Lucas (Andy y Lucas) vuelve a ser objeto de burlas en las redes sociales por el nuevo aspecto de su nariz y su llamativa tira nasal

Lucas González (42 años), la mitad del emblemático dúo Andy y Lucas, vuelve a estar en el foco mediático. En esta ocasión no se habla de él su música, sino del aspecto de su nariz.

Tras una intervención quirúrgica que comenzó como una simple operación estética y terminó en un complicado proceso médico, el cantante ha reaparecido en público. Una vez más, el estado de su rostro no ha pasado desapercibido.

El detonante de esta nueva oleada de atención ha sido un vídeo compartido por la organización de Tropicalia Summer Music, el festival más destacado de la costa granadina, que se celebra del 31 de julio al 9 de agosto. En el reel, publicado en redes sociales pocas horas antes de la inauguración del escenario Victoria, se puede ver a Lucas con una fina tira nasal adhesiva sobre sus fosas nasales. La imagen ha reavivado el interés por un episodio que él mismo ha descrito como “una pesadilla interminable”.

El vídeo publicado en el perfil oficial del festival Tropicalia Summer Music ha generado un sinfín de comentarios sobre su estado. En él, se le ve animando al público a comprar las entradas para verlos.

"El día 4 de agosto estamos en Salobreña. Señores, vamos a por ello, vamos a comprar esas entradas... No podéis faltar. Un beso muy grande. ¡Comprad las entradas! ¡Qué pedazo concierto", dice, con la mejor de sus sonrisas.

Una tira nasal protectora

Pero, más allá de sus palabras, ha llamado la atención la pequeña tira nasal protectora sobre su nariz. Un gesto que ha generado preocupación. Y también feroces críticas, e incluso burlas. Comentarios como "no he visto ese resultado en toda mi vida", "ya le está hasta cambiando de color, eso ya es un transformer" o "¿se puso masilla?", han circulado por las redes.

Otros seguidores, en cambio, han interpretado su gesto como una muestra más de valentía. "Todos mis respetos hacia una persona que, teniendo un problema estético de este calibre tiene dos cojones y no se queda en su casa metido. Y encima con una sonrisa y con energía de seguir dándolo todo en los últimos conciertos antes de retirarse. Admiración total", ha destacado un usuario.

Lucas González, de Andy y Lucas, ha reaparecido con un pequeño apósito en la nariz. Instagram

Su via crucis personal empezó hace menos de un año. A finales de 2024, Lucas González decidió pasar por quirófano para someterse a una rinoplastia. Lo que en principio era una intervención sencilla acabó complicándose.

Una posible infección postoperatoria, e incluso necrosis, dieron paso a una deformación conocida como "nariz en silla de montar". Desde entonces, el cantante ha atravesado un largo y doloroso proceso médico, cuyas secuelas aún son visibles.

"No hice caso a los médicos"

"Me hice una cosa estética en la nariz, que ha sido totalmente culpa mía, porque yo no hice caso a los médicos, me quitaba las gasas fuera de momento, no me puse las cremas ni las pomadas cuando me las tenía que poner", explicó en una entrevista con Pablo Motos (59) en El Hormiguero el pasado mes de enero.

A lo largo de distintas entrevistas, Lucas ha contado lo difícil que ha sido enfrentarse a este revés. Dificultades para respirar, inseguridad física y emocional, y un duro golpe a su autoestima. Aun así, no se ha bajado del escenario. Ni una sola vez.

Foto de archivo de Andy y Lucas. Europa Press

El cantante tenía previsto someterse a una nueva intervención para la reconstrucción de su nariz el pasado mes de abril, pero finalmente deberá esperar seis meses para volver a pasar por quirófano. La cirugía se ha reprogramado debido a que no había sanado de la operación anterior.

El dúo Andy y Lucas ha anunciado su retirada definitiva para finales de 2025. Tras más de dos décadas de carrera han decidido tomar caminos separados por un problema de salud de Lucas. El músico padece una cardiopatía isquémica que le obligaba a reducir excesivamente el ritmo profesional.

Gira de despedida

Así, esta gira de despedida tiene un sabor especial tanto para ellos como para sus fans: es celebración, pero también adiós.

Y Lucas, a pesar de todo, sigue firme. Con fuerza. Con autenticidad. Con ese carácter cercano que siempre lo ha definido. Muy a su pesar, su nariz sigue siendo objeto de comentarios. Pero él mantiene una actitud positiva. Su adiós se está convirtiendo, sin proponérselo, en un ejemplo de entereza y dignidad sobre las tablas.