Terelu Campos responde a las importantes ausencias en su estreno en Madrid: de su hija a sus sobrinos o Rocío Carrasco

Después de muchas semanas de ensayos y preparativos, Terelu Campos (59) ha pisado por fin las tablas de Madrid con la obra Santa Lola. La hija de la desaparecida María Teresa Campos ha estrenado en Móstoles el montaje de esta comedia, dirigida por César Lucendo (46).

Como era de esperar, su presencia en la capital para hacer las veces de actriz ha acaparado el foco mediático. Su puesta en escena ha sido muy aplaudida por el público, entre el que se encontraba su hermana, Carmen Borrego (58).

Sin embargo, han llamado la atención las destacadas ausencias de la noche. Y es que algunos e importantes familiares, como su hija, Alejandra Rubio (25), su yerno, Carlo Costanzia (32), o sus sobrinos, José María Almoguera (35) y Carmen Rosa, o su amiga Rocío Carrasco (48) no acudieron a verla en su estreno en la capital.

Terelu Campos actúa en Móstoles con sonadas ausencias familiares

Al finalizar la función, atendió a la prensa y despejó todas las dudas en relación a las ausencias que tanto han llamado la atención. En relación a sus sobrinos, José María Almoguera y Carmen Rosa, desveló que ambos lo tuvieron imposible para ir.

La ausencia de sus sobrinos

El hijo de su hermana Carmen "no podía venir" porque tenía un compromiso y "Carmencita tenía un problema". Y es que, tal y como ha revelado, su sobrina "tenía entrada, pero hace unos días tuvo un problema porque han tenido que operar a una íntima amiga y se ha quedado a cuidarla".

Además, detalló que su sobrino tenía "una boda y quería venir a mitad de la boda y dije 'bajo ningún concepto', se lo prohibí yo". Con sus palabras dejaba claro que no existe ningún problema con ellos.

Terelu Campos y César Lucendo, director de la obra de teatro 'Santa Lola'. GTRES

Diferente fue su reacción cuando se le ha preguntado por la ausencia de Rocío Carrasco, con la que mantiene una amistad desde hace años. La colaboradora respondía con cierta ambigüedad: "No lo sé, eso preguntárselo a Rocío. De verdad, yo bastante tengo ya con mi vida".

"Alejandra no puede estar"

Por último, la malagueña ha explicado la razón por la que su única hija, Alejandra Rubio, no ha podido arroparla en un día tan especial. "Alejandra, evidentemente, si no está aquí es porque no puede estar aquí", zanjaba.

Quien sí ha estado a su lado, incondicional, ha sido su hermana. Carmen Borrego, que esta semana ha protagonizado un fuerte encontronazo con Belén Rodríguez (58) en los platós de televisión, no ha dudado en responder sobre lo sucedido ante las cámaras.

Caren Borrego, en el estreno de la obra de teatro de su hermana Terelu en Madrid. GTRES

El motivo del enfrentamiento entre ambas se originó después de que la periodista le reprochara en directo a Carmen Borrego no haberla elegido para estar como tertuliana en el homenaje que hicieron a María Teresa Campos en TardeAR.

Carmen responde a Belén Rodríguez