Elsa Pataky, sobre la conciliación: "Mis hijos ya no lloran tanto cuando me voy. Ya no me siento mal ni culpable"

Elsa Pataky (48 años) vuelve a España, y esta vez por una causa especial: su regreso a la pequeña pantalla. Acompañada por Juana Acosta (48) y Maxi Iglesias (34), la actriz ha presentado la serie Matices en pleno corazón de Madrid, ante la atenta mirada de decenas de fans que se han congregado en la Plaza del Callao este miércoles, 28 de mayo.

La actriz, afincada en Australia, donde vive con su marido Chris Hemsworth (41) y sus tres hijos, ha regresado para protagonizar un thriller psicológico en el que da vida a una psiquiatra que promete dar mucho que hablar.

Con un vestido burdeos y una imponente mirada, Pataky ha llegado a la presentación de su nuevo proyecto tras 20 años alejada de las pantallas españolas. EL ESPAÑOL ha estado presente en este esperado regreso y ha sido testigo de las numerosas muestras de cariño que ha recibido por parte de sus compañeros de reparto y del público allí presente.

Elsa Pataky en su regreso a España. Gtres

Elsa se ha mostrado muy feliz por su vuelta a España y por este nuevo proyecto: "Para mí, volver a trabajar en español y con compañeros españoles es muy especial", ha revelado con una gran sonrisa. Además, ha confesado cuánto echa de menos su país: "España está en mi corazón. Echo de menos la comida, la gente, el tiempo, las terrazas… y el jamón".

De hecho, hace un mes, en una entrevista con EL ESPAÑOL, reveló que, si algo no podía faltar en los cáterings cuando trabaja en España, era el jamón, ya que en Australia es casi imposible conseguirlo.

Tras dos décadas lejos de las producciones nacionales, la actriz ha regresado con esta miniserie, rodada entre Zamora y Salamanca. "Para mí parece que fue ayer. Parece que no ha pasado el tiempo, pero sí, pasa muy rápido, y aquí estoy, en España, con ganas de trabajar y de disfrutar de mi querida España", ha expresado con orgullo.

Aunque la gran pregunta es por qué ha decidido ahora decir que sí y volver a trabajar en su país. "Bueno, era el momento adecuado en el lugar adecuado. Simplemente surgió, y la historia me gustó", ha indicado. "Mis hijos ya están más mayores, ya no lloran tanto cuando me voy. Ya no me siento mal ni me siento culpable", ha añadido, desvelando un detalle íntimo sobre su maternidad.

En cuanto a la conciliación durante el rodaje de esta serie para SkyShowtime, la madrileña ha explicado que, esta vez, no fue tan complicado. "Le dije a Chris que se quedara con los niños, que ya me tocaba a mí también. Igualmente, eso me hace sentir bien, a gusto, porque sé que están con su padre", ha contado con una gran sonrisa.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth posando juntos Instagram

Sin embargo, al ser preguntada por la opinión de su marido sobre su interpretación, la respuesta ha sido clara: "No, en casa no me han dicho nada, porque mi chico no habla español y está todo rodado en español. Estoy esperando a que me manden los capítulos subtitulados", ha confesado. Parece que, tras 15 años de matrimonio, el actor de Hollywood aún no ha aprendido el idioma de su mujer, algo que le une con Richard Gere y Alejandra Silva.

Por ahora, Pataky no tiene previsto volver a instalarse en Madrid, ya que sigue afincada en el país natal de Chris, aunque ha confesado que no le importaría pasar temporadas en el país que la vio nacer.

Matices aborda la importancia de la salud mental, un tema que ha ganado protagonismo en los últimos años en medios de comunicación de todo el mundo. "Es importantísimo. A mí me encanta estar con mi terapeuta, me encanta hablar con él. Siempre que me he sentido un poco agobiada, triste o ansiosa, he recurrido a él. Tienes que hacerlo", ha afirmado, concluyendo que, para ella, la mejor terapia para su felicidad siguen siendo su marido y sus hijos.

Elsa Patay y el elenco de Matices en la presentación de Madrid. Gtres

El apoyo de sus compañeros

En su regreso a España, la actriz se ha visto arropada por sus compañeros de reparto, entre ellos Maxi Iglesias y Juana Acosta. Elsa Pataky desveló a EL ESPAÑOL en su última entrevista que, por las mañanas durante el rodaje, ponía a sus compañeros a entrenar. En esta ocasión, este medio ha hablado con ellos para saber qué opinan de las clases de Pataky y si les ha invitado a Australia.

"Nos ponía por las mañanas a entrenar. Yo no conocía el tabata, me enseñó bastante y me enseñó mucho. Ella tiene mucho conocimiento, fue muy generosa en ese sentido", ha expresado Acosta sobre la actriz madrileña.

Por su parte, Maxi ha valorado positivamente el trabajo de Elsa frente a la cámara y ha contado que no había trabajado con ella antes, pero que tienen mucho en común: el deporte y su pasión por Australia.

"Yo ya estuve con 18 años allí, viviendo una temporada, y hemos compartido muchas curiosidades sobre lo que es vivir allí, cómo está ahora, cómo lo vive ella… y sí, sí, ella sabe que en cualquier momento me voy con la tabla de surf para aprovechar allí", ha concluido.