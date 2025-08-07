Cayetana Guillén Cuervo habla de la violación que sufrió con seis años: "Fue como La Manada. Ocho tíos me hostiaron"

Cayetana Guillén Cuervo (56 años) se ha sincerado como nunca en el nuevo episodio de su podcast, No te lo Cayes. La presentadora ha entrevistado a la física y divulgadora Alba Moreno, quien ha relatado los abusos sexuales que sufrió durante su infancia. Una desgarradora experiencia por la que también pasó la actriz.

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España ya había hablado al respecto a comienzos del año pasado. Pero ahora, en una distendida charla con su invitada, ha vuelto a recordarlo.

Aquello ocurrió cuando Cayetana Guillén Cuervo tenía seis años de edad. Una agresión sexual "muy fuerte", que la presentadora no se atrevió a contar públicamente hasta hace relativamente poco. "Sin pretender convertirnos en la bandera de nada, ni un me too ni nada", aclaró la hija de Gemma Cuervo (91) antes de rememorar su difícil episodio.

"Yo haciendo Pandataria [obra de teatro que protagonizó a comienzos de 2024], hicimos un documental del proceso creativo. No lo había hablado nunca en la vida, ni siquiera a mi pareja se lo había comentado claramente. Nunca en la vida y, de repente, después de todo este tiempo, yo conté que a los seis años yo había sufrido una violación".

Según comenta a Alba Moreno, no lo relató tal y como ocurrió. Ahora, Cayetana Guillén Cuervo se sincera como nunca: "Lo conté más suave de lo que era, pero fue como La Manada. Ocho tíos. Y no lo he especificado pero, quiero decir, se quitaron un cinturón que tenían, me hostiaron".

La actriz habría mantenido en secreto este desgarrador episodio para "poder vivir". Es la conclusión a la que han llegado los especialistas de la salud mental con los que ha tenido que tratarse.

"La psicóloga me dijo que yo lo había disociado y apartado para poder vivir. Las cosas que son muy dolorosas, tu mente las aparta para poder vivir", comenta.

Cayetana Guillén Cuervo en los Premios Talía 2025. Gtres

Aquello, sin embargo, ha marcado profundamente a Cayetana Guillén Cuervo. Sobre todo, en lo referente a sus relaciones interpersonales. También su desarrollo emocional y su autoestima.

"Yo siempre he tenido un carácter muy alegre, una actitud y una energía muy llena de todo. Yo solté eso, se me colocó en algún lugar del cuerpo, he empezado a atar cabos y todo en mi vida ha estado marcado por eso. Todo", confiesa la presentadora a su invitada. Y enfatiza: "Mis relaciones personales, mis bloqueos sexuales, mis relaciones de pareja, mis relaciones de trabajo. Todo".

En esta misma línea, desliza: "Yo tenía tal inseguridad con mi físico, tal bloqueo con mi físico... odiaba mi cuerpo, sentía que no podía gustar a nadie. Y me dediqué a estudiar y a trabajar, a estudiar y a trabajar. A sentirme ocupada y útil donde yo sé que soy buena porque en lo otro no".

Fue solo tras mucho trabajo personal y terapia que consiguió identificar el trauma, entender su influencia y empezar a perdonarse y a convertir la experiencia en motor de superación: "Ahora ya sé de dónde vienen [los problemas] y ya sé que los puedo solucionar".

Cayetana Guillén Cuervo en los Premios Goya 2025. Gtres

Cayetana Guillén Cuervo remarca que su intención no es "dar protagonismo" a este hecho ni victimizarse, sino ayudar a otras personas a comprender que hablarlo puede ser el primer paso para sanar.

El testimonio de Alba

Por su parte, Alba Moreno, invitada de Cayetana Guillén Cuervo, describe cómo la física fue su refugio ante una infancia difícil y cómo los aprendizajes y el autocuidado le ayudaron a salir adelante y a reconstruir su felicidad.

Al igual que Cayetana Guillén Cuervo, Alba Moreno enfatiza que la recuperación del trauma requiere tiempo, apoyo profesional y trabajo personal. Además, subraya la importancia de visibilizar, denunciar y romper el silencio.