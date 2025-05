Javier Ambrossi, sobre el éxito de su hermana, Macarena García: "Tuve que sanar la envidia que me daba"

Javier Ambrossi (40 años) se ha convertido en uno de los más aclamados del país, tras grandes éxitos audiovisuales como Paquita Salas o Veneno.

Sin embargo, después de su paso por el Festival de Cannes, Ambrossi se ha sentado junto a Mara Torres (50) para hablar de su nuevo proyecto profesional, un videopodcast titulado Esta noche libro.

"Esta es la primera entrevista que hago yo solo en 10 años", ha confesado al comenzar la charla con la locutora.

El cineasta ha abierto su corazón mucho más allá de lo que se puede ver en una entrevista cultural. En El Faro, el espacio de Mara, Ambrossi ha hablado sobre su abuelo, su hermana y su familia. También ha reflexionado acerca de la relación de amor y odio que ha tenido con el Opus Dei, por haber sido un "niño gay" educado en un colegio eclesiástico.

Por un lado, la presentadora le ha preguntado si siente que tiene una "bola negra" -haciendo alusión a la nueva película presentada en Cannes, que estará protagonizada por Penélope Cruz (51)- y él ha respondido: "Yo siento que me la han estampado en toda la cara. Yo lo siento así".

Acto seguido, justifica sus palabras: "Ir a un colegio del Opus Dei con todos chicos, como niño gay, te la dan y si no la quieres, te la comes igualmente. (...) Que me hayan pasado cosas fuertes hace que haya gritos y eso hace que veas la luz".

En otro orden de cosas, Javier recuerda cómo su hermana, Macarena García (37), le acercó al mundo de la interpretación el día que ganó la Concha de Plata a Mejor Actriz por su interpretación en Blancanieves. El actor ha desvelado cómo es y cómo era la relación con su hermana y se ha sincerado.

"La relación con mi hermana para mí fue complicada. Yo también quería ser actor y, de repente, ella empezó y le iba fenomenal, y a mí me estaba costando mucho. Para mí fue un proceso de superar primero la frustración mía y la envidia que me podía dar. Sanear todo eso, admirarla y acabar convirtiendo todo eso en La Llamada. Pero fue un momento complicado", ha asegurado, emocionado en el programa de la SER.

Macarena García y Javier Ambrossi en el Festival de San Sebastián. Gtres

Además, Ambrossi ha recordado cómo vivió el triunfo de su hermana, mientras que la situación económica en casa no era la mejor. "Yo la vi en el patio de butacas porque nos sentaron con una invitación, pero yo no tenía dinero ni nada. No nos podíamos pagar ir a San Sebastián", ha dejado claro.

Aunque lo más importante de este relato es cómo pasaron la noche del triunfo de su hermana en Donosti: "Nos fuimos a un albergue a dormir esa noche (Ambrossi y su padre) con 10 camas, todo lleno de gente. Pasamos del lujo a todo lo contrario. Sentí que mi vida estaba ahí, en stand by".

Sin embargo, el director de cine sostiene que, si no fuera por Macarena García, actualmente no sería la misma persona.

"Ella me dio la mano. Si yo no hubiese tenido a Maca de hermana, mi carrera no habría ido como ha ido. Ella fue la que abrió la puerta a todo. Cuando ganó el Goya dijo que no haría ninguna película que le habían ofrecido porque quería hacer lo que yo quisiera. Eso es de una generosidad increíble".

Ambrossi ha aprovechado esta entrevista para presumir de la gran relación que tiene con su padre y que son grandes confidentes. Además, ha hablado del gran parecido (en personalidad) con su abuelo Miguel, de quien guarda un gran recuerdo y con quien, con los años, se ha dado cuenta de que se parecen mucho.

Por último, ha decidido elegir el pseudónimo "Francisco García" para esta nueva etapa, en la que ha confesado querer hacer un bonito homenaje a su apellido paterno.