Lucía Rivera, sobre Maria Cerqueira: "Me han echado bulla por decir que era como mi segunda madre, así lo sentí"

Después de dos años de intensa relación a caballo entre España y Portugal, Cayetano Rivera (48 años) y la presentadora lusa Maria Cerqueira (41) han roto. Una decisión meditada y de mutuo acuerdo en la que no ha habido celos ni terceras personas, sino un desgaste fruto de la distancia y de sus vidas muy diferentes.

Un quiebre sentimental que se confirmaba hace dos semanas y al que la hija mayor del torero, Lucía Rivera (26), era la primera en reaccionar. "Maria es como mi segunda madre, la adoro", confesaba apenada entonces ante los micrófonos de Europa Press.

Unas declaraciones que han dado mucho que hablar y en las que Lucía se ha reafirmado -a pesar de haber recibido un 'toque de atención' por parte de su familia, como ha reconocido, entre risas- durante la fiesta de presentación de la nueva colección de El Corte Inglés, a la que ha asistido este pasado martes junto a otros rostros como Tana Rivera (25), la cantante Tini Stoessel (28), o Victoria Federica (24).

"Me van a matar por decir esto, pero el único visto bueno que hay por ahora, para mí, es Maria. O sea, es el único visto bueno que tiene por mi parte. Es adorable, y bueno, Kika -la hija de la presentadora- obviamente, pero con Maria. Al final, la vi más. Hay una conexión y las adoro, de verdad", ha explicado Lucía.

Para añadir: "Que el otro día me echaron bulla por decir que era como mi segunda madre, pero es que la verdad, o sea, yo lo sentí así al menos, exacto". Sostiene Lucía que a pesar de que su historia de amor con Cayetano no ha funcionado, ella sigue apostando por la portuguesa.

Lucía Rivera, en el acto de este pasado martes, en Madrid. Gtres

Muy discreta, Lucía ha asegurado que "no tengo ni idea" de si hay posibilidades de reconciliación en la pareja, aunque sí ha dejado entrever que la relación entre su padre y Maria sigue siendo buena: "Está todo genial, y oye, eso ya son cosas de ellos. Yo no me meto en las relaciones... ".

¿Tú te metes en las relaciones de tus padres? Tú imagínate cómo sería que yo te preguntara por las relaciones de tus padres, sería rarísimo. Lo que pasa es que el mío es conocido, y ahí el problema", ha agregado, para apostillar: "Entonces, yo espero que todos los dos sean felices y ya está, yo ahí no me meto más".

Lo que sí ha revelado es que Cayetano "está feliz" a pesar de su ruptura. "Siempre está feliz, es una persona como muy dura y sabe estar bien consigo mismo, y lo gestiona todo súper bien. Y no sé, está bien, o sea, está en un momento raro también, como, a ver qué hace ahora (por su retirada de los ruedos). Yo creo que él tiene muchos planes en la cabeza, además, seguro. Es un tío resolutivo", ha explicado orgullosa.

Una soltería recién estrenada la de su padre que nada tiene que ver con su situación, puesto que Lucía celebrará este verano su primer aniversario de relación con Fernando Wagner y, como confiesa, "estoy súper feliz".

"Fer es un tío muy campechano y muy normal como yo, yo creo, y nos hemos entendido bien. Lo que necesitaba. Ya era hora. Madre mía. Después de tantos chascos... Y planes de futuro no tengo porque cada año pienso en cambiar toda mi vida, pero el saber que tengo la seguridad de estar bien con él...", reconoce.