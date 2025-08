La significativa decisión que ha tomado Javier Ungría en una "época difícil" y mientras sigue su guerra con Elena Tablada

Javier Ungría (42 años) atraviesa una época de cambios. Si a principios de verano anunciaba el cierre de su restaurante en Madrid, Haches, ahora ha arrancado un viaje que promete ser algo más que una simple escapada: acaba de iniciar el Camino de Santiago.

En una entrevista reciente en EL ESPAÑOL, el empresario reconocía que, en efecto, está en pleno proceso de evolución: "Me encuentro en un momento de mucha transición, tanto personal como profesionalmente". Eso sí, sin perder la sonrisa: "Siempre optimista mirando al futuro".

Así, dos meses después de poner punto final al proyecto en el que invirtió "mucha ilusión e implicación", acaba de abrir un pequeño paréntesis a la peregrinación. "Me voy a hacer el Camino de Santiago", ha explicado en sus redes. "Voy a hacer un tramo más o menos corto, durante unos cinco días más o menos".

Javier Ungría

Durante el tiempo que esté en la travesía compartirá algunos detalles de "etapas", "restaurantitos" y "y lo que vaya surgiendo". Ya ha advertido que se mantendrá muy activo en su viaje: "Al que le interese que me siga un poquito".

Comienzo del Camino en Sarria

El madrileño ha empezado su periplo en la localidad de Sarria, en Lugo. Allí se ha dejado ver con la misma parka para la lluvia que llevó a Honduras durante su paso por Supervivientes 2024. Una experiencia que, al igual que otras muchas en su trayectoria vital, no salió como esperaba: fue expulsado en la recta final del reality.

Lo cierto es que a Ungría le ha tocado hacer borrón y cuenta nueva en más de una ocasión. La suya, al menos de manera reciente, es la historia de alguien que supera las adversidades y hace frente a los reveses del destino con la mejor actitud posible.

Javier Ungría, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

El pasado 23 de junio, Ungría charló con EL ESPAÑOL sobre cómo afronta el futuro. Después de clausurar su restaurante Haches tras 10 años de "montaña rusa", el horizonte se presenta abierto a todas las posibilidades.

"Bueno, ahora llega el verano. El verano siempre es una época un poco difícil para empezar nuevos proyectos, pero aún así ya tengo encima de la mesa varias cosas", explicaba en su encuentro con este medio. "Sigo metido en cosas de hostelería, en temas de inmobiliaria también".

"Hay varios sectores que estoy trabajando. Algunos no son mi zona de confort, pero, bueno, otros sí. Al final yo intento acoplarme a todo lo que puedo y acometer mis responsabilidades como padre y pagar todas mis facturas", añadía.

Una mochila "como la de Supervivientes"

La clave, para él, radica en saber adaptarse. "En la vida hay que saber moverse en todo tipo de escenarios", apuntaba a este diario. Quizás esto explique que se haya animado a emprender una ruta jacobea.

"Me he hecho una mochila igual que me llevé a Supervivientes. Más pequeña, pero con lo mismo que me llevé ahí. Increíble, qué recuerdos... He salido a la vueltecilla a ver si ceno algo. Empieza la aventura", ha expresado.

Elena Tablada y Javier Ungría en una imagen de archivo. Gtres

En su perfil de Instagram se le ve animado. La procesión de sus múltiples enfrentamientos con Elena Tablada, madre de su hija Camila (5) va por dentro. Como se sabe, Ungría y la diseñadora cubana hicieron pública su separación en agosto de 2022 tras seis años de relación y cuatro de matrimonio.

Desde entonces han protagonizado una cruda batalla legal en la que ha habido al menos tres procedimientos judiciales destacados: la disputa por la custodia y el régimen de visitas, la reclamación de una pensión de alimentos retroactiva (que Ungría ganó), así como solicitudes de revisión judicial por ambas partes en diferentes recursos durante 2024 y 2025.

A todo ello habría que sumar las diferencias entre ellos respecto a la educación de la menor, o los problemas de convivencia con la hija mayor de Tablada, Ella (15), fruto de su relación con David Bisbal (46).

"Solterísimo"

Sobre este asunto, Ungría se mostraba tajante con EL ESPAÑOL: "Yo jamás he dejado de cumplir con mis responsabilidades económicamente, jamás. Lo que pasa es que a veces se tiene la tendencia de pedir, pedir, pedir para ver si hay cosas que se pueden conseguir, a pesar de no ser de una manera razonable. Yo nunca he faltado a mis responsabilidades".

Ahora,en su viaje por el Camino de Santiago no está solo:va con él su "compañera de viaje". No ha revelado de quién se trata. De momento, dice, está "solterísimo". No tiene "ninguna gana de enamorarme". Sin revelar la identidad de su acompañante anónima, todo parece indicar que la prioridad de su trayecto a pie es la reflexión.

No es momento para el amor. "Me encantaría decirte lo contrario", ha aclarado a este medio. "Haber tenido una separación demasiado complicada, sumado a que mi prioridad ahora mismo es una persona que tiene cinco años, me ha acomodado en la solitude. La solitude es un término que está en desuso: es la soledad sin connotaciones negativas. Me gusta mucho estar solo".