Pablo Alborán, sincero como nunca: "Me lo puedo pasar bien con una mujer. Tengo un lado un poco más tradicional"

Pablo Alborán (36 años) no acostumbra a hablar de su vida privada. De hecho, el cantante suele mantener su faceta más íntima en un discreto y segundo plano. No obstante, hay ocasiones en las que rompe con esta especie de hermetismo.

El malagueño ha sido el primer invitado de No te lo cayes, un pódcast de Cayetana Guillén-Cuervo (56) que ha visto la luz este pasado domingo, 20 de julio. Se trata de un formato audiovisual que toca temas relacionados con el placer, el cuerpo y las identidades.

Sincero y tajante, Alborán ha comenzado remarcando que los valores fundamentales de su vida son el honor y la lealtad. Unas prácticas importantes en cualquier ámbito y que en la industria musical son más que necesarias. "Yo tengo compañeros a los que no les dicen la verdad", ha señalado Pablo al inicio de la distendida charla con la hija de Gemma Cuervo (90).

También se ha abierto en canal el intérprete de Solamente tú acerca de su experiencia personal en el mundo de la música. "Yo no necesito la palmadita en el hombro, nunca la he necesitado. Yo prefiero cuando te llega una persona y te dice: 'hoy va a estar jodido, pero lo vas a hacer igual de bien. No te preocupes, ya veremos cómo solucionamos esto", ha relatado.

No han sido las declaraciones de Pablo Alborán sobre su carrera profesional en la música lo que más ha llamado la atención. Para sorpresa de propios y extraños, el afamado cantante ha hablado abiertamente acerca de temas como el amor propio, las relaciones de pareja o las infidelidades. También así de tópicos un tanto más tabú como su sexualidad.

“Me gusta el amor, me gusta la pareja", ha comenzado explicando, asegurando que "el sexo le encanta también, pero soy una persona que tiene la mente muy abierta". "Me lo puedo pasar muy bien con una mujer", ha añadido, dejando sin palabras a la propia Cayetana.

Pablo Alborán, en los Premios Platino 2025. Gtres

El comodísimo sofá blanco en el que Alborán y Guillén-Cuervo aparecen sentados en No te lo cayes ha sido testigo directo de las sinceras declaraciones del malagueño. Así, Pablo ha continuado la charla con la presentadora ahondando en el tipo de pareja que busca: "Me he dado cuenta de que también tengo un lado un poquito más tradicional de: me gusta la pareja, me gusta la sensación de exclusividad y eso no es ser un carca", ha sentenciado.

Cabe recordar que, a pesar de haber llevado su vida privada de forma muy discreta, Pablo Alborán dio un paso al frente en verano de 2020 para confesar públicamente su orientación sexual. En junio de aquel año, el cantante anunció en un vídeo a través de sus redes sociales que necesitaba ser "un poco más feliz":

Un lustro después, varios han sido los rostros reconocidos que han sido relacionados con el malagueño. Entre ellos se encuentran el cantante Ricky Martin (53) o el estilista Pelayo Díaz (39). ¿El último? El actor Xoan Fórneas (31). Fue el pasado 24 de noviembre cuando su nombre comenzó a resonar públicamente tras la publicación de un vídeo del periodista Javi de Hoyos.

Mediante un video en sus redes sociales Pablo Alborán (@pabloalboran) confiesa que es gay 🏳️‍🌈 #Pride #PrideMonth pic.twitter.com/jGaHTHeWmY — Cultura Pop (@RCulturaPop) June 17, 2020

Tanto Pablo como Xoan se mantuvieron discretos con respecto a su posible affaire. De hecho, no fue hasta dos meses después, en enero de 2025, cuando el actor de la serie Respira. "A mí no me molestó nada, me sorprendió porque nunca me había pasado eso", confesó. A continuación, aclaró que su relación con Pablo Alborán es exclusivamente profesional, destacando que lo que realmente los une es su trabajo en común.