que le ha convertido en un referente de la música hecha en las islas propia de uno de los grandes", se puede leer en la promoción del texto.

El segundo es Canción a medias, un libro del propio Jaime Anglada, lanzado en 2020, en el que recopila las canciones que se quedaron a medias y no llegaron a tener música.

Discreta vida personal

El cantante ha mantenido su vida privada lejos de la exposición mediática. No obstante, se sabe que está casado con Pilar Aguiló, fundadora de Nutrición Activa, un espacio de bienestar integral en Palma que ha sido visitado incluso por la reina Letizia (52). Junto a ella tiene dos hijos, Jaime y Julia.

Son ellos, su mujer, Pilar Aguiló, y sus vástagos, quienes estarían ahora a su lado, arropándolo en el duro trance que atraviesa tras ser arrollado por un coche mientras conducía su moto.

Según confirman fuentes hospitalarias al Diario de Mallorca, presenta un "traumatismo craneoencefálico severo" y "múltiples lesiones" en diversas partes del cuerpo. Europa Press, a través de su entorno, también indica que ha sufrido la extirpación del bazo y presenta, además, rotura de cadera, mandíbula y costillas

Su vida familiar transcurre de forma discreta en Palma de Mallorca, donde hasta hace unos días seguía actuando, colaborando con medios y participando en causas sociales y culturales vinculadas a la isla. Este próximo 15 de agosto, de hecho, Jaime Anglada tenía previsto un show en La Movida Café, una sala de música en directo.