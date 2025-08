El gran cambio de vida de Elsa Pataky: viajes y trabajo en España con sus hijos presentes y alejada de Chris Hemsworth

Elsa Pataky (49 años) ha iniciado una nueva etapa vital marcada por el regreso a sus raíces. Aunque desde hace años reside en Australia junto a su marido, el actor Chris Hemsworth (41), y sus tres hijos, la actriz española ha intensificado en los últimos meses sus viajes a España, donde no solo trabaja, sino que también recarga energía y se reencuentra con su familia y su cultura.

En este último año, Elsa ha hecho del pasaporte su mejor aliado. La hemos visto en diferentes puntos del país: desde eventos promocionales hasta escapadas familiares en el norte o visitas más privadas a Madrid, su ciudad natal. Y en las últimas no ha venido sola: sus hijos, India (14), Sasha (11) y Tristan (11), también han comenzado a familiarizarse más con el país de su madre.

Este mayor acercamiento a España también ha implicado una mayor independencia respecto a su marido. Mientras Hemsworth continúa centrado en sus compromisos profesionales y su vida en Byron Bay, Elsa ha encontrado en la distancia un nuevo equilibrio: uno en el que se permite tomar decisiones propias, recuperar su identidad española y desarrollar proyectos personales al margen de su mediático matrimonio.

Desde el pasado verano, concretamente en julio de 2024, la actriz comenzó a preparar lo que sería su año con más visitas a España. En el último semestre del pasado año se confirmó que estaba en marcha un nuevo proyecto audiovisual donde la actriz figuraría como protagonista, y cuyas localizaciones serían Zamora, Madrid y las Islas Canarias.

Este proyecto era Matices, la serie de SkyShowtime que se ha estrenado en junio de 2025, varios meses después de su rodaje en España.

Sin embargo, la actriz, que no visitaba Madrid desde que estuvo rodando cerca de la capital en abril de 2025, comenzó su ruta mensual por España. Ha visitado nuestro país en abril, mayo, junio y julio, y todo por motivos distintos: trabajo, ocio e incluso promoción de sus proyectos.

Compromisos laborales

La primera parada de Pataky fue en abril de 2025, por motivos laborales. La firma de calzado Gioseppo, de la que es imagen desde hace diez años, presentaba su nueva colección en la capital. Un evento marcado por la presencia de la actriz madrileña y su reaparición en España, tras meses sin posar ante los flashes de la prensa nacional.

Ahí, la actriz confesó que estaba en un momento muy feliz de su vida y que echaba mucho de menos España. "Me parece que ahora mismo es la capital europea", decía en una entrevista para EL ESPAÑOL sobre su ciudad natal. Además, reveló que lo que más echa de menos es la comida: "Lo que hago es que todos los días que estoy en España como jamón", relataba a este periódico.

Elsa Pataky en la presentación de Giuseppo en Madrid. Gtres

Vuelta a la ficción española

Estas llamativas palabras presagiaban que la vuelta de Pataky estaba más cerca que lejos, y así fue. A finales de mayo, la actriz regresaba a España con un motivo muy especial: su vuelta a la pequeña pantalla en nuestro país tras 20 años sin aparecer.

"Era el momento adecuado (...) mis hijos ya están más mayores, ya no lloran tanto cuando me voy. Ya no me siento mal, ni culpable", expresaba en unas declaraciones para EL ESPAÑOL, que fue testigo del regreso de la actriz a la ficción española con Matices. Además, confesó que había dejado a sus hijos con su marido: "Le dije a Chris que se quedara con los niños, que ya me tocaba a mí también”.

Entre eventos promocionales, photocalls y entrevistas, la actriz extendió su estancia en España hasta la primera semana de junio, donde también aprovechó para pasar tiempo en familia y con amigos a los que no veía desde hacía mucho tiempo: su estilista de confianza, Beatriz Matallana, con la que estuvo en el concierto de Ed Sheeran (34), o incluso Mario Vaquerizo (51), con quien comparte amistad desde hace años.

Hasta ese momento, en todos estos viajes había venido sola, sin su marido ni sus hijos. Sin embargo, no ha sido hasta julio de este mismo año cuando la actriz inició sus vacaciones familiares junto a sus hijos (sin Chris), y no podía ser en otro lugar que en España, para que conocieran mejor el país de su madre.

Vacaciones con sus hijos

En la primera semana del mes, Elsa se instaló en Madrid con sus tres hijos, mientras su marido cumplía con compromisos profesionales en Londres. Durante el fin de semana del 12 de julio, Pataky se reunió con unos amigos y sus hijos para disfrutar del festival Mad Cool, donde compartió momentos musicales junto a -de nuevo- Beatriz Matallana y Orson Salazar (49), esposo de Paz Vega (49), con quien coincidió en el festival.

Durante sus vacaciones, la familia Pataky hizo un paréntesis para visitar a Hemsworth en Londres, donde quisieron acompañarle en la presentación oficial de su nuevo proyecto, Limitless: Live Better Now, una serie documental de National Geographic.

A partir del 17 de julio, volvieron a Madrid, y se le ha podido ver disfrutando de planes en familia y actividades al aire libre, manteniendo un perfil bajo y priorizando el tiempo de calidad con sus hijos, enseñándoles su país, sus tradiciones y sus costumbres.

Elsa Pataky junto a su marido y su hijo en una imagen de sus redes sociales. Instagram

Para concluir sus vacaciones, Elsa organizó una jornada de surf en un centro especializado de Alcorcón, donde se volcó en el disfrute de sus hijos, pasando tiempo de calidad con los pequeños y alejándolos de los focos. Este fue uno de los últimos planes en España antes de emprender rumbo a París y comenzar sus vacaciones por Europa, donde se reencontraría con su marido.

Sin duda, este ha sido el año más castizo de Pataky, ya que ha pasado más meses que nunca en su ciudad natal y haciendo planes con sus amigos y su familia a este lado del mundo. A pesar de que su marido no ha podido acompañarla en la mayoría de ocasiones, tiene claro que sigue muy enamorada de él. Tanto es así que este año celebrarán su 15º aniversario de matrimonio.

Eso sí, por ahora, entre los planes de Elsa no entra volver a vivir en España, aunque echa de menos su país y le gustaría pasar una temporada aquí. Pero, mientras tanto, habrá que conformarse con las idas y venidas de la actriz, que convierten cada una de sus visitas en una auténtica ruta mediática.