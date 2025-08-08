El cantante Jaime Anglada, íntimo amigo del rey Felipe VI, herido grave y en la UCI tras ser arrollado por un coche

El cantante mallorquín Jaime Anglada (52 años) ha resultado herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que ha huido del lugar del siniestro. Los hechos han tenido lugar en la madrugada de este viernes, 8 de agosto.

Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se ha registrado sobre las 01.30 horas a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo ha arrollado a la motocicleta y ha abandonado el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, ha sido inmediatamente trasladado al Hospital Universitario Son Espases.

Jaime Anglada en una imagen de archivo. Gtres

El conductor del coche, por su parte, ha sido finalmente detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que han facilitado a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que ha permitido dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

Según las últimas informaciones, el cantante permanece ingresado en la UCI del Hospital Son Espases pendiente de evolución.

El pasado 1 de agosto, el penúltimo día de la Copa del Rey de Vela, el mallorquín ofreció un concierto en la terraza del Real Club Náutico de Palma al que acudió el rey Felipe VI (57), a quien le une una estrecha amistad.

El monarca es un fiel seguidor de Anglada, cantante de profesión. Y siempre que ha tenido ocasión ha acudido a sus conciertos. Así ocurrió hace apenas una semana tras competir en la Copa del Rey Mapfre a bordo del Aifos. Felipe VI, en un ambiente distendido y relajado, se mezcló con el público, aplaudió, bailó e incluso interactuó con la banda.

El rey Felipe VI en un concierto de Jaime Anglada en Mallorca. Gtres

Jaime Anglada es una de las pocas personas que logra reunir a Felipe VI con su círculo más íntimo en un contexto más social. El pasado viernes, 1 de agosto, se subió al escenario descalzo y con guitarra en mano, creando una atmósfera cercana y relajada. Su interpretación de Échame a mí la culpa logró que el soberano se animara a bailar, levantando los brazos y tarareando la canción entre los asistentes.

Tal es el vínculo que existe entre ambos, que este año Anglada le dedicó unas emotivas palabras a Su Majestad el Rey desde el escenario. Agradeció su presencia tanto en el mar como entre el público. Un gesto que provocó los aplausos de los asistentes y reforzó la imagen cercana del soberano.

Jaime Anglada es originario de Palma de Mallorca. Nació el 13 de septiembre de 1972 y se ha convertido en una de las figuras más representativas de la música de autor en Baleares. Cantautor, compositor, actor y presentador, ha construido una carrera sólida que combina talento artístico, compromiso social y una conexión profunda con el archipiélago.

En 2015 formó un dúo musical junto a la actriz y presentadora Carolina Cerezuela (45). Aquello nació de un proyecto benéfico y se consolidó con discos y más de 60 conciertos por España y el extranjero. La última vez que subieron juntos a un escenario fue en enero de este año, durante un festival en Palma de Mallorca, donde Anglada invitó a su compañera para recordar sus grandes éxitos.

Carolina Cerezuela y Jaime Anglada en un concierto en 2021. Gtres

En lo personal, Jaime Anglada está casado y tiene dos hijos, Jaime y Julia. Son ellos, su mujer, Pilar, y sus dos vástagos, quienes estarían ahora a su lado, arropándolo en este duro trance.

Su vida familiar transcurre de forma discreta en Palma, donde hasta hace unos días seguía actuando en directo, colaborando con medios y participando en causas sociales y culturales vinculadas a la isla.