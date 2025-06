Así ha sido el gran y esperado regreso de Isabel Preysler a la vida pública, arropada por sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer

Isabel Preysler (74 años) ha vuelto a la vida social por todo lo alto. Aunque ya se le había visto públicamente en Madrid, tras un misterioso retiro silencioso, no ha sido hasta este miércoles, 4 de junio, cuando la reina de corazones ha vuelto a posar en un photocall.

Arropada por dos de sus hijas, Tamara Falcó (43) y Ana Boyer (36), Isabel Preysler ha acudido a la gala de los Elle Style Awards, celebrada en el Teatro Real. Una velada especial, pues la socialité ha recibido el premio Icono de Estilo.

Precisamente han sido Tamara y Ana quienes le han entregado el galardón. "Estamos emocionadas y orgullosas de poder entregarle este premio", ha escrito la marquesa de Griñón junto a un vídeo publicado en sus stories de Instagram que revela el momento en cuestión.

Isabel Preysler y sus dos hijas en el 'photocall' de 'Elle'. Gtres

"Nos ha enseñado que la elegancia va más allá de la ropa que vistes. Es honestidad, integridad y generosidad. Y por supuesto, amor. Por eso nos llena de felicidad entregar este Elle Style Award, Icono de Estilo, a nuestra madre, Isabel Preysler", han expresado Tamara Falcó y Ana Boyer al momento de darle el galardón a su progenitora.

Preysler ha deslumbrado con un elegante diseño en color azul cielo con cuerpo ajustado de manga larga y escote en V y vaporosa falda de gasa plisada con tres volantes, que ha combinado con clutch metalizado e impresionantes joyas.

Muy sonriente, la socialité ha asegurado que se encuentra "muy bien", dejando claro que nada hay de cierto en su comentada 'desaparición' tras meses sin acudir a un evento.

"Pero, ¡qué va! Si me veis, si me veis. Lo que pasa es siempre decir... He estado en casa, sí. Muy bien, muy contenta", ha comentado ante los micrófonos de Europa Press poco antes de que comenzara la gala.

Isabel Preysler, a su llegada a la gala. Gtres

La madre de Tamara Falcó estuvo durante meses apartada del foco mediático. Ni siquiera se mostraba en sus redes sociales. Tampoco en los perfiles de su entorno en fechas muy señaladas.

El pasado enero, cuando este periódico advirtió su desaparición pública, fuentes de su entorno aseguraron que la socialité estaba "bien e iba a retornar en breve". Sin embargo, no dieron explicaciones acerca de su distanciamiento.

No hubo rastro de la reina de corazones hasta que el pasado 1 de febrero este medio publicó unas imágenes suyas entrando en la peluquería. Aquello, sin embargo, era un plan privado y que pertenecía a su parcela personal.

Fue el 23 de marzo cuando retomó la agenda social, aunque de manera discreta. Reapareció en un acto público acompañada por su hija Tamara Falcó. Aquella tarde, la reina de corazones y la marquesa de Griñón acudieron al Teatro Real para disfrutar de la ópera. Poco después, el 2 de abril, asistieron a la presentación del libro de Isabelle Junot (33), Eat Girl. De la obsesión a la ilusión. Sin embargo, el gran regreso de Preysler a la vida pública ha sido este miércoles, en la gala de los Elle Style Awards.

Isabel Preysler reaparece por todo lo alto, arropada por sus hijas Tamara y Ana AGENCIAS

Y es que el último photocall al que había acudido Isabel tuvo lugar el pasado octubre en Madrid. La socialité, concretamente, estuvo en los Premios Mujer Hoy, donde también posó con sus hijas Tamara Falcó y Ana Boyer.

Previo a la gala, en el photocall, Preysler ha desvelado dónde ha estado en este tiempo. Sin embargo, ha evitado hablar del que fuera su pareja, Mario Vargas Llosa, quien perdió la vida el pasado 13 de abril. Aunque la expectación era máxima por si pronunciaría algunas palabras sobre el fallecimiento de su último gran amor, ha optado por guardar silencio.