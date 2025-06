Alba Carrillo, sobre Feliciano López: "No te puedes enamorar de un facha. Ni con polvos se volvió rojo"

Hace nueve años que Alba Carrillo (38 años) y Feliciano López (43) decidieron poner fin a su relación pero, sin embargo, la televisiva insiste en hablar de su relación con el extenista. La modelo ha hablado del que fuese su marido en una entrevista que está dando mucho de qué hablar, por la actitud de Carrillo y sus palabras después de tantos años desde su ruptura.

La modelo y colaboradora de televisión ha pasado este miércoles, 25 de junio, por los micrófonos de Hoy por Hoy, el programa de Àngels Barceló (61) en la Cadena SER. Durante la charla, no ha tenido reparos en hablar sobre un tema que muchas veces genera controversia: la política y el amor.

Carrillo ha defendido la importancia de que los personajes públicos se mojen y se posicionen, dejando claro que la neutralidad, en ciertos casos, también es una forma de tomar partido. Sin embargo, el que ha salido peor parado ha sido el que fuese su marido, ya que ha opinado de sus ideales y su forma de vivir cuando estaban juntos. "Con el que me casé ya ni te quiero contar", ha empezado diciendo.

🗣️ Alba Carrillo: "Con Feliciano estaba abocado al fracaso desde el minuto uno, no sé por qué hice eso. No te puedes enamorar de un facha"



🤣 "Mira si era facha que ni con polvos se volvió rojo"



❌ "No puedo compartir mi vida con alguien que no comparte mi ideología" pic.twitter.com/cNhmQpQn8m — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) June 25, 2025

"Éramos dos mundos totalmente diferentes, eso estaba abocado al fracaso desde el día uno. No entiendo por qué hice eso. No te puedes enamorar de un facha. Este, mira que era facha, que ni con polvos se volvió rojo", ha declarado Alba Carrillo. Después ha aclarado que, en el momento vital en el que se encuentra, no podría convivir con una persona así.

La ideología, para ella, es un pilar fundamental, y así lo ha querido dejar claro: "Yo no puedo compartir la vida con una persona que no comparta mi ideología, y ya no te quiero decir para criar un hijo. Lo de coger al niño y llevarlo a los toros... Tuve muchas discusiones con él", ha contado en su entrevista en la Cadena SER.

Además, ha reconocido que tuvo conflictos con la familia del tenista incluso durante su boda: "A mi boda vinieron todos, y me acuerdo de que su hermano me dijo una barbaridad a la que tuve que responder con otra todavía más gorda".

Alba Carrillo en un evento de Burger King. Gtres

Alba Carrillo, que no se caracteriza por morderse la lengua, ha querido defender la importancia de expresarse con libertad, sin temor al qué dirán. "Por juventud, no me significaba tanto no dar mi opinión. Siempre está bien llevar a una chica guapa que sea discreta. Lo de la discreción, que se ve como algo positivo, a mí me parece un horror. 'Ella no habla'... El adjetivo discreta se valora como algo muy positivo en las mujeres", ha indicado, reivindicando que eso no debería ser así.

Sin duda, estas declaraciones de Carrillo son uno más de los muchos dardos que ha lanzado contra el que fue su marido. Cabe destacar que el extenista y su actual pareja, Sandra Gago (29), rara vez han respondido públicamente a la modelo, y mucho menos han entrado en el juego mediático de los cruces de declaraciones.

Su historia de amor