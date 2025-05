La vida actual de Rocío, la más desconocida del clan de Vicky Martín Berrocal: “He sido la hermana invisible”

Rocío Martín Berrocal, hermana menor de la conocida diseñadora Vicky Martín Berrocal, ha permanecido en la sombra durante años. Sin embargo, con el estreno del documental Las Berrocal en Movistar Plus+, Rocío ha decidido compartir su historia y experiencias personales que han marcado su vida.

En el documental, Rocío revela aspectos íntimos de su infancia y adolescencia, incluyendo el tiempo que pasó viviendo con los guardeses de la finca familiar debido a los constantes viajes de sus padres. “Viví tres años con los guardeses de la finca. Sentí que mi madre me abandonó”, confiesa Rocío, mostrando la profundidad de sus sentimientos y experiencias pasadas.

El Español

Además, Rocío comparte cómo ha enfrentado sus emociones a lo largo de los años, buscando apoyo en la terapia y en su hermana Vicky. “He ido a muchos psicólogos, pero mi mejor terapia ha sido mi hermana”, afirma, destacando el papel fundamental que Vicky ha tenido en su proceso de sanación y crecimiento personal.

Durante su infancia, Rocío vivió momentos difíciles debido a la ausencia de sus padres, quienes viajaban constantemente. Esta situación la llevó a vivir con los guardeses de la finca familiar, una experiencia que la hizo sentir abandonada y que ha dejado una huella profunda en su vida.

“Yo me quedaba en su casa porque en la mía estaba sola y tenía miedo. Me afectó como un abandono, yo me sentí abandonada por mi madre en cierta manera”, expresa Rocío, mostrando la carga emocional que ha llevado consigo durante años.

Estas experiencias han influido en su forma de relacionarse y en su percepción de sí misma dentro de la familia, sintiéndose a menudo como la "hermana invisible".

La participación en el documental Las Berrocal ha sido una experiencia transformadora para Rocío. A través de este proyecto, ha podido expresar sus sentimientos y compartir su historia con el público, encontrando en ello una forma de liberación y empoderamiento.

“Para mí, el documental ha sido como un amor. Ha llegado en el momento en que más necesitaba soltar, en un punto de mi vida en el que había dejado atrás muchos miedos”, comenta Rocío a Vanitatis, destacando cómo este proyecto le ha permitido enfrentar y superar sus temores.

Además, la experiencia ha fortalecido su relación con su hermana Vicky y su sobrina Alba, quienes han sido pilares fundamentales en su proceso de crecimiento personal.

Tras años de permanecer en un segundo plano, Rocío Martín Berrocal está escribiendo un nuevo capítulo en su vida. Con el apoyo de su familia y la experiencia vivida en 'Las Berrocal', ha encontrado la fuerza para compartir su historia y seguir adelante con determinación.

Su testimonio es un recordatorio de la importancia de dar voz a quienes han permanecido en silencio y de reconocer las historias que, aunque menos visibles, son igualmente valiosas y significativas.

Rocío continúa su camino con la esperanza de que su experiencia inspire a otros a enfrentar sus propios desafíos y a encontrar la fuerza para compartir sus historias.