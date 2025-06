Almudena Cid cumple 45 años y recibe la felicitación más romántica de su novio, Gerardo: "Doy gracias por tenerte al lado"

Este pasado domingo, 15 de junio, no lo olvidará la exgimnasta rítmica Almudena Cid. En esta ocasión, por una buenísima y especial razón: el día de su 45º cumpleaños. Atrás quedaron para ella los aciagos trances que vivió a raíz de su separación de Christian Gálvez (44).

Fueron aquellos tiempos difíciles. En medio de ese delicado escenario, en 2022 apareció en su vida un hombre que la ilusionó y enamoró como pocos: Gerardo García Berodia. El exfutbolista y la exgimnasta alcanzarán este mes de junio tres años de sólida relación.

Y este pasado día 15, con motivo del aniversario de Almudena, Berodia no ha querido perder la ocasión de dedicarle a su razón de amor un emotivo texto en su Instagram, acompañado de un romántico vídeo en el que se recogen los momentos más especiales de la pareja.

Junto a la canción Que nada nos pare (lo más importante), firmada por ELYELLA y La La Love You, García Berodia escribe: "Hoy cumple años la mujer más maravillosa y cariñosa del mundo. Todos los días valoro y doy gracias de tenerte a mi lado".

Y añade: "No dejas de sorprenderme con la capacidad de ayudar, dar luz y hacer feliz a tantas personas todos los días. Feliz cumpleaños, amor, por muchos más cumples juntos". La propia Almudena también ha posteado unas palabras en el día en que sopla las velas.

Almudena y Gerardo, en una imagen de sus redes sociales.

"Creo que el mejor regalo que podía hacerme por mi cumpleaños era descansar. Y así fue. Hace 20 años en Almería se celebraban los Juegos del Mediterráneo, y se hizo una gala conmemorativa. Gracias por haber hecho de este premio un regalo aún mayor", ha escrito Cid.

La dupla se ha desplazado hasta Almería, donde ha vivido un "fin de semana precioso que me merecía". "Gracias por todos vuestros mensajes llenos de cariño. Echo la vista atrás y sí, me siento agradecida y afortunada por todo lo que me rodea y por todo lo que he construido".

"Os parecerá mentira, pero llevaba sin tener un fin de semana tan relajado desde hace mucho tiempo. Espero no tener que esperar otra vuelta al sol para poder experimentar esta sensación", concluye el escrito Almudena Cid.

Historia de amor

Almudena y Gerardo se conocían desde hacía años. Lo que comenzó como una amistad se transformó en una relación amorosa en 2022, aunque no fue hasta 2023 cuando su romance se hizo público.

Después de la separación de Almudena con Christian Gálvez, Gerardo se convirtió en un pilar fundamental en su vida. Su apoyo incondicional y su complicidad fueron clave para que la exgimnasta encontrara nuevamente la estabilidad emocional.

Desde entonces, han compartido viajes, momentos especiales y una conexión que han mostrado con orgullo en redes sociales.

La pareja, que ya suma casi tres años de relación, disfruta de una etapa de estabilidad y felicidad, consolidando su historia de amor lejos de la presión mediática y con la ilusión de compartir nuevos proyectos y experiencias juntos.

Aunque Almudena ha manifestado que no descarta formar una familia en el futuro, por el momento ambos prefieren mantener su vida privada con discreción y centrarse en disfrutar del presente.