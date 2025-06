Nuria Roca define como nunca a Juan del Val: "Es inclasificable y salvaje. Un tipo imprevisible"

Nuria Roca (53 años) y Juan del Val (54) forman una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Una dupla perfecta en lo personal y en lo profesional. Padres de tres hijos, Juan (23), Pau (19) y Olivia (15), la periodista y el escritor saben cómo compaginar el trabajo con su relación sentimental.

No hay una fórmula mágica. Su matrimonio se sostiene en el amor, la atracción y una convivencia basada en el respeto y la confianza. Así lo ha confirmado la presentadora ante los micrófonos de Europa Press, en un acto por los 50 años de Burger King, celebrado en Madrid este martes, 17 de junio. Aunque no es la primera vez que habla de su marido, Nuria Roca define como nunca antes al escritor.

"Juan es indefinible, es inclasificable, es salvaje, pues tiene una personalidad muy arrolladora, es un tipo muy imprevisible y me encanta vivir la vida con él. Yo no sé el secreto, simplemente sé que a mí mi pareja me gusta. Siempre lo digo, que creo que infravaloramos el gustarse y ponemos demasiado en valor el quererse", asegura Nuria Roca cuando le preguntan por el éxito de su matrimonio.

Nuria Roca, en un acto en Madrid, celebrado este miércoles, 18 de junio. Gtres

La comunicadora, sincera, explica: "El quererse es obvio y le quiero, evidentemente, por encima de todo, pero es que me gusta, me gusta, lo admiro y a partir de ahí me encanta estar con él, con lo cual, el día que no me guste, pues se acabó".

Juan del Val no sólo tiene la nota más alta como pareja. Como padre "es un 10 absoluto", asegura. "Mis hijos, ahora ya que son más mayores, cuando les duele algo, no me llaman a mí, llaman a su padre. ¿Qué me tomo? '¿Dónde voy? Acércame al médico'. Pues Juan les ha llevado siempre al médico, al colegio, a las reuniones, a todo. Él se quedaba en casa y yo me iba a currar. Yo les he dado el biberón para poder alimentarles los dos a los niños, en fin...", ha relatado orgullosa.

Nuria Roca y Juan del Val en la fiesta de Navidad de Atresmedia. Gtres

Nuria Roca también ha sido preguntada por los secretos entre la pareja. Un asunto que defiende sin tapujos.

"Tener secretos en la pareja está fenomenal. Si tú eres de las que eres capaz de contárselo todo a una persona, me parece una cosa loca, me parece aburridísimo, también te digo. Yo creo que la gente tiene que tener secretos con la familia, con los hermanos, con los amigos, en fin, tú tienes que tener un mundo tuyo interior y luego compartir lo que quieras con tu pareja, con tu familia, con todos", confiesa.

Con el verano a la vuelta de la esquina, la televisiva también descubre sus próximos planes. Tiene previstas varias escapadas tras el fin de temporada de La Roca el próximo 6 de julio. "Voy a descansar, me iré a Menorca unos días, luego a Cádiz otros los cinco juntos, y entre medias iré y vendré y estaré en casa, que me apetece mucho", cuenta Nuria.

Sus vacaciones comenzarán casi el mismo día en el que su compañera de El Hormiguero Tamara Falcó (43) celebrará dos años de matrimonio con Íñigo Onieva (36). "Yo los veo muy bien juntos, los sigo por redes... Y a Tamara la veo feliz, con lo cual entiendo que están muy bien", ha comentado. Respecto a los planes de maternidad de la marquesa de Griñón, Nuria Roca prefiere mantenerse discreta: "Me parece algo muy personal".