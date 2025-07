Gisela se separa de su pareja y padre de su hijo, José Ángel Ortega, tras 10 años juntos

Una montaña rusa en la vida de Gisela (46 años). La cantante es una de las protagonistas estos días, y no solo porque haya sido una de las concursantes más llamativas de Tu Cara Me Suena en la última edición, sino porque se ha sabido que lo ha dejado con su pareja, José Ángel Ortega, tras 10 años juntos y un hijo en común.

Después de un año de convertirse en padres y cumplir uno de los sueños de su vida, la pareja ha decidido tomar caminos separados. Esta noticia ha pillado a la cantante en un buen momento profesional; sin embargo, parece que atravesaba una situación personal distinta, que la ha llevado a la ruptura con el padre de su hijo.

La propia cantante ha confirmado a la revista ¡HOLA! que ha roto con su pareja y que, después de convertirse en padres, han decidido tomar otros caminos. Ha asegurado que ha sido "cosa de dos", aunque reconoce que una tristeza increíble la acompaña en este proceso.

Gisela y José Ángel tras salir del hospital. Europa Press

La cantante, lejos de querer hacerlo público de manera apoteósica, ha preferido anunciarlo desde la distancia y con la discreción que le caracteriza, con el deseo de atravesar este complicado proceso en la más estricta intimidad. De hecho, no tiene intención de dar explicaciones a los medios de comunicación, ya que ahora su foco está en cuidar a su pequeño Indiana, centrarse en su trabajo y su familia.

Los rumores comenzaron a raíz de una pequeña reflexión que hizo la cantante en la final de Tu Cara Me Suena, el pasado 11 de julio: "Para mí este programa ha sido un salvavidas en este momento de mi vida porque me ha ayudado a superar cosas personales. Me ha ayudado a pasar una etapa personal intensa", dijo al jurado tras su actuación.

Durante esa misma noche, la cantante eligió imitar a Pink con la canción Nothing Compares 2 U, ya que confesó que sentía "una conexión en este momento" de su vida muy especial con ese tema. Tras varios días de especulación, la noticia ha llegado a los medios: Gisela y José Ángel han roto.

Además, durante la tarde del pasado lunes 14 de julio, el programa Y ahora Sonsoles hacía referencia a esta noticia y comentaba que había sido una decisión tomada de mutuo acuerdo y que, a pesar de salir a la luz ahora, es algo muy meditado. La noticia ha sido corroborada, ya que José Ángel ha decidido borrar cualquier rastro de su relación con la cantante de OT 1 en redes sociales.

Gisela y José Ángel en la puerta del hospital. Gtres

Ambos formaban una de las parejas más estables del panorama nacional, tras haber atravesado juntos momentos muy complicados durante la búsqueda de su hijo, un proceso que no fue nada fácil para ellos y que parecía haberles unido aún más.

Ahora, la prioridad de Gisela es su hijo Indiana, cuya llegada al mundo se produjo tras una larga lucha por quedarse embarazada. Después de cinco años y dos abortos, la cantante consiguió cumplir su sueño de ser madre y, tras nueve duros meses -marcados por las complicaciones-, dio a luz mediante cesárea programada el 30 de marzo de 2024.

La pareja se conoció en el año 2012 y comenzaron a salir en 2015. Han estado alrededor de 10 años juntos y, aunque siempre fueron muy discretos, compartieron momentos de su vida en redes sociales y acercaron su relación a sus más allegados. Ahora esta historia llega a su fin y toman caminos separados, aunque permanecerán unidos para siempre por su hijo.