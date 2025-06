Muere Paco, el hermano de Karina: "Fue mi mejor amigo y mi representante. Gracias a él me enamoré de la música"

Duro varapalo para Karina (79 años). La cantante ha anunciado este miércoles, 18 de junio, el fallecimiento de su hermano Paco, quien fuera su representante durante varios años. Las causas, por el momento, no han trascendido.

La artista ha compartido la trágica noticia a través de un post en su perfil de Instagram. Una publicación en la que ha sacado a relucir una tierna fotografía con su hermano. "Hoy tengo el corazón roto, nos ha dejado mi hermano Paco. Me enseñó a nadar, a montar en bicicleta, fue mi mejor amigo, mi representante y compañero de viajes y aventuras desde pequeños", se lee el texto publicado por Karina este día 18.

"Gracias a él me enamoré de la música. Paco descansa en paz, allí están Salva, papá y mamá cuidad de los que nos quedamos aquí. Os llevo en mi corazón. Te quiero mucho, hermano mío", finaliza diciendo la intérprete de El baúl de los recuerdos.

Los mensajes de apoyo no han tardado en hacerse llegar. Así, el post en el que Karina revela el triste deceso de su progenitor cuenta ya con numerosos comentarios mostrando a la afamada artista su más sentido pésame. "Un abrazo, Karina" o "Lo siento mucho" son algunos de los más repetidos.

Francisco y Karina vivieron una infancia marcada por el fallido negocio de su abuelo Salvador, quien dirigía la empresa familiar. Tras su muerte, el negocio se fue a quiebra y la familia de la artista tuvo que buscar nuevas fuentes de ingreso. Fue en 1959 cuando tomaron la decisión de mudarse a Madrid. Aquí, Paco estudió Filología Inglesa.

La relación de Karina y su hermano Paco fue mucho más que un simple vínculo afectivo. Francisco Llaudes fue el representante de la artista y se sumó al grupo de mánager en 1965, aunque no sería hasta el año 1966 cuando comenzasen a sucederse los primeros éxitos. Entre ellos, cabe apuntar, se encuentran el disco Concierto para enamorados.

Karina, en una fotografía de archivo. .

Recuerda Karina sus primeros años en la capital española muy unida a Paco. Así lo reconoció en una entrevista para la Cadena Ser en diciembre de 2023. "Siempre estábamos envueltos en trastadas", apuntó la intérprete de Un mundo nuevo.

No es el fallecimiento de su hermano Paco la única pérdida a la que la María Isabel Llaudes Santiago -nombre real de Karina- ha tenido que hacer frente. Un tiempo atrás falleció su otro hermano, Salvador, quien pasó sus últimos años de vida enfermo. Karina siempre estuvo muy unida a ambos.

En el año 2014, de hecho, la afamada artista fue sorprendida por sus dos hermanos en el programa Qué tiempo tan feliz. Allí, Karina recibió la visita de Paco. Salvador, cabe apuntar, no pudo acudir al plató del extinto formato con motivo de su delicado estado de salud. No obstante, escribió a su hermana unas tiernas palabras.

"Has sido querida y admirada. Eres y has sido siempre una excelente profesional y nunca te has creído el éxito que has tenido", señaló Salvador Llaudes más de una década atrás en el programa de la -tristemente- fallecida MaríaTeresa Campos.

La propia Karina ya vivió en primera persona un susto de salud hace justamente un año. En junio de 2024, la cantante tuvo que ser ingresada en un hospital de Madrid por un revés respiratorio. La artista, cabe recordar, causó baja en la gala de los Premios Diversa 2024 a la que había sido invitada.

Al margen de la delicada situación que ahora atraviesa tras el fallecimiento de su hermano, Karina ha vivido un importante reconocimiento a nivel profesional este 2025. El pasado mes de febrero, la artista recibió la Medalla de Andalucía de las Artes. Un galardón del que presumió en sus redes sociales.